La Nvidia GeForce RTX 2070 Super migliora le prestazioni e costa meno, presentandosi quindi com un acquisto interessante per un pubblico più ampio.

Quando arrivò Nvidia Turing, a ottobre 2018, prometteva alte prestazioni e giochi con ray tracing. Questa serie di schede grafiche ha visto modelli incredibili, come la Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, ma alcuni modelli di fascia media, come la RTX 2070, non ci avevano convinto pienamente.

Fortunatamente Nvidia è stata attenta, almeno un po’, e lo ha dimostrato con la Nvidia GeForce RTX 2070 Super, che sostituirà la Nvidia GeForce RTX 2070. Nvidia promette più prestazioni stavolta, al di là del nome altisonante.

Due Super schede grafiche (Image credit: Future)

Prezzo e disponibilità

La Nvidia GeForce RTX 2070 uscì a ottobre 2018 al prezzo di 549 euro, mentre la Founders Edition costava cento euro in più. Era un prezzo piuttosto alto, soprattutto se confrontato con la precedente generazione di Nvidia GeForce GTX 1070.

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super sarà invece disponibile a partire dal prossimo 9 luglio e la Founders Edition costerà circa 540 euro (443€ + IVA), mentre non sappiamo ancora nulla di preciso riguardo alle versioni dei vari OEM.

La RTX 2070 Super ha un case completamente in metallo (Image credit: Future)

Funzioni e GPU

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super prende l’architettura Turing e la rende meno costosa per il grande pubblico. Ha 2.560 CUDA Core, rispetto ai 2.340 della RTX 2070, e una frequenza di boost più alta, fino a 1.770 MHz.

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super ha più RT e Tensor Cores della Nvidia GeForce RTX 2070, a garantire migliori prestazioni ray tracing. Nonostante il miglioramento dell’architettura e la maggiore potenza, il consumo scende leggermente e si assesta a 215 watt.

L’unica cosa che è rimasta la stessa nella Nvidia Geforce RTX 2070 Super, rispetto alla RTX 2070 originale, è la memoria: abbiamo ancora 8GB di VRAM GDDR6 a 14Gbps.

Il design della scheda merita un momento di attenzione in più. Il profilo generale è quello delle Founders Edition Turing, che abbiamo già visto, ma ci sono dettagli cromati che la rendono più luccicante. Probabilmente non servirà a niente, se non avete un case con la paratia in vetro o in plexiglass.

Sfortunatamente la Nvidia GeForce RTX 2070 Super è piuttosto pesante.

La RTX 2070 Super ha tutte le porte di cui potete aver bisogno. (Image credit: Future)

Prestazioni

La maggiore frequenza e il più grande numero di CUDA Core rendono la Nvidia GeForce RTX 2070 Super più potente rispetto alla RTX 2070.

Non abbiamo ancora avuto modo di testarla approfonditamente, ma abbiamo potuto usarla per giocare e abbiamo notato prestazioni davvero impressionanti.

Per esempio, in Metro Exodus siamo rimasti sopra i 70 FPS nella sezione iniziale, a 1440p. Abbiamo messo le opzioni grafiche su Ultra, attivato l’illuminazione globale con ray tracing e il DLSS, e ottenuto comunque un’esperienza di gioco di fluida.

Abbiamo giocato anche a Shadow of the Tomb Raider, anche in questo caso con ray tracing e DLSS, rilevando prestazioni non altrettanto brillanti. Ma comunque migliori rispetto al modello precedente, che non andava oltre i 50 FPS quando l’abbiamo provata.

Faremo test più approfonditi con la Nvidia GeForce RTX 2070, nei prossimi giorni, per scoprire più dettagli. Tornate a visitare questa pagina per leggere la recensione aggiornata.

RTX 2070 (Image credit: Future)

Verdetto temporaneo

La Nvidia GeForce RTX 2070 Super costa 540 euro e offre un certo miglioramento prestazionale rispetto alla generazione passata; sicuramente offre più valore rispetto alla prima incarnazione di Nvidia Turing. Avrete infatti più prestazioni per la stessa cifra.

Chi ha già una scheda Turing probabilmente non ha vere ragioni per cambiarla, ma se siete alla ricerca di una nuova GPU questo è una gran bel periodo.Anche le nuove schede AMD Navi infatti arriveranno presto.