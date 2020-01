AMD Radeon RX 5600 XT, pronta a conquistare il gaming a 1080p

La nomenclatura utilizzata da AMD rendeva evidente che l'azienda sarebbe uscita con un processore grafico della serie Radeon RX 5600 per inserirsi tra le GPU delle serie RX 5500 e RX 5700. Ovviamente, AMD ha annunciato proprio questo durante la sua conferenza stampa al CES 2020 .

In particolare, AMD ha rivelato il modello Radeon RX 5600 XT. Il nuovo processore grafico è la scelta definitiva per i giochi a 1080p, con una potenza sufficiente per gestire i recenti giochi AAA alle impostazioni massime, ad un framerate superiore ai 60 fps.

Le specifiche tecniche

La Radeon RX 5600 XT funziona sulla stessa architettura RDNA che si trova nelle schede RX 5500 e RX 5700. Dispone di 36CU - unità di calcolo- che possono arrivare fino a una frequenza di 1560 MHz (boost clock) partendo da una frequenza base nel gaming di 1375MHz - AMD Game Clock. Le schede includeranno 6GB di VRAM GDDR6.

AMD ha mostrato la nuova scheda grafica che vanta 92 fps per Call of Duty: Modern Warfare, 88 fps per The Division 2 e 87 fps per Gears of Wars 5. Questi framerate mostrano la RX 5600 XT sempre davanti la Nvidia GeForce GTX 1660 Ti di un discreto margine, e la nuova scheda AMD costa esattamente quanto la sua controparte Nvidia: 279 dollari.

AMD mira anche ai vari titoli esports, ovvero al gaming online competitivo. L'RX 5600 XT ha raggiunto 124 fps in Apex Legends, 126 fps in Fortnite e 147 fps in World of Warcraft: Battle for Azeroth.

La nuova scheda grafica di AMD si sta insediando bene come diretto rivale per Nvidia nel mercato delle schede grafiche di fascia media. E lo farà presto, visto che AMD ha fissato la data di lancio al 21 gennaio, su tutti i modelli personalizzati offerti dai suoi partner.

È stata inoltre annunciata una versione mobile, la Radeon RX 5600M, che sarà lanciata nella prima metà del 2020 accanto alla Radeon RX 5700M. Queste due nuove GPU mobili giocheranno probabilmente un ruolo importante nella spinta più profonda di AMD verso il mercato mobile nel 2020, insieme alle sue CPU Ryzen 4000 mobile.