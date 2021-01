Anteprima Samsung Galaxy Buds Pro

I Samsung Galaxy Buds Pro sono i nuovi auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore dell'azienda sudcoreana e sono stati presentati insieme agli smartphone Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra .

Come suggerisce la dicitura "Pro", i Galaxy Buds Pro si collocano al vertice della gamma di auricolari wireless di casa Samsung e puntano a dare filo da torcere agli Apple AirPods Pro.

Riuscirà Samsung con i nuovi Galaxy Buds Pro a conquistare il mercato degli auricolari wireless di fascia alta? Abbiamo trascorso alcuni giorni con i Samsung Galaxy Buds Pro, quindi possiamo fornirvi le nostre prime impressioni in anteprima. La recensione completa seguirà a breve.

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro sono stati presentati insieme alla gamma di smartphone Galaxy S21 e a Galaxy SmartTag il 14 gennaio 2021, in occasione di una diretta streaming sul sito Web di Samsung. I Galaxy Buds Pro sono disponibili presso i principali rivenditori a partire dal 15 gennaio.

Il prezzo di partenza è di € 229. Si tratta di un aumento rispetto al passato: basti pensare ai diretti predecessori, gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live, che hanno debuttato sul mercato al prezzo lancio di € 189.

Samsung ha intelligentemente optato per un prezzo inferiore rispetto a quello di Apple AirPods Pro (€ 279), in modo da poter sferrare una concorrenza ancora più agguerrita nei confronti del colosso di Cupertino.

È strano notare come i Samsung Galaxy Buds Pro siano usciti a distanza di soli cinque mesi dal lancio di Samsung Galaxy Buds Live e meno di un anno dopo il debutto di Samsung Galaxy Buds Plus.

Samsung sta producendo nuovi auricolari a strettissimo giro di posta e i Galaxy Buds Pro sono solo l’ultimo anello della catena.

Design

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro sono disponibili in tre colorazioni, Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet, per abbinarsi al meglio al nuovo Samsung Galaxy S21.

Il colore degli auricolari corrisponde a quello della custodia di ricarica inclusa in confezione. La custodia è simile a quella di Galaxy Buds Live ed è più piccola rispetto al case di Buds Plus.

La custodia potrebbe risultare piuttosto visibile nelle tasche di un paio di jeans skinny, ma la forma compatta garantisce comunque una portabilità ai massimi livelli.

La qualità costruttiva del case è buona e, a differenza di Buds Plus, l’estremità pieghevole non presenta alcun tipo di difetto. Nella parte anteriore della custodia è presente una luce LED che segnala la quantità di carica residua della batteria (illuminandosi di verde, giallo o rosso).

Nella parte posteriore è presente una porta USB-C, che può essere utilizzata per ricaricare la custodia. È anche possibile farlo in modalità wireless nel caso abbiate un pad di ricarica a portata di mano.

All’apertura del case, vedrete una luce LED aggiuntiva. I colori utilizzati sono i medesimi di quelli visti in precedenza ma, stavolta, stanno a indicare il livello di carica degli auricolari.

(Image credit: Digital Slang)

Gli auricolari sono più piccoli rispetto ai Galaxy Buds Plus e Samsung ha optato per l’abbandono dello stile a fagiolo dei Buds Live, in favore di un formato più compatto.

Samsung ha modificato il design della parte che viene inserita nel condotto uditivo, ora più convessa e con prese d’aria per ridurre l’occlusione. I gommini hanno cappucci più lunghi e meno arrotondati rispetto ai modelli precedenti.

L'unica parte visibile quando si indossano i Galaxy Buds Pro è l’area lucida esterna, che è sensibile al tocco. I microfoni appaiono ben visibili e il resto degli auricolari ha una finitura opaca per un tocco di eleganza in più.

I gommini forniti da Samsung sono di tre diverse misure. Quelli medi sono premontati e sono indicati per la maggior parte degli utenti. Troviamo che i Galaxy Buds Pro siano molto comodi, ma potremmo cambiare idea (o forse no) dopo ore e ore di ascolto. Lo scoprirete solo nella nostra recensione completa.

I Buds Pro hanno grado di certificazione IPX7, la valutazione più alta ottenuta finora da auricolari Samsung.

Dunque, gli auricolari Buds Pro dovrebbero essere in grado di far fronte tranquillamente a forti piogge o allenamenti intensi e non dovrete preoccuparvi di eventuali rotture dovute all’umidità eccessiva.

(Image credit: Future)

Qualità delle chiamate

Ci sono buone notizie per gli utenti che sono soliti effettuare e ricevere chiamate tramite auricolari wireless. I Galaxy Buds Pro includono tre microfoni e un accelerometro in ciascun auricolare, in modo da filtrare suoni indesiderati durante le chiamate.

Uno dei microfoni esterni presenta un elevato rapporto segnale/rumore, per migliorare ulteriormente il tasso di chiarezza dell'audio.

Inoltre, è stata implementata una speciale tecnologia per garantire che le condizioni meteorologiche abbiano un impatto minimo sulla qualità dell’audio in chiamata. Grazie al design a bassa protrusione, il contatto con il vento è ridotto ai minimi termini. Testeremo queste caratteristiche più a fondo nella nostra recensione completa di Samsung Galaxy Buds Pro.

(Image credit: Future)

Cancellazione del rumore

Gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro sono dotati della funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC). Dunque, Samsung ha optato per proseguire sulla strada intrapresa con Buds Live, i primi a presentare l’ANC.

È possibile regolare il grado di cancellazione tramite l’app per smartphone, selezionando "High" se siete in un ambiente particolarmente rumoroso o "Low" se vi trovate, ad esempio, in biblioteca.

La modalità Suono Ambientale vi consente di continuare a indossare gli auricolari nel corso di una conversazione, con le voci che giungono chiare e in tempo reale. Potete impostare il volume dell’ambiente su quattro livelli differenti, per non perdervi le parti salienti della discussione.

Avete l’opportunità di modificare i livelli di ANC e la modalità Suono Ambientale tramite l’app per smartphone. Tuttavia, è possibile delegare interamente questo compito agli auricolari Galaxy Buds Pro, in grado di adattarsi autonomamente alle vostre azioni e all’ambiente circostante.

Gli auricolari passano automaticamente alla modalità Suono Ambientale se rilevano che state parlando o che un'auto è in transito durante l'allenamento. Invece, passando da un’area tranquilla a una più caotica, i Galaxy Buds Pro attivano in modo automatico la funzione di cancellazione del rumore.

È presente anche una funzione di Rilevamento Voce, che è in grado di captare la voce dell’utente impegnato in una conversazione o rispondere a situazioni indotte da vibrazioni (come lavarsi i denti con lo spazzolino elettrico o manuale). Non rileva conversazioni nel caso si indossi un solo auricolare.

Gli auricolari Buds Pro abbassano automaticamente il volume della musica per l'intera durata di una conversazione. C'è anche una funzione di “salto all’indietro” nel caso doveste perdervi la parte migliore della vostra canzone preferita.

Non abbiamo ancora trascorso abbastanza tempo con i nuovi Galaxy Buds Pro per determinare la bontà di queste funzionalità extra, ma condurremo dei test approfonditi per poi stilare la nostra recensione completa.

Autonomia e connettività

Samsung afferma che i Galaxy Buds Pro sono in grado di garantire cinque ore di riproduzione, a cui si aggiungono le tredici fornite dalla custodia di ricarica (per un totale di diciotto ore). I numeri sono destinati a salire ulteriormente nel caso non facciate uso della cancellazione del rumore. Si tratta di dati nella media, ma non al livello di Buds Plus, in grado di raggiungere le undici ore con una singola carica.

Gli auricolari Samsung supportano la ricarica rapida. Bastano cinque minuti di ricarica per garantire un’altra ora di riproduzione. La ricarica rapida avviene tramite la porta USB-C. È disponibile anche la tecnologia di ricarica wireless, anche se è più lenta rispetto a quella cablata.

I Galaxy Buds Pro supportano la tecnologia Bluetooth 5 e non sorprende che siano ottimizzati per l’utilizzo con i prodotti di casa Samsung.

Gli auricolari si connettono automaticamente al dispositivo che ha maggiore priorità in una determinata circostanza. Se, ad esempio, state ascoltando musica con il vostro Galaxy Tab S7 Plus e ricevete una chiamata in entrata sul vostro Samsung Galaxy S20, i Galaxy Buds Pro passeranno l’audio allo smartphone per poi riconnettersi al tablet al termine della chiamata.

(Image credit: Future)

Prestazioni audio

Gli auricolari Galaxy Buds Pro includono un woofer da 11 mm (che gestisce le basse frequenze) e un tweeter da 6,5 ​​mm (per le alte frequenze), con Samsung che si è ispirata chiaramente al design degli altoparlanti Hi-Fi.

Durante la nostra prima sessione di ascolto, siamo rimasti particolarmente soddisfatti della chiarezza dei suoni. Abbiamo sempre avuto la sensazione di poter distinguere chiaramente i diversi strumenti e che né gli alti né i bassi avrebbero prevalso da un momento all’altro.

Ascoltando il mitico brano degli Abba “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, il suono è risultato ben bilanciato e il ritmo della batteria è sempre stato ben udibile nell’auricolare destro, a differenza di altri prodotti in cui questa componente armonica tende a perdersi.

È possibile regolare il suono secondo i vostri gusti tramite l’app Galaxy Wear: tra le altre, è presente un'opzione per aggiungere bassi extra (che, però, potrebbe far storcere il naso ad alcuni).

In risposta all’”Audio spaziale” di AirPods Pro, i Galaxy Buds Pro includono la tecnologia Dolby Head Tracking. Secondo Samsung, l'esperienza di ascolto diviene più coinvolgente, ponendo l’utente “al centro del suo video, film o programma televisivo preferito”. Tuttavia, questa funzione è compatibile solo con smartphone e tablet della serie Galaxy.

Infine, per la gioia degli appassionati del gaming, è presente una modalità dedicata che dovrebbe ridurre la latenza audio quando giocate ai vostri titoli preferiti su Galaxy S21. Testeremo questa funzionalità più a fondo per apprezzarne al meglio pregi o (eventuali) difetti. Maggiori dettagli seguiranno nella nostra recensione completa.

(Image credit: Future)

Prime impressioni

I Samsung Galaxy Buds Pro sono più costosi rispetto ai precedenti auricolari true wireless dell'azienda sudcoreana, ma l’aumento di prezzo è giustificato dalle novità introdotte. Il design è stato rinnovato, la qualità costruttiva è migliorata e il formato è particolarmente compatto.

Gli aggiornamenti più importanti sono quelli “nascosti” all’interno degli auricolari. La cancellazione attiva del rumore e la modalità intelligente che consente di attivare l’ANC o passare alla modalità Suono Ambientale in modo automatico sono due cavalli di battaglia degli auricolari Galaxy Buds Pro.

Il nostro primo approccio agli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro ci ha soddisfatto. Il suono è ben bilanciato e l’inclusione della tecnologia Dolby Head Tracking è senza dubbio molto promettente per il futuro. Tuttavia, ci occorre un po’ più di tempo per testare a fondo gli auricolari e tirare definitivamente le somme.