AMD Navi, i modelli prodotti da terzi non costeranno meno della reference

Abbiamo elogiato la AMD Radeon RX 5700 XT e la RX 5700 quando sono uscite il 7 luglio per il loro eccellente rapporto qualità prezzo, a nche dopo che Nvidia ha provato a battere AMD sul prezzo . Ora che stanno arrivando i modelli venduti da produttori terzi, possiamo garantirvi che queste versioni della Navi AMD non avranno un prezzo inferiore rispetto ai modelli di riferimento AMD.

Questo è stato praticamente confermato quando PowerColor, uno dei maggiori produttori di schede grafiche AMD , ha pubblicizzato su Facebook le sue varianti della RX 5700 XT, a partire da 399 $ (la potete trovare a 430 € su Amazon.it).

Si tratta dello stesso prezzo della scheda di riferimento. È probabile che anche AMD Radeon RX 5700 faccia la stessa cosa.

Si tratta di una strategia abbastanza comune. Di solito un produttore di GPU rilascia il modello di riferimento della sua scheda grafica e quindi i produttori di terze parti creano le loro versioni della stessa scheda, e solamente le varianti di fascia più alta vengono vendute ad un prezzo più elevato.

Tuttavia, a partire dalle schede pascal di Nvidia, qualcosa ha iniziato a cambiare. Team Green ha pubblicato le sue edizioni Founders di schede 10-series come la Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ad un prezzo più alto di quello del modello di riferimento. Questo è culminato negli enormi prezzi della RTX 2080 Ti .

Per farla breve, non ci sorprende che le schede grafiche AMD Navi prodotte da terzi partano dallo stesso prezzo consigliato dei progetti di riferimento. E, sebbene questo significhi che non sarà più possibile risparmiare comprando una GPU prodotta da terzi, questo dovrebbe anche rendere i prezzi dei diversi modelli molto più simili tra di loro.