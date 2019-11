Amazon Music Unlimited ha più canzoni di Spotify a un prezzo incredibile

L’offerta su Amazon Music Unlimited vi garantisce l’accesso a una libreria con ben 50 milioni di brani a un prezzo irrisorio. Questa imperdibile offerta consente ai nuovi utenti di usufruire di quattro mesi di Amazon Music Unlimited a soli 0,99€.

Dovrete necessariamente essere dei nuovi utenti per beneficiare dell’offerta Amazon Music Unlimited; se avete già pensato di passare da Spotify o Apple Music al nuovo servizio Amazon per utilizzarlo in casa vostra collegandolo ad Alexa, o volete avere accesso ad un maggiore numero di brani, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Music unlimited vanta un enorme numero di uscite recenti e classici in alta qualità. La libreria contiene 5 milioni di canzoni in più rispetto ad Apple Music, e 15 milioni in più di Spotify, attestandosi come la più grande libreria di streaming musicale disponibile sul mercato a un prezzo incredibilmente basso.

In aggiunta, Amazon ottiene spesso l’esclusiva su brani appena usciti. Naturalmente sono inclusi gli ascolti off-line e senza interruzioni tipici dei servizi a pagamento.

Una volta finiti i 4 mesi di prova, continuare l’abbonamento vi costerà 9,99€ al mese, fatta eccezione per i clienti Amazon Prime che potranno accedervi ad un prezzo ridotto di 7,99€. Se volete spendere di meno potete scegliere un abbonamento da 3,99€ che vi permetterà di ascoltare i brani presenti nella libreria Amazon solo tramite un singolo speaker Amazon Echo .

Black Friday Anticipato: offerta Amazon Music Unlimited

Quattro mesi di Amazon Music Unlimited | 0,99€ su Amazon Con una libreria di oltre 50 milioni di canzoni e l’integrazione diretta con tutti i dispositivi Amazon Echo, Amazon Music Unlimited offre un’esperienza di streaming musicale senza precedenti. Amazon Prime Music offre un ascolto di qualità pari a spotify unito alla semplicità d’uso offerta dall’assistente Alexa e con grandi vantaggi per i membri Amazon Prime e per i possessori di altoparlanti Amazon Echo. Per i primi quattro mesi potrete usufruire di tutto ciò che Amazon Music Unlimited ha da offrire a soli 99 centesimi! L’offerta scade il 6 gennaio. Vedi offerta