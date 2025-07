Apple Music compie 10 anni: arriva la playlist “All Time” con le vostre 100 canzoni più ascoltate

Per festeggiare il suo decimo anniversario, Apple Music ha lanciato una nuova funzione celebrativa dedicata a tutti gli abbonati: la playlist "Replay All Time", che raccoglie i 100 brani più ascoltati di sempre da ciascun utente, fin dal giorno in cui ha iniziato a usare il servizio.

Se avete iniziato a usare Apple Music nel 2015, potreste ritrovarvi davanti a un vero viaggio musicale personale lungo dieci anni. La playlist è già visibile nella scheda Home dell’app Musica su iPhone, Mac e altri dispositivi, con la descrizione: “In onore del primo decennio di Apple Music, dai uno sguardo al passato. Rivivi i tuoi brani preferiti di sempre, tutti in una sola playlist.”

Come tutte le playlist del servizio, anche questa può essere riprodotta in ordine, mischiata, salvata o scaricata per l’ascolto offline. Un’ottima occasione per (ri)scoprire i propri gusti musicali e rivivere ricordi legati a brani speciali.

Chi ha aderito ad Apple Music fin dal primo giorno, come il 30 giugno 2015, potrebbe restare sorpreso dai risultati della nuova playlist "Replay All Time", rilasciata per celebrare il decennale del servizio. Alcuni brani iconici dell’estate, come “Can’t Stop This Feeling” di Justin Timberlake o “I Lived” dei OneRepublic, si sono mescolati a pezzi ascoltati più e più volte, incluse tracce usate come sveglia su HomePod e HomePod mini. Non sono mancati neanche i grandi classici personali: nel caso dell’autore originale, molto Bruce Springsteen.

Una sorpresa gradita in un periodo insolito: Apple solitamente rilascia la funzione Replay a fine anno, mentre Spotify propone annualmente il proprio Wrapped, con un approccio più social e suddiviso per gusti musicali.

Per chi usa Spotify e desidera un riepilogo simile a quello offerto da Apple, si può ricorrere a Stats.fm, un’app di terze parti che analizza l’intera cronologia d’ascolto. Basta collegare l’account Spotify per ottenere le top 50 tracce di sempre, oltre ai generi e agli artisti più amati. Anche senza l’abbonamento a Stats.fm Plus, l’esperienza è soddisfacente, con dati utili e facili da esplorare.

Con questo aggiornamento, Apple alza l’asticella del riassunto musicale e chissà che Spotify non decida di replicare con una funzione simile nei prossimi mesi.

Apple Music continua a festeggiare i suoi 10 anni con una raffica di novità per i fan della musica in streaming. Dopo aver introdotto la playlist “Replay All Time”, che raccoglie le 100 canzoni più ascoltate da ogni utente fin dal giorno d'iscrizione, la piattaforma si prepara a svelare la classifica globale dei 500 brani più riprodotti di sempre. A partire dal 1° luglio 2025, Apple rilascerà 100 tracce al giorno, culminando nella pubblicazione dell’intera playlist per tutti gli abbonati.

Intanto, mentre si aspetta di vedere se Spotify risponderà ufficialmente con una funzione simile, i fan della piattaforma svedese possono affidarsi a Stats.fm, un servizio esterno che permette di consultare dati a lungo termine su generi, artisti e canzoni più amate.

Non è finita: Apple ha annunciato anche nuove playlist celebrative, speciali su Apple Music Radio e l’apertura di un nuovo studio musicale da oltre 1.400 metri quadrati a Los Angeles, pensato per offrire un'esperienza in Spatial Audio e accogliere registrazioni e performance live su palchi professionali.