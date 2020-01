Amazon Music ha quasi raggiunto Apple Music, ma Spotify è ancora lontana

Amazon ha annunciato che il suo servizio di streaming musicale, Amazon Music , ha superato i 55 milioni di abbonati, con gli abbonamenti a pagamento ad Amazon Music Unlimited che sono cresciuti del 50% nell'ultimo anno.

Ciò significa che Amazon si sta avvicinando ad Apple Music, che ha riportato 60 milioni di abbonati a metà 2019, secondo il Financial Times .

Tuttavia, sia Amazon che Apple hanno ancora molta strada da fare se sperano di spodestare Spotify dal trono dello streaming musicale; quest’ultimo, il più famoso al mondo, ha raggiunto 113 milioni di abbonati nell'ottobre dello scorso anno.

Cosa si cela dietro la crescita di Amazon?

Il vicepresidente di Amazon Music, Steve Boom, ha affermato: "La nostra strategia è unica e, come tutto ciò che facciamo in Amazon, inizia con i nostri clienti. Siamo sempre stati concentrati sull'espansione del mercato dello streaming musicale offrendo ai nostri utenti una scelta impareggiabile, perché sappiamo che ascoltatori diversi hanno esigenze diverse ".

Nel corso dell'ultimo anno, Amazon si è concentrata sul dare ai suoi abbonati molta più scelta, introducendo nuovi piani di abbonamento come Amazon Music HD .

Il nuovo piano prevede che i clienti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Giappone possano ascoltare la loro musica in streaming con codec ad alta risoluzione , consentendo di "ascoltare la loro musica preferita come intendeva l'artista".

Amazon Music HD è la risposta del marchio statunitense a Tidal. Oltre 50 milioni di brani senza “quality loss” saranno disponibili in qualità CD, con più tracce disponibili con risoluzioni ancora più elevate.

Costa $ 12,99 per i membri Prime e $ 14,99 per tutti gli altri, più economico dello streaming lossless di Tidal , che costa €19,99/mese.

Amazon Music offre anche l'ascolto gratuito, ma viene fornito con annunci pubblicitari. L'abbonamento mensile senza pubblicità ad Amazon Music Unlimited costa € 9,99 per gli utenti standard, € 7,99 se sei un membro di Amazon Prime e € 4,99 per gli studenti. Questi abbonamenti possono essere utilizzati su più dispositivi, ma offrono solo un profilo utente.

Se desiderate semplicemente un abbonamento Amazon Music Unlimited da utilizzare esclusivamente a casa sul vostro smart speaker , costa € 3,99 al mese per dispositivo, oppure potreste optare per un piano familiare da € 14,99 al mese per un massimo di sei utenti.

Spotify, al contrario, offre solo due piani di abbonamento: gratuito e premium (sebbene Spotify Premium abbia prezzi variabili per individui, studenti e famiglie).

Non è chiaro se questa strategia sarà mai abbastanza per rovesciare Spotify. Dopo tutto, Amazon ha ancora molta strada da fare se vuole attirare a sé tutti gli utenti dei suoi principali rivali. Tuttavia, se continuasse così, Amazon Music ben presto supererà Apple Music senza troppa fatica.