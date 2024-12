YouTube Music arriva su Samsung SmartThings

SmartThings Music Sync ora si integra con YouTube Music

I dati di sincronizzazione provengono direttamente dall'app, non da un microfono esterno

I pulsanti di sincronizzazione della musica controllano le playlist e sincronizzano le luci intelligenti

Samsung SmartThings, la piattaforma per la casa intelligente del colosso tecnologico, ha introdotto un'importante novità per gli appassionati di musica. La funzione Music Sync, che consente di coordinare l'illuminazione intelligente con la musica, ora supporta YouTube Music.

A differenza di altri sistemi di sincronizzazione musicale che si basano sui microfoni, spesso influenzati da rumori esterni o disturbi, Music Sync utilizza un approccio più preciso. Si integra direttamente con le app musicali sui dispositivi Galaxy, estraendo le informazioni audio direttamente dall'applicazione. Questo garantisce una sincronizzazione fluida e accurata con le luci compatibili con SmartThings, come le lampadine e le strisce luminose Philips Hue.

Illuminate la vostra vita con YouTube Music

L'integrazione di Music Sync con YouTube Music non si limita semplicemente a far vibrare le luci al ritmo della musica. Oltre a sincronizzare l'illuminazione, offre un controllo diretto sulle funzioni principali di YouTube Music attraverso l'app Music Sync. Ad esempio, selezionando il pulsante Party, viene avviata automaticamente la playlist Party di YouTube Music e le luci passano a una combinazione di colori preimpostata che, secondo Samsung, "si adatta perfettamente all'atmosfera".

Sono disponibili funzioni simili per altre playlist principali, come Relax e Workout, rendendo l’esperienza personalizzabile per diversi momenti della giornata.

Da appassionato di sincronizzazione delle luci intelligenti, trovo che queste integrazioni migliorino significativamente l’esperienza. Utilizzo personalmente la Hue Play Sync Box 8K con lampadine Hue, e attualmente un set di luci a stringa Hue Festavia sul mio albero di Natale. È un piacere vedere le luci sincronizzarsi con la colonna sonora di un classico come Die Hard. Anche se può risultare un po' eccessivo con impostazioni estreme o musica particolarmente intensa, c’è un fascino unico nel vedere la casa interagire visivamente con la musica in streaming.

Per ulteriori informazioni su Music Sync, potete consultare il sito Web di Samsung.