Acer, le novità del 2023 tra portatili e monitor da gaming

Le novità di Acer per questo 2023 includono modelli di portatili gaming e monitor. L'azienda ha infatti annunciato nuovi notebook della serie Nitro, Swift, Swift Go e Predator, così come nuovi monitor da gaming.

Nuovi portatili Acer Swift, Swift Go, Nitro e Predator

Image 1 of 4 (Image credit: Acer) Acer Nitro (Image credit: Acer) Acer Predator Helios (Image credit: Acer) Acer Swift Go (Image credit: Acer) Acer Swift X14

Acer Swift Go 14 e Go 16

La gamma Acer Swift Go si arricchisce con i nuovi Swift Go 14 e Go 16, rispettivamente da 14 e 16 pollici, come suggerisce il nome. Fanno uso di uno schermo OLED da 120Hz, con luminosità massima di 500 nit, copertura cromatica DCI-P3 del 100% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Il modello da 14 pollici ha una risoluzione 2.8K (2880x1800), mentre quello da 16 raggiunge i 3.2K (3200x2000).

Sono disponibili con processori Intel Core-H di 13° generazione, mentre la connettività include porte USB Tipo-C con Thunderbolt 4, HDMI 2.1, un lettore microSD e il WiFi 6E. Non manca la presenza di una webcam con risoluzione di 1440p e le relative fuzioni IA per la riduzione dei rumori audio e video. Entrambi i modelli supportano un'archiviazione PCIe Gen5 fino 2 TB e RAM LPDDR5 fino a 16 GB.

Acer Swift Go 16 (SFG16-71) sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 1.099 euro, mentre Swift Go 14 (SFG14-71) sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 999 euro.

Acer Swift X 14

Destinato ai giocatori e ai professionisti che hanno esigenze per quanto riguarda la potenza computazionale, Acer Swift X 14 è dotati di processori Intel Core-H di 13° generazione e GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 4050. Il display è un OLED 2.8K da 14 pollici con refresh rate a 120 Hz, con copertura cromatica DCI-P3 del 100%, luminosità massima di 500 nit e certificazione VESA DisplayHDRTM TrueBlack 500.

Il resto delle specifiche comprende anche una webcam da 1440p, con PurifiedVoice e AI Noise Reduction, mentre la connettività offre due USB Type-C, HDMI 2.1 e un card reader MicroSD.

Acer Swift X 14 (SFX14-71G) sarà disponibile in Italia ad aprile a partire da 1.499 euro.

Acer Swift 14

Il nuovo notebook ha una scocca unibody leggera e sottile, con un peso di soli 1,2 kg e uno spessore di 14,95 mm, rivestita con alluminio aerospaziale e disponibile nelle colorazioni Mist Green e Steam Blue. Il display è un panello touchscreen da 14 pollici, disponibile con risoluzione WQXGA (2560x1600) o WUXGA (1920x1200). Entrambe le versioni sono protette da vetro Gorilla Glass.

L'hardware è caratterizzato da CPU Intel Core-H di 13° generazione ed è conforme alla certificazione Intel Evo, grazie a cui è possibile raggiungere un'autonomia di 9,5 ore. Nella parte anteriore è presente una webcam 1440p, mentre il comparto sonoro include anche due altoparlanti con DTS Audio. Non mancano modalità per l'autenticazione in sicurezza, come un lettore d'impronte e il supporto a Windows Hello, mentre le porte a disposizione sono due USB Type-C ThunderboltTM 4 e HDMI.

Acer Swift 14 (SF14-71) arriverà in Italia a gennaio a partire da 1.699 euro.

Acer Nitro 16 e Nitro 17

I nuovi notebook Acer Nitro da 16 e 17 pollici sono dotati di processori Intel Core Raptor Lake di 13° generazione, o CPU AMD Ryzen 7000, e schede video dedicate Nvidia GeForce RTX 40. Il modello da 16 pollici è disponibile con risoluzione WUXGA o WQXGA, frequenza d'aggiornamento di 165Hz, copertura sRGB del 100% e un rapporto schermo-scocca dell'84%. La versione da 17 pollici è disponibile invece nelle versioni con display FHD da 144Hz o 165Hz, oppure QuadHD da 165Hz.

Entrambi hanno una tastiera illuminata RGB a 4 zone e supportano un massimo di 32 GB di memoria DDR5, insieme a un'archiviazione fino a 2TB tramite M.2 PCIe Gen4. È inoltre presente una webcam HD, due microfoni e due altoparlanti con audio DTS:X® Ultra, così come una porta HDMI 2.1, un lettore di schede microSD, due porte ThunderboltTM 4 con supporto Power Delivery, tre porte USB 3.2 Gen 2, di cui una per la ricarica offline e una scheda Intel Killer WiFi 6 1650i. Entrambi i portatili sono inoltre dotati di un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass, che permette agli utenti di accedere a centinaia di titoli per PC.

Acer Nitro 16 (AN16-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.499 euro.

Acer Nitro 17 (AN17-51) sarà disponibile in Italia a maggio a partire da 1.599 euro.

Predator Helios 16 e Helios 18

I nuovi portatili Acer Predator Helios 16 e Helios 18 sono dotati di processori Intel Core-HX di 13° generazione, abbinati a GPU Nvidia GeForce RTX 40, fino alla 4080, oltre a un massimo di 32GB di RAM DDR5-4800 e archiviazione di 2TB M.2 PCIe Gen4 in RAID 0.

Helios 16 vanta un display da 16 pollici (16:10) WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, oppure una variante Mini LED con pannello a 250 Hz spinto dalla tecnologia AUO AmLED che supporta oltre 1000 nits di luminosità di picco con un rapporto di contrasto elevato di 1.000.000:1 e una copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3.

Helios 18 ha un display da 18 pollici (16:10) disponibile nelle configurazioni WUXGA (1920x1200) a 165 Hz, WQXGA (2560×1600) a 165 Hz o 240 Hz, o con schermo Mini LED da 250 Hz di AUO, ottimizzato per l'utilizzo negli ambienti bui.

Su entrambi è presente una tastiera retroilluminata Mini LED, dotata di tasti con una corsa di 1.8mm e N-Key rollover anti-ghosting. La connettività include una scheda Intel® KillerTM E2600 Ethernet Controller, con WiFi 6E, oltre a porte USB 3.2 Gen2, una HDMI 2.1, due USB Tipo-C Thunderbolt4 con power delivery ed un lettore microSD. Predator Helios 16 e Helios 18 includono anche un mese di Xbox Game Pass o PC Game Pass.

Predator Helios 16 (PH16-71) sarà disponibile in Italia a febbraio a partire da 2.399 euro.

Predator Helios 18 (PH18-71) sarà disponibile in Italia a marzo a partire da 2.499 euro.

Nuovi monitor da gioco Acer Predator

Predator X45 e X27U

Acer Predator X45 ha un pannello curvo 800R ultra-wide da 45 pollici con risoluzione UWQHD (3440x1440). Supporta il 98,5% della gamma cromatica DCI-P3 ed è dotato di DisplayPort 1.4 insieme a due connettori HDMI 2.0, supportando sia PC che console. La luminosità di picco è di 1000 nit.

Predator X27U ha invece un display da 240Hz con dimensioni di 27 pollici, risoluzione WQHD (2560x1440) e copertura DCI-P3 del 98,5%. Ha una luminosità massima di 1000 nit, HDR10, tempo di risposta di 0,01 ms e supporto ad AMD FreeSync.

Entrambi i modelli dispongono di switch KVM per il collegamento diretto di tastiere e mouse, oltre a un comodo hub USB-C.

Predator X45 sarà disponibile in Italia nel Q2 a partire da 1.799 euro.

Predator X27U sarà disponibile in Italia nel Q2 a partire da 1.099 euro.