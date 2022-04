Come pulire Playstation 5

In breve

Spegnete la PS5 e scollegatela dalla corrente.

Rimuovete i frontalini della PS5. Non troverete viti, dovrete soltanto sollevare delicatamente la cover della console.

Eliminate accuratamente i depositi di polvere più notevoli con aria compressa o un’aspirapolvere a bassa potenza. Se lo sporco non viene via, provate con una spazzola per la pulizia o un panno in microfibra, ma con delicatezza.

Una volta finito, riattaccate i frontalini.

Strumenti

Una bomboletta di aria compressa, un’aspirapolvere a bassa potenza o un panno in microfibra imbevuto di alcol isopropilico

Come pulire la PS5

Se la vostra PS5 è più rumorosa del solito o è rimasta in uno spazio chiuso per un po' di tempo, potrebbe essere il momento di pulirla. La polvere è un problema inevitabile per tutti i tipi di hardware e il suo accumulo può portare al surriscaldamento dei componenti.

Peggio ancora, potrebbe persino causare un guasto dell’hardware. Se anche voi preferite prevenire che curare, dovreste premurarvi di pulire la vostra PS5 ogni paio di mesi.

Per vostra fortuna, Sony ha progettato la PS5 in modo tale che pulire la console sia un gioco da ragazzi. Potete rimuovere i frontalini o la cover senza dover ricorrere a un toolkit specifico. Il design della PS5 aiuta non poco a impedire l’accumulo di quantità eccessive di polvere all’interno della console.

Se siete in cerca di una guida dettagliata a come pulire la vostra PS5, leggete qui di seguito.

Passaggi

Spegnete completamente la vostra PS5 e scollegatela dalla corrente. Per una pulizia più semplice, assicuratevi che la console sia appoggiata sul lato, dopodiché rimuovete il supporto.

(Image credit: Future)

Posizionate la PS5 su una superficie pulita, come ad esempio un tavolo. Come consiglia Sony, evitate di collocarla su un tappeto o altri materiali a fibre lunghe. .

Rimuovete entrambi i frontalini con le mani. Non troverete viti, vi basterà afferrarli e applicare una leggera forza verso il basso fino a che non sentirete un click.

(Image credit: Future)

Una volta individuati eventuali depositi di polvere, rimuoveteli con l’aria compressa o un aspirapolvere a bassa potenza. Se non dovesse funzionare, provate con un panno in microfibra imbevuto di alcol isopropilico: mi raccomando, strofinate delicatamente e usate solo la quantità di alcol necessaria.

Controllate le alette lungo i lati della PS5, ispezionate anche le porte anteriori.

Una volta finito, ricollegate entrambi i frontalini. Rimettete la vostra PS5 in postazione e ricollegate la console all’alimentazione.

Ogni quanto dovreste pulire la vostra PS5?

Non dovreste aver bisogno di pulire la vostra PS5 molto spesso. Tuttavia, non esiste una risposta definitiva sulla frequenza delle pulizie: ciascuno di voi vive in case diverse e tiene la console in ambienti altrettanto diversi.

La maggior parte delle PS5 comunque non avrà bisogno d’altro che una semplice e superficiale spolverata di tanto in tanto. Se avete animali domestici, siete dei fumatori o avete molti tappeti in giro, polvere e peli potrebbero accumularsi più rapidamente.

Vi suggeriamo inoltre di controllare le condizioni dell’hardware ogni manciata di mesi. Dopotutto, nessuno di voi desidera che la propria console emetta gli stessi rumori di una locomotiva a vapore. Se notate un aumento del rumore della ventola, è un buon segno che la vostra PS5 necessita di una sana pulizia.

Le ventole si attiveranno a una velocità maggiore e saranno più efficaci nel raffreddare la vostra PS5. Tuttavia, se le trascurate per troppo tempo, la console potrebbe surriscaldarsi.

Osservazioni finali

(Image credit: Sony)

Quando si tratta di tenere a bada la polvere, la prevenzione viene prima di tutto. L’uso di un purificatore d’aria può aiutarvi ad evitare qualsiasi genere di accumulo indesiderato, ma non riuscirà a fare tutto il lavoro da sé (soprattutto se vi dimenticate di sostituire regolarmente i filtri).

Anche se si tratta solo di una pulizia esterna, pulire i frontalini della PS5 è un’ottima abitudine. Ovviamente, assicuratevi che anche le superfici su cui posizionate la console vengano pulite con regolarità.

Sony consiglia di assicurarsi che le prese d’aria sui lati e sul retro della PS5 abbiano almeno 10 cm di spazio libero e non siano bloccate o ostruite in alcun modo. In particolare, evitate di posizionare la vostra PS5 in uno spazio ristretto, così da impedire l’accumulo di polvere all’interno o intorno alle prese d’aria della console.