Come sfruttare al massimo le potenzialità del vostro iPhone con una VPN

Con i migliori iPhone e il nuovo iOS 17 in generale si possono fare molte cose: protezione del dispositivo rubato, acquisizione di video spaziali, condivisione di password con contatti fidati, navigazione privata migliorata e check-in per la salute mentale, e molto altro ancora.

Sebbene gli iPhone siano generalmente più sicuri dei migliori telefoni Android, vi consigliamo di migliorare la vostra esperienza installando una VPN, o Virtual Private Network, di alta qualità sul vostro nuovo iPhone. Non solo vi consentirà di navigare in Internet in modo più riservato, ma vi darà anche accesso a contenuti in streaming e alla vendita di giochi da altri Paesi, bloccherà gli annunci pubblicitari e aggirerà i blocchi dei contenuti posti in essere da governi restrittivi.

Tuttavia, non tutte le VPN vantano le caratteristiche necessarie per estendere le suddette funzionalità al vostro telefono. Il nostro team interno di esperti testa quotidianamente le VPN e abbiamo raccolto le migliori VPN per iPhone, i loro interessanti casi d'uso e i fattori da considerare quando si acquista una VPN mobile.

1. Accedere a contenuti streaming in altri Paesi

(Image credit: Mashable)

Nonostante la ricchezza di contenuti disponibili oggi, lo streaming online comporta un'avvertenza: non è possibile guardare tutto, perché alcuni film e spettacoli televisivi potrebbero non essere disponibili nella vostra regione. Questo perché servizi di streaming come Netflix e Prime Video offrono librerie diverse in luoghi diversi. Poi ci sono BBC iPlayer e Hulu che sono disponibili solo per gli utenti di determinati Paesi.

Le migliori VPN per lo streaming non solo sono in grado di mascherare la vostra posizione reale, facendo credere che siate in un luogo in cui è disponibile il contenuto che desiderate guardare, ma vantano anche potenti capacità di sblocco e offuscamento che vi saranno utili quando cercherete di accedere a contenuti geo-bloccati da un servizio come Netflix, che è molto bravo a rilevare quando una VPN è in uso.

Consultate le nostre pagine dedicate alle VPN per Netflix nel caso in cui stiate cercando qualcosa di particolare. Volete una risposta rapida? ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono le nostre preferite di sempre per lo streaming di contenuti stranieri: tantissimi server, sblocco affidabile e velocità fulminea per lag/buffering minimi.

2. Bloccare le pubblicità

(Image credit: Pinone Pantone / Shutterstock)

Quasi tutti i siti web delle aziende dispongono di cookie per tracciare i pulsanti su cui fate clic quando visitate le loro pagine. Se da un lato questo può essere vantaggioso per l'utente, che ottiene un'esperienza personalizzata sul sito web, dall'altro i commercianti e gli inserzionisti online possono sfruttare le ricerche dell'utente per disturbarlo con annunci pubblicitari.

Vale la pena notare che gli annunci non sono solo un fastidio innocuo che distrae e infastidisce l'utente: possono scaricare la batteria del telefono, rallentare la velocità di navigazione e consumare la larghezza di banda. Inoltre, gli hacker possono inserire link a malware negli annunci che inviano all'utente.

Il principale responsabile è l'indirizzo IP, che rivela la posizione del dispositivo e ciò che si sta facendo online. Gli ISP, le autorità governative e tutti i tipi di pubblicità possono sfruttare le vostre ricerche (rivelate dal vostro indirizzo IP) per visualizzare gli annunci.

Le VPN possono infatti bloccare i fastidiosi annunci e popup. Una VPN cambia la vostra posizione online, per cui è facile liberarsi degli annunci che vi sono stati inviati in virtù della vostra posizione o del vostro indirizzo IP. Tuttavia, gli annunci incorporati nel codice o nel contenuto di un sito web non possono essere rimossi dalle VPN, né la maggior parte delle VPN blocca gli annunci, né la rimozione degli annunci è il compito principale di una VPN: si tratta di privacy e sicurezza su Internet.

Se volete una protezione completa dagli annunci, vi consigliamo di utilizzare uno dei migliori ad blocker. Si tratta di strumenti dedicati che rimuovono tutti gli annunci, eliminando così le interruzioni delle pagine web, il malvertising e gli inserzionisti che cercano di tracciare le vostre attività online e raccogliere le vostre informazioni personali.

3. Bypassare la censura

(Image credit: Getty Images)

Le capacità di mascheramento dell'IP di una VPN possono andare oltre il semplice streaming dei vostri contenuti stranieri preferiti: potete anche usarla per aggirare la censura di Internet imposta a livello governativo. Sebbene ciò non sia necessario per i residenti nella maggior parte dei Paesi del mondo in cui vige la libertà di Internet, le cose sono molto diverse per i residenti in Cina, Iran, Siria ed Emirati Arabi Uniti. Ad esempio, il governo iraniano ha fatto ricorso a una pesante censura di Internet nel tentativo di mettere a tacere i dissidenti.

Gli elementi essenziali di tutti i giorni come WhatsApp, Facebook, Google, Twitter e Wikipedia, così come i siti di notizie indipendenti, sono tutti completamente bloccati o fortemente limitati nei Paesi sopra citati. Mentre i residenti devono sopportare quotidianamente la portata di queste censure, anche i viaggiatori d'affari e i vacanzieri devono fare i conti con un accesso ridotto: una vera sofferenza se si deve lavorare in movimento utilizzando piattaforme come Gmail o Slack.

Lo sapevi? Iran, India e Pakistan sono i primi 3 Paesi al mondo che impongono restrizioni a Internet.

Ricordate che non tutte le VPN funzionano allo stesso modo quando si tratta di aggirare la censura governativa: per aggirare i blocchi governativi, è necessario un provider VPN che abbia un server in quel Paese, e questo non è sempre possibile data la pesante repressione di questi regimi nei confronti delle VPN indipendenti.

Per questo motivo, a seconda dei casi d'uso e dei Paesi, abbiamo preparato una guida per le migliori VPN Cina. Alcuni dei servizi VPN qui presenti, per rimanere indipendenti ed evitare azioni governative, hanno server in Paesi vicini, il che consente di svolgere il lavoro.