Come Vendere Online al Black Friday: La Guida Completa degli Esperti

Se, come me, hai mai gestito un negozio online, probabilmente hai un rapporto di amore/odio con la stagione dei saldi festivi.

Da un lato, lo stress può sembrare insopportabile:

Hai abbastanza scorte? Riesci a spedire gli ordini in tempo? Il mio costruttore di siti web mi offre gli strumenti necessari per sfruttare al massimo il periodo di punta delle vendite?

Dall'altro lato, se hai pianificato bene, può essere il momento più redditizio dell'anno.

Avendo accesso a intuizioni e dati provenienti da milioni di siti web, ho chiesto a esperti delle migliori piattaforme di e-commerce – tra cui Wix, Squarespace e Hostinger – di condividere le loro strategie per il Black Friday/Cyber Monday (BFCM). Questa guida analizza i loro consigli, offrendoti una risorsa di riferimento per ottimizzare il tuo sito web per il successo durante la stagione dei saldi festivi.

Stai cercando di accaparrarti un affare per il Black Friday per la tua attività? Dai un'occhiata al mio elenco delle migliori offerte Black Friday sui costruttori di siti web.

1. Wix

Oren Inditzky Social Links Navigation VP and GM of Online Stores at Wix Oren Inditzky è il VP e GM degli Store Online presso Wix. È responsabile della gestione dei prodotti, dell'ingegneria, della UX, del design, dei dati e delle operazioni per il costruttore di siti web di e-commerce di Wix, che alimenta più di 1 milione di negozi online in tutto il mondo. Prima di Wix, Oren ha lavorato come Responsabile Prodotto presso Expedia e come Direttore della Gestione Prodotto presso Dell, guidando team globali interfunzionali, responsabili di app mobili per il mercato di massa, e-Commerce e SaaS.

Il Black Friday non è solo un picco di vendite, è un cambiamento comportamentale. Ora potenziato dall'IA.

Durante questa breve finestra, gli acquirenti sono più aperti che mai a scoprire nuovi marchi, spesso allontanandosi dai loro soliti negozi di riferimento alla ricerca di offerte e ispirazioni per i regali. Per gli imprenditori, questo significa opportunità, e oggi, l'IA rende più veloce e facile che mai coglierla.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Fino a poco tempo fa, lanciare e gestire un'attività di e-commerce professionale richiedeva risorse finanziarie consistenti, competenze di design e conoscenze tecniche. Ora, l'IA colma questa lacuna.

Puoi letteralmente descrivere la tua idea in poche frasi e l'IA genererà il nome del tuo marchio, il dominio corrispondente e un logo personalizzato, quindi costruirà il layout del tuo negozio, gli elementi visivi e le descrizioni dei prodotti, il tutto nel tuo tono di voce e ottimizzato per la conversione.

L'IA non si ferma qui.

Scrive contenuti SEO, identifica le query di ricerca di tendenza e aiuta il tuo negozio a comparire non solo su Google, ma anche nelle ricerche potenziate dall'IA come ChatGPT o Gemini, un nuovo livello di "Ottimizzazione per Motori Generativi". Può persino agire come il tuo team di marketing: creando campagne ottimizzate per i social con video e didascalie su misura che si adattano perfettamente a TikTok o Instagram.

Una volta che i visitatori arrivano, l'IA personalizza il loro percorso in tempo reale, facendo emergere i prodotti giusti per ogni acquirente, mentre un Assistente Acquisti AI gestisce le domande e spinge all'acquisto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questo BFCM, grazie all'IA, la creatività sostituisce la complessità, permettendo alle piccole imprese di competere come i giganti, pur rimanendo veloci, autentiche e personali.

2. Squarespace

Nikki Kuritsky Social Links Navigation Head of Commerce at Squarespace Nikki Kuritsky è la Responsabile del Commercio presso Squarespace. Porta con sé oltre 15 anni di esperienza nella creazione di prodotti di consumo in una varietà di settori, tra cui l'intrattenimento, il commercio dei creatori, l'istruzione, le aste online e l'e-commerce, e ha ricoperto ruoli di leadership presso Shutterstock, Christie's Auction House, LTK / Rewardstyle e Chief.

Assicurati di pensare oltre la SEO tradizionale.

La stagione degli acquisti natalizi è il momento in cui le piccole imprese hanno l'opportunità di brillare: questo non è mai cambiato.

Ciò che è cambiato è il modo in cui gli acquirenti scoprono queste piccole imprese online, poiché sempre più consumatori si rivolgono agli strumenti di IA per trovare e confrontare i marchi. Man mano che l'esperienza di acquisto online si evolve a un ritmo rapido, la scopribilità e l'affidabilità del tuo marchio devono evolvere di pari passo.

Inizia dalle basi.

Assicurati che i tuoi servizi o le tue offerte siano descritti chiaramente, che i tuoi prezzi siano trasparenti e che il tuo processo di contatto o di prenotazione sia efficiente. Questo serve a rimuovere l'attrito obsoleto tra interesse e conversione durante un periodo in cui anche il più piccolo ritardo può trasformare una semplice occhiata in un abbandono. Poi, assicurati che un acquirente comprenda il tuo marchio dall'inizio alla fine, che si tratti di sconti locali personalizzati o di immagini di alta qualità e in linea con il marchio: questo aiuta a costruire il tipo di fiducia che mantiene gli acquirenti interessati al tuo marchio.

Poi, e forse la cosa più importante, assicurati di pensare oltre il SEO tradizionale.

La tua attività online non deve solo essere pronta per l'era della ricerca potenziata dall'IA, ma deve esserne completamente attrezzata. Ciò significa strutturare il tuo sito web in modo che i sistemi di IA possano comprendere chiaramente chi sei e cosa hai da offrire, utilizzando un linguaggio semplice e descrittivo che rispecchi il modo in cui le persone potrebbero formulare le domande mentre cercano negli strumenti di chat di IA. Usa questa funzione in tutti i tuoi prodotti, servizi e persino nelle pagine FAQ per assicurarti che ogni pagina rimandi a risultati tangibili.

In breve, scrivi sia per gli esseri umani che per le macchine: abbastanza chiaro da essere facilmente compreso pur rimanendo fedele alla voce del tuo marchio per ispirare fiducia e sicurezza. Ricorda: anche se l'IA potrebbe presentare il tuo marchio, il design e l'esperienza concludono l'affare.

3. Hostinger

Kristina Strimaitė Social Links Navigation Chief Marketing Officer at Hostinger Kristina guida la crescita globale del marchio Hostinger attraverso strategie incentrate sul cliente e basate sui dati e sulla rapida acquisizione di utenti. Con una profonda esperienza nel marketing internazionale e nei canali di performance, promuove l'espansione in nuovi mercati. Kristina è appassionata nel dare potere ai team, nel costruire relazioni durature con i clienti e nel promuovere una cultura di apprendimento e crescita.

Metà dei utenti mobili abbandona se una pagina impiega 3+ secondi a cariccare.

La preparazione per la corsa al Black Friday e al Cyber Monday va ben oltre gli sconti.

I prezzi bassi possono attrarre visitatori, ma non avranno importanza se il tuo sito non riesce a reggere il carico. Infatti, la metà degli utenti mobili abbandona la pagina se impiega più di 3 secondi a caricarsi. In una stagione in cui ogni secondo conta e i concorrenti sono a un solo clic di distanza, prestazioni veloci e un'esperienza utente fluida sono i tuoi strumenti di vendita più preziosi.

Crea attesa attraverso countdown, anteprime esclusive e contenuti social coinvolgenti: queste sono le basi.

Ecco la novità di quest'anno: gli acquirenti chiedono sempre più spesso raccomandazioni sui prodotti a ChatGPT e Perplexity, invece di limitarsi a cercare su Google. Per apparire in queste ricerche, concentrati su descrizioni dei prodotti e una struttura del sito chiare e ben organizzate: questo è ciò che significa davvero GEO (Generative Engine Optimization).

Infine, cerca piattaforme con funzionalità IA integrate. In Hostinger, abbiamo aggiunto strumenti di IA che si occupano dei testi, degli elementi visivi e persino della configurazione delle campagne – l'obiettivo è gestire il lavoro tecnico più gravoso in modo che tu possa concentrarti su ciò che rende unico il tuo marchio. Si tratta di utilizzare l'IA dove effettivamente fa risparmiare tempo, non solo perché è di moda.

Il Black Friday e il Cyber Monday riguardano le possibilità. È un'opportunità per chiunque, dai creatori alle prime armi alle aziende in crescita, di lanciare nuove idee e raggiungere un pubblico più vasto.

La preparazione inizia ora.

Testa la velocità del tuo sito questa settimana, aggiorna le informazioni sui tuoi prodotti per la ricerca tramite IA e configura i tuoi strumenti di automazione prima che arrivi il traffico. I marchi che ottengono buoni risultati non sono quelli con gli sconti maggiori, ma quelli i cui siti funzionano davvero quando è importante.

4. TechRadar

Owain Williams Social Links Navigation Editor (Website Builders) at TechRadar Owain è l'Editor responsabile dei contenuti relativi ai costruttori di siti web presso TechRadar. Utilizza, testa e recensisce costruttori di siti web da 9 anni. Durante il suo periodo a TechRadar, Owain ha intervistato dirigenti chiave dei principali costruttori di siti web, inclusi Wix, Hostinger, Squarespace e Webflow. Ha anche parlato e realizzato live blog in diversi eventi del settore, tra cui WordCamp Europe.

Non dimenticare di fare pause regolari, mantenere l'idratazione e connetterti con altri durante questo spesso caotico periodo festivo. Prendersi cura di te stesso è importante per riuscire durante il BFCM.

Il periodo BFCM (Black Friday/Cyber Monday) presenta un'opportunità quasi unica per generare profitti maggiori, ma pone anche una sfida, dandoti un tempo limitato per ottenere un'attenzione limitata.

Con pochi secondi per catturare l'attenzione di un cliente, non lasciare che una potenziale confusione ti faccia perdere la vendita.

Per distinguerti dal rumore dei concorrenti, prenditi il tempo di sviluppare una forte proposta di valore per qualsiasi promozione tu stia offrendo. Questa può poi essere applicata a tutti i materiali di marketing, dalla tua homepage e pagine di destinazione dedicate, ai post e annunci sui social media.

Con un elevato volume di ordini in arrivo, è importante non lasciare il tuo marketing al caso. Inizia creando un piano di marketing dettagliato in anticipo. Considera tutti i modi in cui potresti generare traffico verso il tuo sito: annunci a pagamento, social media, marketplace, email marketing, motori di ricerca e, naturalmente, piattaforme di IA come ChatGPT e Google Gemini.

Utilizza questo piano per risparmiare tempo. Ad esempio, potresti scegliere di pre-scrivere e progettare le tue email di marketing per il periodo e poi utilizzare la piattaforma di email marketing integrata del tuo costruttore di siti web per programmarle durante tutto il periodo. Utilizzando gli strumenti giusti, puoi farlo per quasi ogni aspetto del tuo piano di marketing, lasciandoti il tempo di occuparti della logistica per far arrivare gli ordini ai tuoi clienti.

Ci sono innumerevoli opportunità e modi possibili per promuovere la tua attività durante il BFCM. Tuttavia, come piccola impresa, devi scegliere quelli che avranno il maggiore impatto sul tuo successo. Utilizza gli strumenti analitici integrati per vedere cosa ha funzionato e cosa no in passato, utilizzando quei dati per aiutare a definire dove concentrare le tue risorse.

Infine, non dimenticare di fare pause regolari, idratarti e connetterti con gli altri durante questo periodo spesso caotico e stressante.