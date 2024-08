L'intelligenza artificiale ha reso più facile la generazione di contenuti per blog

Wix, è uno dei migliori website builder del mondo , ha annunciato una suite di nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a generare idee, testi e immagini per i loro blog.

Gli utenti possono utilizzare gli strumenti per i blog basati sull'intelligenza artificiale direttamente dalla pagina di modifica del blog sulla loro dashboard Wix. È sufficiente selezionare "Strumenti AI" dal menu laterale, scegliere l'opzione "Post sul blog", fornire informazioni sull'argomento e preferenze come il tono e il numero di parole, quindi scegliere tra i titoli suggeriti prima di cliccare su "Crea post".

Il contenuto risultante può essere utilizzato come base per i vostri contenuti, spesso richiedendo un livello di editing per garantire l'allineamento con i vostri messaggi chiave e il vostro marchio. Questo approccio consente di ridurre drasticamente il tempo investito nella creazione di blog, mantenendo l'autenticità dei contenuti.

Wix investe in strumenti di intelligenza artificiale

I blog si sono dimostrati uno strumento promozionale efficace, in grado di aiutare le aziende a promuovere i prodotti, a creare un'atmosfera di entusiasmo intorno agli eventi e a generare traffico rilevante dai motori di ricerca.

"La sfida che gli utenti devono affrontare è quella di ideare e creare contenuti di alta qualità per i blog", ha sottolineato Einat Halperin, GM di Wix Blog. "Vediamo che in media i siti con blog ottengono l'86% di traffico organico in più rispetto a quelli senza blog. Con la nostra gamma di nuovi strumenti per la creazione di blog, non vediamo l'ora che un maggior numero di utenti produca contenuti di alto livello".

Già tra i migliori creatori di siti web AI, i nuovi strumenti di blogging di Wix si aggiungono a un elenco di altri strumenti AI offerti dalla piattaforma, tra cui il creatore e l'editor di immagini AI, il creatore di testi AI, il creatore di sezioni AI e un costruttore di siti web AI completo.

Wix continua a seguire la tendenza del settore a investire in strumenti di intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a costruire siti web più velocemente e ad automatizzare le migliori pratiche per promuovere il successo. Proprio all'inizio di questa settimana, Hostinger ha annunciato un nuovo strumento di descrizione dei prodotti alimentato dall'intelligenza artificiale per aiutare i negozi di e-commerce a velocizzare il processo di caricamento dei prodotti.