Problemi con macOS Sequoia? Ecco come risolverli in pochi passi

MacOS 15 Sequoia di Apple è l'ultimo sistema operativo desktop per Mac ed è appena arrivato sulla scena, ha fatto scalpore per alcune delle sue impressionanti nuove funzionalità, come il mirroring dell'iPhone, ma ha anche suscitato un certo scalpore a causa dei problemi iniziali (uno dei quali è un fastidioso bug legato all'SSD).

Se avete riscontrato problemi con macOS Sequoia, siete nel posto giusto: in questo articolo abbiamo illustrato i problemi più comuni che gli utenti Mac si trovano ad affrontare, nonché le potenziali cure per questi disturbi. In futuro, terremo aggiornato questo articolo con tutti i nuovi bug o problemi che si presenteranno e le rispettive soluzioni, quindi potrebbe valere la pena tenere questa pagina tra i segnalibri del vostro browser.

macOS Sequoia non viene scaricato o installato

(Image credit: Apple)

Alcuni si lamentano di non riuscire a superare il primo ostacolo con macOS Sequoia, ovvero il download e l'installazione del sistema operativo.

Se rientrate in questa categoria, la prima cosa da fare è controllare le basi: assicuratevi che il vostro Mac sia compatibile con Sequoia. Assicuratevi poi che la vostra connessione a Internet funzioni correttamente e che abbiate abbastanza spazio su disco per effettuare l'aggiornamento (25 GB). Vale anche la pena di dare un'occhiata alla dashboard "Stato del sistema" di Apple per verificare che il servizio "macOS Software Update" sia attivo (con una luce verde).

Supponendo che tutto quanto sopra sia corretto, è possibile che si verifichi un problema in cui l'installazione si blocca, dicendo che "non è riuscito a personalizzare l'aggiornamento software", un'affermazione alquanto misteriosa.

In questo caso, vale la pena di provare un paio di soluzioni: disattivare "Trova il mio Mac" o uscire dall'ID Apple o, per sicurezza, fare entrambe le cose e poi riprovare l'installazione. Molteplici segnalazioni online suggeriscono che una o entrambe queste modifiche consentiranno a Sequoia di installarsi correttamente.

Se ancora non si ottiene nulla, altri suggeriscono di provare la funzione "Revive" con il Mac. Un altro consiglio finale: assicuratevi di effettuare l'aggiornamento da Sonoma 14.7, quindi se state utilizzando una versione precedente di macOS, aggiornate alla v14.7 e riprovate.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

MacOS Sequoia: bug nell'utilizzo dell'unità Spotlight

(Image credit: Future)

Avete notato che l'utilizzo dell'unità è salito a livelli insolitamente alti dopo l'installazione di macOS 15? Durante la fase di beta testing si è verificato un bug con Spotlight, che leggeva e scriveva erroneamente dati non necessari, non solo riempiendo l'unità, ma anche causando l'usura dell'SSD, una situazione davvero spiacevole.

A quanto pare, questo problema si verifica ancora per alcuni utenti che hanno aggiornato alla versione definitiva di macOS Sequoia (cosa che non dovrebbe accadere - Apple dovrebbe aver eliminato completamente questo problema, anche se abbiamo solo segnalazioni di questo problema, non un riconoscimento ufficiale).

Vale quindi la pena di tenere sotto controllo l'attività dell'unità SSD, utilizzando l'app Monitoraggio attività sul sistema, e se si riscontrano livelli elevati di scrittura sull'unità senza alcun motivo apparente, disabilitare Spotlight per l'unità di sistema e vedere se le cose si sistemano. (Per le istruzioni su come escludere un'unità dalla ricerca Spotlight, consultate qui).

Per il momento, tutto ciò che si può fare se si è affetti da questo bug è mantenere Spotlight disattivato, fino a quando Apple non confermerà l'esistenza di un problema e, si spera, di una soluzione a breve. Si dice che il prossimo aggiornamento di Sequoia potrebbe risolvere il problema.

problemi di macOS Sequoia con le VPN

Sequoia sta apparentemente causando problemi con le VPN, e abbiamo visto parecchie segnalazioni di problemi di connettività, e anche di iMessage in particolare che non funziona quando è in funzione una VPN (o anche la sincronizzazione di iCloud).

Secondo un rapporto di Bleeping Computer, la società di sicurezza CrowdStrike ha osservato che Apple ha apportato alcune modifiche alla rete con macOS 15, che sono all'origine dei problemi legati alle VPN. A causa di queste modifiche di rete, è possibile che si verifichino risultati imprevedibili anche con altre app di sicurezza.

Le VPN interessate stanno apparentemente lavorando a delle soluzioni, almeno in due casi di cui abbiamo sentito parlare, ovvero Mullvad e Private Internet Access, e probabilmente anche altri. Quindi, non resta che aspettare queste correzioni o eventualmente una soluzione da parte di Apple.

Tuttavia, stando a quanto riportato, esistono alcune possibili cure semplici, tra cui la semplice disattivazione del firewall di macOS, per vedere se questo risolve i problemi di connettività, come è successo ad alcuni utenti. In alternativa, piuttosto che disattivare completamente il firewall, controllate le sue opzioni e assicuratevi che le app con cui avete problemi non siano bloccate.

Inoltre, nel caso del conflitto di iMessage, la regolazione di alcune impostazioni VPN sembra aver risolto il problema per alcuni utenti di macOS 15: provate a disattivare il kill switch e a cambiare il protocollo VPN. Speriamo che uno di questi accorgimenti sia d'aiuto.

Bug del Bluetooth di macOS Sequoia

(Image credit: Majed Khan / Unsplash)

La connettività Bluetooth è diventata un problema per alcuni dopo l'aggiornamento a macOS Sequoia. Ci sono segnalazioni di mouse, tastiere, altoparlanti, cuffie e altri dispositivi Bluetooth che non si connettono o che diventano molto lenti. I mouse sono nervosi anziché muovere il cursore in modo fluido, gli altoparlanti balbettano o l'audio si interrompe e così via.

Al momento non ci sono molte soluzioni soddisfacenti, ma spegnere e riaccendere la periferica o dimenticare l'hardware Bluetooth e accoppiarlo nuovamente al Mac sembra risolvere il problema in alcuni casi segnalati. Quindi, provate questi trucchi standard, ma a parte questo, incrociate le dita e sperate che questo problema sia presto affrontato da Apple con una patch.

macOS Sequoia mattoncini Touch bar

(Image credit: Future)

Se avete un MacBook con Touch Bar, questo è sicuramente un problema da tenere sotto controllo. Dopo l'aggiornamento a macOS 15, alcuni utenti segnalano che la Touch Bar si oscura e non funziona più. UnRedditor di ci dice che funziona la seguente cura: andate nell'app Terminale (nel Finder, aprite Applicazioni/Utility) ed eseguite il seguente comando:

sudo pkill TouchBarServer;

Quindi riavviate il MacBook e incrociate le dita, perché questa soluzione non ha funzionato per tutti, ma a quanto pare per alcuni funziona.

macOS Sequoia causa problemi con i browser web

Infine, ci sono diverse segnalazioni di problemi con i browser web in generale con macOS Sequoia. Per coloro che riscontrano un errore di protocollo quando cercano di caricare i siti web nel loro browser preferito, la disattivazione del firewall può risolvere il problema.

Ci sono segnalazioni più preoccupanti sul fatto che il browser Chrome di Google non funziona affatto su macOS 15, ma una soluzione abbastanza semplice sembra essere la semplice disinstallazione e successiva reinstallazione di Chrome (il browser dovrebbe mantenere tutte le impostazioni).