Sinner vs Alcaraz, come vederlo in streaming (anche gratis)

Sinner vs Alcaraz - Tennis in streaming Data e ora: 7 giugno 2024 alle ore 14:30 (ora italiana) Sede: Philippe Chatrier di Parigi (Francia) Live streaming a pagamento: Eurosport Player, Dazn, Sky e Tim Vision Live streaming GRATIS: France TV Sport (richiede una VPN) Per guardare ovunque siate: NordVPN, 100% sicura

Venerdì 7 giugno l'altoatesino Jannik Sinner affronta nel primo pomeriggio Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros 2024. Riuscirà il nostro giovane e talentuoso Jannik Sinner a conquistare un altro Slam dopo il successo agli Australian Open?

Il match è programmato alle ore 14:30 (ora italiana) di venerdì 7 giugno sul Philippe Chartier di Parigi. Di seguito vi spieghiamo dove vederlo (anche gratis) in modo da non perdervi neanche un minuto della semifinale del Roland Garros.

Come guardare Sinner vs Alcaraz GRATIS e dall'estero

France TV Sport è uno dei canali ufficiali che trasmette in Francia il Roland Garros 2024. La buona notizia è che per vedere Sinner vs Alcaraz in streaming non dovrete creare un account né sborsare un euro. La cattiva notizia è che il servizio è geolocalizzato, dunque è accessibile solo dalla Francia. Dunque, per guardare Sinner vs Alcaraz gratis in diretta da France TV Sport, dovrete usare una VPN, come spieghiamo un po' più sotto. ATTENZIONE: con questo metodo, avrete a disposizione i commenti solo in lingua francese!

Se vi trovate all'estero durante il match Sinner vs Alcaraz, potreste avere dei problemi ad accedere alle partite. Non preoccupatevi, si tratta solo del cosiddetto geo-block, che potete risolvere facilmente.

Per fortuna, infatti, potrete utilizzare una VPN, che vi consente di ignorare i confini digitali e guardare contenuti da tutto il mondo.

Utilizzate una VPN per guardare in live streaming Sinner vs Alcaraz ovunque vi troviate.

Per vedere Sinner vs Alcaraz in streaming dall'estero o seguire il torneo in chiaro su France TV Sport, vi servirà una VPN. Tramite l’utilizzo di una VPN è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server francesi, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso dal territorio della Francia. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la miglior VPN disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN, sconto del 68% con il piano biennale.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è NordVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione da cui desiderate collegarvi

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: collegatevi al vostro servizio a pagamento per poter accedere dall'estero al vostro servizio a pagamento preferito.

Come guardare Sinner vs Alcaraz in streaming in Italia

Roland Garros 2024... Roland Garros in streaming su DAZN DAZN trasmetterà tutti i match del Roland Garros 2024, in streaming. Il servizio offre app per tutte le smart TV in commercio, per Android, iOS e piattaforme desktop, tramite browser web.

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi del Roland Garros 2024. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.

Abbonandovi a DAZN, potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che hanno l'esclusiva del Roland Garros.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming del Roland Garros 2022 in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta del Roland Garros 2024, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.