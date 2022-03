Tennis in streaming: come vedere il Roland Garros 2022

Il Roland Garros 2022, noto anche come torneo Open di Francia, è il prossimo appuntamento per gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Dopo gli Australian Open, l'atteso evento di Parigi era circondato dalle discussioni sull'eventuale presenza di Novak Djokovic, a seguito dell'esclusione dal torneo australiano a causa del suo rifiuto del vaccino anti-Covid 19.

Gli interrogativi erano molti, ma ora la questione sembra risolta definitivamente, come potrete leggere più sotto.

In occasione del Roland Garros 2022, vedremo ancora una volta campioni del calibro di Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini e Jannik Sinner contendersi il trofeo. Resta da vedere se vedremo anche atleti russi in gara, dato che gli organizzatori hanno deciso di sospendere Russia e Bielorussia dai vari tornei, pur ammettendo la partecipazione dei singoli atleti, ma non a nome e sotto la bandiera di tali Paesi, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Roland Garros 2022 - Novak Djokovic potrà partecipare?

(Image credit: Al Bello/Getty Images)

A partire dal 14 marzo, il governo francese ha cessato l'obbligo della mascherina al chiuso e del super green pass, di conseguenza, Novak Djokovic potrà partecipare al Roland Garros 2022.

Dopo mesi di incertezza, finalmente la questione sembra risolta, a meno che il comitato organizzatore non prenda altre decisioni, considerata la volontà del tennista di non sottoporsi a vaccinazione.

Ma al momento, sembra proprio che Djokovic farà parte del roster ufficiale del torneo.

Come guardare il torneo di tennis Roland Garros GRATIS e dall'estero

France TV Sport è uno dei canali ufficiali che trasmetterà in Francia il Roland Garros 2022. La buona notizia è che per seguire le partite non dovrete creare un account né sborsare un euro. La cattiva notizia è che il servizio è geolocalizzato, dunque è accessibile solo dalla Francia. Dunque, per guardare il Roland Garros 2022 gratis in diretta da France TV Sport, dovrete usare una VPN, come spieghiamo un po' più sotto. ATTENZIONE: con questo metodo, avrete a disposizione i commenti solo in lingua francese!

Se vi trovate all'estero durante il Roland Garros 2022, potreste avere dei problemi ad accedere alle partite. Non preoccupatevi, si tratta solo del cosiddetto geo-block, che potete risolvere facilmente.

Per fortuna, infatti, potrete utilizzare una VPN, che vi consente di ignorare i confini digitali e guardare contenuti da tutto il mondo.

Utilizzate una VPN per guardare in live streaming il Roland Garros 2022 ovunque vi troviate.

Per vedere il Roland Garros 2022 in streaming dall'estero o seguire il torneo in chiaro su France TV Sport, vi servirà una VPN. Tramite l’utilizzo di una VPN è possibile modificare l’indirizzo IP del proprio dispositivo tramite il collegamento a server francesi, evitando così il blocco geografico, in quanto il vostro dispositivo risulterà in tutto e per tutto connesso dal territorio della Francia. Abbiamo potuto testare centinaia di diverse VPN, possiamo quindi garantirvi che andrete a colpo sicuro con NordVPN, la miglior VPN disponibile al momento. Oltre al fatto che NordVPN disponga di una prova di 30 giorni entro la quale potrete venire completamente rimborsati del vostro acquisto, lo abbiamo classificato come #1 per la velocità di connessione, affidabilità della sua sicurezza e semplicità di utilizzo. NordVPN può essere utilizzato su molti dispositivi diversi contemporaneamente, tra cui Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, smartphone Android, iPad e tablet. Date un’occhiata a NordVPN, sconto del 68% con il piano biennale.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è NordVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione da cui desiderate collegarvi

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: collegatevi al vostro servizio a pagamento per poter accedere dall'estero al vostro servizio a pagamento preferito.

Come guardare il Roland Garros in streaming in Italia

Roland Garros 2022 è su DAZN Roland Garros in streaming su DAZN a €19,99 DAZN trasmetterà tutti i match del Roland Garros 2022, in streaming. Il servizio offre app per tutte le smart TV in commercio, per Android, iOS e piattaforme desktop, tramite browser web. L'abbonamento costa €29,99 al mese ma potete prendere un mese a €19,99, che sarà più che sufficiente per guardare il torneo in streaming. Poi potrete decidere se rinnovare o disdire. Vale la pena ricordare che DAZN è la piattaforma di riferimento anche per la serie A in streaming, nella stagione 2021/2022.

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi del Roland Garros 2022. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.

Amazon Prime Video + Channels Potete vedere il Roland Garros 2022 in diretta, oppure i singoli eventi in differita e on demand, anche su Amazon Prime Video. Per farlo vi servirà l'abbonamento di base, più il pacchetto extra Discovery+.

Abbonandovi a DAZN, potrete accedere senza alcun costo aggiuntivo ai 2 canali Eurosport, chiamati Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD che hanno l'esclusiva del Roland Garros.

L’applicazione di DAZN può essere scaricata su tutti dispositivi più recenti, inclusi smartphone, tablet, e PC, ed è disponibile sia in versione iOS che in quella Android. Per accedere alla diretta streaming del Roland Garros 2022 in italiano è necessario essere residenti in Italia.

Eurosport è un’altra piattaforma a pagamento molto apprezzata dagli utenti e interamente dedicata allo sport. Non solo permette di accedere alla diretta del Roland Garros 2022, ma anche di rimanere sempre aggiornati sui risultati e sulle ultime notizie. Anche in questo caso la piattaforma è disponibile per tutti i dispositivi recenti ed è dotata di un sistema di geo-localizzazione.

Chi ha vinto il Roland Garros 2021?

(Image credit: John Berry/Getty Images)

Nella finale maschile del Roland Garros 2021, Novak Djokovic ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in cinque set. Dunque, c'è ancora maggiore attesa circa le sorti del campione uscente, a causa della controversia generata in occasione degli Australian Open.

La finale femminile, invece, ha visto sfidarsi Barbora Krejcikova e Anastasia Pavlyuchenkova, con la vittoria della Krejcikova.

Qual è il calendario del Roland Garros 2022?

Il Roland Garros 2022, chiamato anche Open di Francia, si terrà dal 22 maggio al 5 giugno.

Non abbiamo ancora un calendario ufficiale delle partite, ma sappiamo che le finali femminili si terranno il 4 giugno, insieme alle finali del doppio maschile, mentre le finali maschili si svolgeranno il 5 giugno.

Aggiorneremo il calendario man mano che arriveranno comunicazioni ufficiali.

A quanto ammontano i premi del Roland Garros

Non ci sono ancora dati ufficiali sul montepremi del Roland Garros 2022. Ma l'edizione precedente ha visto un totale di 38 milioni di euro, suddiviso fra i vari partecipanti in questo modo:

Primo turno (qualificazioni): 10.000 euro

Secondo turno (qualificazioni): 16.000 euro

Terzo turno (qualificazioni): 25.600 euro

Qualificazione: 60.000 euro

Primo turno: 60.000 euro

Secondo turno: 84.000 euro

Terzo turno: 113.000 euro

Ottavi di finale: 170.000 euro

Quarti di finale: 255.000 euro

Semifinale: 375.000 euro

Finalista: 750.000 euro

Vincitore: 1.400.000 euro

Il Roland Garros 2021 ha visto un montepremi ridotto di circa il 10% rispetto all'anno precedente, dunque è possibile che per l'edizione del 2022 i soldi in palio diminuiscano ancora.

Aggiorneremo anche queste informazioni non appena saranno comunicati i dati ufficiali.

TechRadar Italia prova e recensisce i servizi VPN entro i termini di un utilizzo legale, come ad esempio:

1 Per accedere a un servizio disponibile in un altro paese (rispettandone i termini delle condizioni d'uso).

2 Per salvaguardare la sicurezza online e proteggere la privacy quando si è all'estero TechRadar Italia non supporta o incoraggia in alcun modo l'utilizzo fraudolento dei servizi VPN.

Ricordiamo che usufruire di contenuti pirata infrange la legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941).