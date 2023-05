5 funzioni di macOS Ventura ideali per farvi risparmiare tempo a lavoro

macOS Ventura è l'ultimo sistema operativo Apple disponibile da ottobre 2022, Grazie all'aggiornamento 13.4 rilasciato a maggio 2023, Ventura introduce diverse nuove funzioni che mirano a snellire il flusso di lavoro e aumentare la produttività degli utenti Apple.

Oltre a portare sul Mac nuove app come Meteo, Orologio e un'app per la collaborazione in tempo reale chiamata Freeform, aggiunge nuove funzioni alle app esistenti che aiutano a semplificare il flusso di lavoro quotidiano. Se avete già Macbook, queste novità non faranno altro che migliorarne le capacità produttive.

Se non siete ancora passati a macOS Ventura e lavorate con un MacBook vi consigliamo di farlo al più presto. Anche se macOS 14 verrà presentato alla WWDC 2023, probabilmente non sarà disponibile al pubblico prima della fine del 2023, quindi non conviene aspettare il nuovo OS per fare l'aggiornamento, anche perchè le prime versioni sono meno stabili e non è consigliabile usarle per il lavoro.

Diamo un'occhiata alle cinque migliori funzioni di macOS Ventura che vi aiuteranno a migliorare la vostra produttività.

1. Tenete in ordine il desktop con Stage Manager

Tra le migliori novità dell'ecosistema macOS c'è senza dubbio Stage Manager, una funzione pensata per tenere in ordine il desktop anche quando ci sono tante app in esecuzione. In sostanza, Stage Manager mette in evidenza l'app che si sta utilizzando sul desktop, mentre le altre app attive vengono disposte lateralmente per essere facilmente accessibili.

In questo modo è possibile concentrarsi sull'operazione che state portando a termine riducendo al minimo le distrazioni e mantenendo il desktop pulito. Infine, l'anteprima visibile delle app posizionate lateralmente consente di dare un'occhiata veloce per verificare la presenza di aggiornamenti, come una nuova e-mail o un nuovo messaggio su Slack.

2. Continuity Camera: la webcam diventa versatile

Il vostro MacBook o iMac è dotato di una webcam di buona qualità, ma le sue funzioni sono piuttosto limitate. Se preferite apparire al meglio durante le videochiamate, apporre uno sfondo personalizzato o dei filtri, avrete bisogno di qualcosa di più avanzato.

Ed è qui che entra in gioco Continuity Camera, una funzione che consente agli utenti di utilizzare l'iPhone come webcam per Mac. In questo modo potrete accedere a diverse funzioni interessanti che altrimenti non sarebbero disponibili.

La prima è Center Stage, una funzione che mantiene l'utente sempre al centro dell'inquadratura, anche quando si sposta; poi c'è la modalità Ritratto, che sfoca lo sfondo per evitare che tutti vedano la stanza dalla quale effettuate la chiamata. Ci sono anche funzioni come Studio Light che illumina l'utente e oscura lo sfondo e Desk View, che consente di condividere il desktop durante le presentazioni.

Infine segnaliamo la funzione Isolamento vocale, che riduce al minimo il rumore di fondo e si rivela molto utile quando si lavora in luoghi pubblici o in uffici molto affollati.

3. Risparmiate tempo con il nuovo Spotlight

Una delle funzioni più amate dei Mac è sicuramente la ricerca. L'app Spotlight dei Mac migliora ulteriormente con MacOS Ventura grazie all'introduzione di nuove funzionalità.

Apple ha ampliato le funzioni rapide e aggiunto alcune novità come Quick Look che permette di visualizzare un'anteprima a grandezza naturale di qualsiasi file, sia esso un video salvato sul computer o un video su YouTube, in una finestra di anteprima separata.

Se volete fare una ricerca online usando Spotlight non avrete nemmeno bisogno di aprire il vostro browser Internet, poiché la nuova versione della barra di ricerca dei Mac offre già un elevato numero di risultati presi direttamente dal web. Volete cercare la data di nascita del vostro attore preferito? Non serve andare su Wikipedia. Spotlight può farlo per voi.

Il fatto che Spotlight riesca ad attingere alle informazioni della rete senza costringervi ad aprire il browservi farà risparmiare tempo dato che non dovrete aprire una nuova finestra di Safari (o del browser che usate) ogni volta che dovete effettuare una ricerca.

4. Facetime Handoff: siete in ritardo per una call? Niente panico

Se vi capita di arrivare in ritardo a una riunione perché state facendo delle commissioni, siete bloccati nel traffico o semplicemente vi siete svegliati in ritardo, FaceTime Handoff fa al caso vostro. Questa funzione vi permetterà di salvare la faccia quando non siete davanti al PC ma avete una call urgente che non potete rimandare.

Come? Con Facetime Handoff potete trasferire una videochiamata FaceTime dal vostro iPad o iPad al vostro MacBook o iMac (o viceversa) in un istante. In questo modo, sarete in grado di avviare una videochiamata con un cliente sul telefono mentre state facendo le vostre commissioni, per poi passare senza problemi al computer portatile una volta tornati in ufficio.

5. Collaborare con i colleghi utilizzando Note

Su macOS Monterey era già possibile condividere le Note con altri utenti Apple, funzione particolarmente utile quando si prendono appunti durante una riunione e si desidera condividerli con i colleghi. macOS Ventura ha portato questa funzione a un livello superiore: ora consente di collaborare con i colleghi sulle Note condivise, in modo che chiunque abbia i permessi possa modificarli e aggiungervi qualcosa. Inoltre, chi ha un link può visualizzare il file dal proprio dispositivo, un po' come accade quando si condivide un documento su Google Docs.

Certo, non è una funzione rivoluzionaria, ma vi assicuro che risulta utilissima durante i meeting.

Ci sono molte altre novità che macOS Ventura ha apportato per garantire che gli utenti Mac vivano al meglio la loro vita digitale, tra cui la funzione di condivisione iCloud in Foto, la possibilità di "annullare l'invio" dei messaggi nell'app Mail e di impostare percorsi con più fermate su Mappe. Tuttavia, le 5 funzioni che abbiamo elencato sono quelle che semplificano maggiormente il flusso di lavoro e consigliamo vivamente di usarle se lavorate dal vostro MacBook.