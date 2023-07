Micro OLED: cos'è e come funziona la tecnologia di Apple Vision Pro

Quando Apple ha presentato il visore per la realtà aumentata Apple Vision Pro, una delle caratteristiche che ha messo in risalto è il livello di dettaglio degli schermi, che offrono a ciascun occhio un numero di pixel superiore a quello di uno qualsiasi dei migliori televisori.

Dopo averlo provato, possiamo dire che le immagini sono fantastiche e che la combinazione delle telecamere esterne di alta qualità con lo schermo super dettagliato ha fatto sì che sembrasse di guardare attraverso un vetro trasparente.

Per rendere tutto questo possibile, Apple Vision Pro integra una tecnologia di schermo all'avanguardia chiamata "micro-OLED". Come suggerisce il nome, si tratta di una tecnologia simile a quella utilizzata negli schermi OLED che si trovano su iPhone 14 Pro o Samsung Galaxy S23 Ultra... ma più piccola.

Il micro-OLED non è un'esclusiva del Vision Pro e nei prossimi anni se ne sentirà parlare ancora molto, quindi cerchiamo di capire cosa lo rende così speciale e che tipo di dispositivi potranno trarne vantaggio.

1. Comprimere i pixel

La caratteristica principale del micro-OLED è che è incredibilmente dettagliato. Non si tratta solo di un passo avanti rispetto ai migliori smartphone, ma di un vero e proprio salto di qualità. Gli schermi OLED dei telefoni tendono a raggiungere un massimo di circa 500 pixel per pollice (ppi), il che significa che in ogni pollice dello schermo si trovano 500 singoli punti di luce che compongono l'immagine.

Sono stati realizzati schermi micro-OLED che variano da 2.600 a 10.000 ppi ed è stato dimostrato il potenziale per schermi fino a 28.000 ppi.

Apple afferma che il display micro-OLED del Vision Pro racchiude 64 pixel nello stesso spazio utilizzato da un singolo pixel dell'iPhone. Se supponiamo che Apple si riferisca all'iPhone 14 Pro Max e al suo schermo da 460 ppi, il Vision Pro avrebbe una densità di pixel di 3.680 ppi.

Abbiamo stimato che la risoluzione per occhio del Vision Pro è di 3201 x 3606, per un totale di 11,54 milioni di pixel per schermo. Questo si basa sulla densità di pixel di cui sopra e sul fatto che Apple ha dichiarato che gli schermi hanno le dimensioni di un francobollo, ovvero 0,87 x 0,98 pollici. Le cifre sono in linea con le dichiarazioni di Apple, che parlano di 23 milioni di pixel in totale.

Naturalmente, questo è un fattore importantissimo quando si parla di realtà virtuale: l'occhio non si accorge di guardare i singoli pixel e vede le cose come "reali". In questo modo si evita l'effetto dei vecchi visori VR, con i quali si vedevano gli spazi tra i pixel e si aveva la sensazione di guardare attraverso una griglia, distaccandosi dalla realtà.

Questo è il trucco principale del micro-OLED per la VR: così reale che non si può dire che sia virtuale.

Questa densità di pixel è anche il motivo per cui il micro-OLED è interessante anche per gli smartwatch: immaginate uno schermo dell'Apple Watch 9 così dettagliato da non riuscire a distinguerlo da un quadrante reale.

Ecco la rappresentazione del micro-OLED di Apple, che mostra quanti pixel si inseriscono nello stesso spazio di un singolo pixel dello schermo dell'iPhone. (Image credit: Apple)

2. Più luminosità

L'altro elemento interessante degli schermi micro-OLED è che possono diventare molto più luminosi dei normali schermi OLED. La luminosità dello schermo si misura in "nit" e gli schermi OLED dei migliori iPhone e smartphone Samsung possono raggiungere picchi di luminosità elevati, da 1.200 a 1.600 nit, ma solo per un periodo di tempo molto breve. La loro luminosità massima tipica per un uso prolungato è di circa 600 nit.

È stato dimostrato che i display micro-OLED raggiungono da 3.000 a 15.000 nit. Apple non ha dichiarato quale sia la luminosità massima degli schermi Vision Pro, ma le indiscrezioni sostengono che sia di 5.000 nit. Presumiamo che si tratti di un picco di luminosità sostenibile solo per un breve periodo di tempo, ma potrebbe significare che il livello di luminosità sostenuta può essere superiore a 1.000 nit, quindi un enorme miglioramento.

Ma c'è davvero bisogno di uno schermo super-luminoso proprio accanto al viso se state bloccando tutta la luce intorno a voi? Forse s', per un'ottima esperienza con la realtà mista. A titolo di riferimento, si dice spesso che la luce ambientale di una giornata limpida e soleggiata raggiunge i 10.000 nit, quindi se un visore vuole mostrare una realtà mista che assomigli al mondo reale, deve essere in grado di avvicinarsi alla sua luminosità.

Naturalmente, molti di noi, quando sono fuori casa in una giornata di sole, indossano occhiali da sole per abbassare la luminosità, quindi va bene se uno schermo micro-OLED non è luminoso come il mondo reale. In ogni caso, il micro-OLED è molto più efficace nel ricreare la gamma dinamica del mondo reale.

3. I neri profondi dell'OLED

Il motivo per cui l'OLED è una tecnologia per schermi così pregiata e desiderata, a partire dalla popolarità dei migliori televisori OLED e dal fatto che tutti ci aspettiamo che sia la tecnologia di ogni buon telefono, è la sua precisione. Ogni pixel OLED genera e controlla la propria luce, il che significa non solo una definizione dei colori super nitida, ma anche un contrasto perfetto.

Ogni pixel può attenuarsi o spegnersi completamente, per mostrare i veri toni del nero, a differenza degli schermi LCD, che tendono a mostrare il "grigio profondo" invece del nero. Il micro-OLED è in grado di fare anche questo, quindi, così come la luminosità aggiuntiva contribuisce a rendere le cose più realistiche ai vostri occhi, lo stesso vale per la sua capacità di mostrare la vera "oscurità".

4. Che altri dispositivi utilizzeranno il micro-OLED?

Apple non è la prima arrivata nel campo dei visori micro-OLED, ma questa sarà la più grande spinta per questa tecnologia, senza dubbio.

Troviamo già questa tecnologia in alcuni visori VR di marchi meno famosi. L'utilizzo più interessante è quello dei modelli Nxtwear G e Nxtwear S di TCL, che funzionano come display portatili: basta collegarli al telefono o a Steam Deck per avere un grande schermo davanti agli occhi. L'Nxtwear G è solo uno schermo HD in un dispositivo molto più semplice, ma è anche più economico del 90% rispetto all'Apple Vision Pro.

Gli schermi da utilizzare in prossimità degli occhi sono la principale attrattiva del micro-OLED, e abbiamo già detto che possono essere ottimi anche per i migliori smartwatch. La loro elevata luminosità li rende molto visibili anche all'aperto, per cui è possibile che questa tecnologia venga utilizzata in tutti quei casi in cui è utile uno schermo di piccole dimensioni visibile anche in piena luce solare.

Tuttavia, non aspettatevi di vedere questa tecnologia su schermi più grandi. È improbabile trovare il micro-OLED sui migliori telefoni, ma è assolutamente impossibile trovarlo sui migliori televisori. Non è necessario per nessuno dei due: quando si guardano questi schermi a distanze standard, non si riesce comunque a distinguere i singoli pixel. Non abbiamo bisogno di schermi ad alta densità e i micro-OLED costano molto di più di uno schermo OLED delle stesse dimensioni. Inoltre, attualmente non vengono prodotti in dimensioni superiori a uno o due pollici quadrati.

Quindi, per il momento, si tratta di una tecnologia destinata ai visori VR e forse ad alcuni dispositivi indossabili, ma è destinata a diffondersi sempre di più.