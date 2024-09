Meta Connect 2024: svelate le novità più attese, tra cui il Quest 3S e occhiali AR

Anche se non è iniziato in orario, una volta che il CEO di Meta Mark Zuckerberg è salito sul palco del Meta Connect 2024 per il keynote di apertura, si può dire che è stato un evento in rapida evoluzione e ricco di novità. Zuck e compagnia hanno mostrato una tonnellata di strumenti di intelligenza artificiale, tra cui nuove voci di celebrità e traduzioni dal vivo per Meta AI, nuovi hardware come il Quest 3S e un prototipo di occhiali AR dall'aspetto futuristico, nonché aggiornamenti di intelligenza artificiale per gli occhiali intelligenti Meta Ray-Ban.

1. Un primo sguardo al prototipo degli occhiali Orion AR

L'onore della più grande sorpresa al Meta Connect va a Mark Zuckerberg che ha mostrato i suoi primi occhiali AR completamente olografici, chiamati Orion. Questi occhiali hanno la forma familiare di un paio di occhiali, come i Meta Smart Glasses di Ray-Ban, anche se un po' più spessi.

Al loro interno è racchiusa una grande quantità di tecnologia, tra cui una nuova architettura del display. Questi occhiali sono completamente trasparenti e si controllano attraverso un gesto della mano basato su una rete neurale che richiede un braccialetto.

In diverse dimostrazioni abbiamo visto gli occhiali Orion utilizzati per i giochi e per aprire finestre sovrapposte a qualsiasi cosa si stia guardando. Abbiamo anche assistito a un breve frammento di videochiamata utilizzando avatar personali.

È sufficiente dire che i prototipi Orion erano impressionanti, anche dalle demo preregistrate e dai filmati delle persone che li provavano. La gente ha parlato della loro leggerezza e Mark Zuckerberg ha parlato del lavoro che è stato fatto per realizzarli. Per non appesantire gli occhiali, almeno in questa fase di sviluppo, è stata utilizzata una montatura in magnesio e le lenti, anziché in vetro, sono in carburo di silicio, attraverso le quali viene proiettata la luce per i display. Il prezzo degli occhiali è ancora lontano e Meta ha sottolineato la necessità di abbassarlo, anche se rilascerà i primi kit per sviluppatori ad un numero ristretto di persone.

2. Il Meta Quest 3S è ufficiale

Se ne parlava da tempo, ma Meta ha ufficializzato le Quest 3S. È ora il punto di ingresso della linea di cuffie Quest per la realtà mista e, data la sua posizione, ha un prezzo accessibile, a partire da soli 329 euro per il modello da 128 GB.

Il Quest 3S ha una struttura complessiva simile al Quest 3, con una parte anteriore ridisegnata, in particolare per quanto riguarda la fotocamera, ma l'obiettivo è quello di offrire una "realtà mista di alta qualità" alle masse a un prezzo più conveniente. Nel nostro primo hands-on, il processore Qualcomm a bordo è stato in grado di far girare Horizon OS, ha reso facile giocare a giochi come Batman: Arkham Shadow e il multitasking con più finestre.

3. Ora è possibile parlare con Meta AI e persino "chattare" con le celebrità.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Meta ha annunciato alcuni importanti aggiornamenti di Meta AI al Meta Connect 2024, tra cui l'introduzione della voce nel chatbot AI. Non una voce qualsiasi, ma di celebrità come John Cena, Keegan-Michael Key e Kristen Bell. Ora è possibile avere conversazioni realistiche e simili a quelle umane con il proprio smartphone utilizzando applicazioni come Facebook, Instagram DM, WhatsApp e Messenger. Questo porta Meta AI al passo con le altre grandi aziende di AI come OpenAI, Google e Apple, che stanno tutte introducendo modalità vocali nei loro prodotti di AI.

4. Importanti aggiornamenti per gli occhiali smart Ray-Ban Meta, ma nessun nuovo modello

(Image credit: Ray-Ban / Meta)

Anche se non si tratta di un'operazione monumentale come il prototipo degli occhiali Orion, Meta ha annunciato una serie di aggiornamenti per i suoi occhiali intelligenti Ray-Ban. Innanzitutto, questi occhiali offriranno la possibilità di ascoltare le vostre canzoni preferite, degli audiolibri o persino dei podcast attraverso servizi come Spotify o Audible. Inoltre, invece di chiedere una canzone specifica, si potrà chiedere un brano pop di Taylor Swift o magari una canzone folk classica. Ancora una volta, Meta AI sta spingendo verso conversazioni più naturali.

Oltre alle richieste di canzoni, questi occhiali intelligenti saranno in grado di gestire alcune richieste di traduzione linguistica entro la fine dell'anno. Si potrà guardare qualcosa scritto in spagnolo, francese o italiano e chiedere a Meta AI di tradurlo. L'abbiamo provato e ha funzionato in uno spazio dimostrativo. I Meta Smart Glasses di Ray-Ban offriranno anche promemoria visivi, lenti in grado di trasformarsi più velocemente in occhiali da sole e Meta AI per i video. Tutti questi elementi dovrebbero arrivare prima del 2025.

5. Traduzione Meta AI per Instagram

(Image credit: Facebook)

Un nuovo incredibile strumento di traduzione AI per i Reel di Instagram e Facebook permette ai creatori di contenuti di raggiungere un pubblico più ampio grazie al doppiaggio automatico e al lip-syncing. La funzione AI è attualmente in fase di test negli Stati Uniti e in America Latina, ma Meta spera di espandere questi strumenti di traduzione ad altre lingue in futuro.

Immaginate un mondo in cui potete guardare contenuti video ritratti da tutto il mondo e sentirli nella vostra lingua senza bisogno di sottotitoli: questa potrebbe essere una nuova e rivoluzionaria funzione di intelligenza artificiale per tutti coloro che consumano contenuti video su Instagram o Facebook.

6. Generazione di immagini AI su Facebook e Instagram

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Meta sta aggiungendo le sue funzioni Imagine a Facebook e Instagram per competere con alcuni dei migliori generatori di immagini AI sul mercato. Simile a Image Playground di Apple o a Grok LLM di X, che consente di creare immagini di qualsiasi cosa si possa sognare.

Integrato nelle piattaforme di social media di Meta, potrete facilmente condividere queste immagini generate dall'intelligenza artificiale con i vostri amici e creare post per i vostri feed e le vostre storie per aggiungere una nuova dimensione ai vostri account Facebook e Instagram.