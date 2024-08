Meta rilancia lo smartwatch fantasma: in arrivo il rivale di Apple e Samsung?

Google potrebbe aver appena abbandonato (a favore del suo figlio prediletto, il Pixel Watch 3), ma Meta starebbe riportando in vita il suo smartwatch, non ancora annunciato, almeno stando a una nuova fonte.

Il noto leaker del settore smartphone Evan Blass ha condiviso su un account privato di X (ex Twitter) i dettagli dei futuri progetti Meta, uno dei quali, gli è stato detto, "potrebbe essere un orologio".

Non è la prima volta che sentiamo parlare di uno smartwatch Meta. Già nel 2022 era stato riferito che Meta stava chiudendo il suo progetto segreto di sviluppo di smartwatch e di altri hardware non essenziali, come i display intelligenti Portal (via Reuters) - per concentrarsi su altri aspetti della sua attività.

Secondo quanto riferito, l'orologio avrebbe presentato molte delle stesse funzioni che ci si aspetta da un Apple Watch o da un Galaxy Watch con alcuni add-on incentrati sull'XR.come l'elettromiografia, un sistema in grado di tradurre i segnali nervosi del polso in comandi digitali (l'azienda ha mostrato una demo in un post sul blog).

Questo sistema non solo aiuterebbe a migliorare l'accuratezza e l'affidabilità del tracciamento delle mani sulle cuffie VR o sugli occhiali AR, ma i ricercatori hanno dimostrato che una tecnologia simile viene utilizzata per manipolare le protesi robotiche delle mani per le persone che hanno perso l'arto. Se Meta implementasse una cosa simile, potrebbe contribuire a rendere la VR e la risonanza magnetica molto più accessibili di quanto non lo siano ora.

Più tardi, nel 2023, si è parlato di un ritorno dello smartwatch Meta, e ora questa nuova indiscrezione di Evan Blass suggerisce che potrebbe essere proprio così.

Will Meta enter the smartwatch game? (Image credit: Future / Matt Evans)

Questa fuga di notizie è povera di dettagli e di sostanza, quindi va presa con una generosa dose di sale. Abbiamo solo i nomi in codice dei progetti - Hawaii, Moku, Ford, Belmont, Coconut, Vega 1 e Vega 2 (questi ultimi sarebbero "due generazioni di cuffie Quest economiche"), anche se le fughe di notizie precedenti suggeriscono che non si tratta di un sogno irrealizzabile.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Ma non aspettatevi di vedere l'orologio Meta al Meta Connect di quest'anno (25-26 settembre), o almeno non qualcosa che potrete acquistare. Un primo prototipo potrebbe essere presentato sullo schermo, ma non sperateci troppo.