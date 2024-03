Apple Vision Pro: arriva il supporto per Apple Pencil, ma è una pessima idea

Secondo un'indiscrezione, il visore Apple Vision Pro supporteranno un giorno un futuro modello di Apple Pencil. Questa notizia proviene da MacRumors, che ha ottenuto le informazioni da una "fonte anonima che ha familiarità con la questione". I dettagli sull'aggiornamento sono scarsi, come si può immaginare, ma se è davvero reale, potrebbe letteralmente trasformare il mondo nella vostra tela personale.

Il report afferma che l'imminente Apple Pencil potrebbe essere utilizzata su superfici piane, come una scrivania, "completa di sensibilità alla pressione e all'inclinazione" per visualizzare con precisione la vostra visione artistica su una delle app di illustrazione dell'auricolare. Il supporto per uno stilo richiederebbe un aggiornamento del software, "ma non è chiaro quale versione" di visionOS riceverà la patch. MacRumors sottolinea che la prima beta di visionOS 1.2 potrebbe uscire questa settimana con il supporto per Apple Pencil. Tuttavia, non si può dire nulla con assoluta certezza. Possiamo solo supporre che i test siano attualmente in corso internamente.

Non si sa quando l'aggiornamento verrà distribuito, se mai verrà distribuito, ed è del tutto possibile che non vedrà mai la luce. Tuttavia, MacRumors sembra credere che potremmo vedere qualcosa durante l'atteso reveal di visionOS 2 alla WWDC 2024 di giugno.

Vale la pena ricordare che un aggiornamento della Apple Pencil dovrebbe arrivare molto presto insieme a nuovi modelli di iPad. Resta da vedere se questo aggiornamento e un aggiornamento di Vision Pro siano o meno la stessa cosa.

Supponendo che tutto questo sia vero (e incrociamo le dita), una Apple Pencil sul Vision Pro farebbe miracoli per ottenere un controllo preciso. Lo schema di controllo a mani libere è uno dei principali punti di forza del visore. Non sono necessari controller speciali per navigare nell'interfaccia utente. Grazie a una serie di telecamere e sensori, i proprietari possono semplicemente usare gli occhi e le mani per comandare il software. Questo metodo di navigazione va bene per la maggior parte delle cose, ma quando si tratta di disegnare, diventa un incubo.

Il redattore di TechRadar Lance Ulanoff ha avuto a che fare con questo problema quando ha provato a disegnare con il Vision Pro. Alla fine ha definito l'intera esperienza "decisamente frustrante e difficile". Il problema principale è che i controlli dello sguardo si scontrano con i gesti delle mani. Se gli occhi si spostano tra un'immagine di riferimento e la tela digitale, l'opera d'arte va in frantumi perché le cuffie danno la priorità a ciò che si sta guardando. Ci sono poi altri problemi, come i numerosi bug che affliggono l'attuale serie di app artistiche.

La speranza è che la futura Apple Pencil aiuti a tenere ferma la tela. In questo modo, non ci sarà uno strano avanti e indietro tra i due metodi di controllo.