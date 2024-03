Nouveaux iPads : une fuite fiable indique que ce ne sera pas pour cette semaine

Si vous attendiez le lancement de nouveaux iPads la semaine prochaine, il va falloir que vous fassiez preuve d'un peu de sang-froid, car Mark Gurman, spécialiste des tuyaux Apple, a jeté un froid sur ces rumeurs qui couraient toujours.

Selon de précédentes affirmations, les nouveaux iPad devraient être dévoilés le 26 mars, mais Mark Gurman s'est depuis exprimé sur X, en tweetant que les rumeurs d'un tel lancement n'étaient "pas vraies".

En tant que journaliste de Bloomberg ayant une solide expérience en matière d'informations précises sur Apple et d'informations d'initiés supposées, les affirmations de Gurman ont tendance à être fondées. Nous sommes donc à peu près certains que nous ne verrons pas de nouveaux iPad la semaine prochaine.

Bien que quelques rumeurs et tuyaux liés à l'iPad soient remontés à la surface récemment, d'après toutes les années que nous avons passées à couvrir la technologie Apple, nous aurions eu droit à des rumeurs plus substantielles si de nouveaux iPad étaient arrivés ce mois-ci. Le petit hic, c'est que Gurman n'a pas donné d'indications sur la date à laquelle nous pourrions voir ces nouveaux iPads, qui devraient être de nouveaux iPad Pro et iPad Air.

Cependant, Gurman a déjà suggéré que nous pourrions voir de nouveaux iPads aux alentours du mois d'avril. Apple a déjà sorti des iPads au cours du deuxième trimestre/printemps, donc il serait plus probable qu'ils soient dévoilés en avril plutôt que la semaine prochaine.

Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour Apple ?

Si et quand Apple lancera de nouveaux iPad, nous nous attendons à voir de nouveaux modèles iPad Pro, potentiellement avec des écrans OLED et probablement un accès à la puissante puce Apple M3. Mais aucune refonte radicale n'est attendue.

Certaines rumeurs font également état d'un rafraîchissement de l'iPad Air (alias l'iPad Air 6), et notamment d'un iPad Air de 12,9 pouces. On peut supposer que ce modèle offrirait une expérience iPad avec un écran plus grand pour ceux qui ne veulent pas débourser une grosse somme d'argent pour un iPad Pro.

En ce qui nous concerne, nous croisons les doigts pour un iPad mini 7, mais cela ne semble pas très probable, car Apple est peut-être en train de mettre un terme à l'existence de sa plus petite tablette.

Quoi qu'il en soit, si vous voulez un iPad dès maintenant, consultez notre liste des meilleurs iPads et des meilleures offres d'iPad, car même si de nouveaux modèles se profilent à l'horizon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec un iPad aujourd'hui, car ils sont en quelque sorte l'étalon-or des tablettes.