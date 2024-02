Les nouveaux iPad Pros et iPad Air seraient plus grands mais plus fins

L'iPad Pro 2024 et l'iPad Air 6 de nouvelle génération pourraient être plus grands et plus fins que leurs prédécesseurs et devraient arriver cette année.

C'est ce qu'affirment les sources de 9to5Mac, qui auraient révélé les tailles réelles d'un trio de nouveaux iPad, dont l'un devrait être un nouvel iPad Air de 12,9 pouces. Ce dernier apporterait une option pour une tablette Apple à grand écran sans avoir à débourser une grosse somme d'argent pour un iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces.

Selon 9to5Mac, les dimensions des iPads supposés à venir seront les suivantes, contrairement aux tailles des modèles actuels :

iPad Pro 11 pouces 2022 : 247,6 x 178,5 x 5,9 mm

Le supposé nouvel iPad Pro 11 pouces : 249,7 x 177,5 x 5,1 mm

iPad Pro 12,9 pouces 2022 : 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

Le supposé nouvel iPad Pro 12,9 pouces : 281,5 x 215,5 x 5,0 mm

Le supposé nouvel iPad Air 12,9 pouces : 280,6 x 214,9 x 6,0 mm

Un iPad plus grand mais plus fin

D'après les chiffres de 9to5Mac, les modèles d'iPad Pro 2024 seront un peu plus grands que leurs prédécesseurs, ajoutant probablement un peu plus d'espace vertical potentiel pour l'écran, mais aussi plus minces dans l'ensemble. La raison de cette réduction a été attribuée à la rumeur d'écrans OLED pour les tablettes, qui remplaceraient les options LCD et mini-LED disponibles pour les iPad Pro actuels.

Les écrans OLED pour les iPad Pros sont évoqués depuis un certain temps, et il semble probable que les iPad haut de gamme adoptent enfin cette technologie d'écran cette année ; après tout, on trouve déjà des écrans OLED dans certaines des meilleures tablettes Android.

Mais c'est l'iPad Air 12,9 pouces qui a attiré notre attention. Si l'iPad Air actuel offre un écran décent de 10,9 pouces, il peut sembler un peu étroit par rapport aux tablettes Windows et Android de même prix, dont l'écran avoisine les 12 pouces.

Un iPad Air plus grand pourrait être proposé à un prix compétitif, tout en offrant un espace d'affichage un peu plus pratique pour les personnes qui prévoient de l'utiliser comme appareil de productivité, mais qui n'ont pas besoin de toute la puissance des spécifications haut de gamme que l'on trouve dans les iPad Pros. Et nous nous attendons à ce que le prochain iPad Air utilise une puce M2 ou M3, toutes deux très performantes et qui pourraient faire de l'Air nouvelle génération un véritable outil de travail capable aussi de servir de tablette pour regarder ses émissions préférées.

Bien sûr, cela pourrait nuire à la position de l'iPad Pro en tant que tablette professionnelle. Nous ne serions donc pas surpris qu'Apple trouve un moyen d'équiper la prochaine génération d'iPad Pro avec des puces M3 plus puissantes, par exemple la M3 Pro ; cela pourrait permettre une édition plus rapide de choses telles que des vidéos téléchargées directement à partir d'une carte SD ou servir de machine à composer du code de manière tactile.

Pour l'instant, nous nous attendons à ce que les nouveaux iPad arrivent au cours du deuxième trimestre de l'année, c'est-à-dire au printemps. Comme les changements apportés aux iPads ne devraient pas être considérables, ils pourraient être dévoilés à l'occasion d'une petite mise à jour d'Apple, Cupertino réservant ses grandes présentations pour sa Worldwide Developers Conference, qui aura probablement lieu en juin.

Si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez un nouvel iPad aujourd'hui, jetez un coup d'œil à notre liste des meilleurs iPads, car vous ne pourrez pas vous tromper avec l'un d'entre eux.