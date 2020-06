Test du HP Spectre x360 (2020)

HP Spectre x360 (2017) offres Amazon France View Similar Amazon Pas d'information de prix Vérifier Amazon

Le HP Spectre x360 (2020) en deux minutes chrono

Si vous pensez que la ligne HP Spectre x360 est déjà parfaite telle quelle, vous vous trompez. Pour 2020, HP fait passer son modèle 2-en-1 à un niveau supérieur, ajoutant une série de nouvelles mises à jour fort utiles, en plus que tout ce que nous aimons déjà dans ce portable convertible.

Parmi les dernières améliorations du HP Spectre x360 figure un impressionnant processeur, l'Intel Core i7-1065G7, qui s’avère un véritable concentré de puissance. Combiné à la puce graphique intégrée Iris Plus et à une mémoire vive doublée, il permet au x360 de jouer dans la même cour que de nombreux ordinateurs portables encombrés (et encombrants) par une carte graphique plus volumineuse. Ajoutons à cela un disque dur de 1 To embarquant la technologie Intel Optane et un superbe écran tactile 4K que le constructeur met désormais à disposition pour ses appareils d’entrée de gamme.

Avec son design tout en finesse et ses fonctionnalités de pointe, le HP Spectre x360 (2020) illustre conjointement les meilleures qualités des ordinateurs portables comme celles des tablettes tactiles. Mais bien sûr, tout ce clinquant a un prix.

(Image credit: Future)

Quels sont les meilleurs ordinateurs 2-en-1 de 2020 ?

Notre modèle d’évaluation est disponible dans le commerce au prix de 1 299 euros, mais nous reviendrons un peu plus bas sur les différentes options coûteuses du Spectre x360 version 2020. S’il se révèle bien plus cher que nombre de 2-en-1 actuellement sur le marché, il va sans dire que vous aurez du mal à trouver la même qualité brute de performances dans ce type d’ordinateur.

Emballer ces composants puissants dans un châssis aussi mince a bien sûr ses inconvénients. Le HP Spectre x360 fonctionne en toute fluidité pour n’importe quelle tâche bureautique. Néanmoins, il peut parfois peiner sur des projets exigeants comme la conception 3D ou le montage vidéo 4K.

Ce n'est pas non plus une machine de jeu ; l'absence de carte graphique appropriée vous prive de quelques-uns des derniers grands jeux vidéo AAA. Vous pouvez tout de même vous attaquer à des titres phares au sein des productions indés ou des puzzle games, grâce aux capacités de sa puce Iris Plus.

La somme de ces inconvénients ne l’emporte pas sur les avantages certains de l’édition 2020. Loi s’en faut. D’autant qu’ils ne sont pas exclusifs Spectre x360 et qu’ils concernent la quasi-totalité de la concurrence, à ce jour. Nous sommes au final intransigeants sur ce point : le dernier 2-en-1 HP mérite amplement les cinq étoiles que nous lui décernons.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du HP Spectre x360 (2020) évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i7-1065G7 (quadricoeur, jusqu'à 3,9 GHz avec Turbo Boost)

Puce graphique : Intel Iris Plus

RAM : 16 Go LPDDR4 (3200 MHz)

Ecran : 13,3 pouces 4K (3840 x 2160) AMOLED

Stockage : SSD 512 Go (PCIe, NVMe, M.2)

Ports : 1x USB-A 3.1, 2x USB-C 3.1 avec Thunderbolt 3, emplacement carte micro SD, prise jack

Connectivité : Intel Wi-Fi 6 AX 201 (2x2), Bluetooth 5

Caméra : Webcam HP TrueVision HD 1080p IR

Poids : 1,3 kg

Dimensions : 30,6 x 19,45 x 1,69 cm

Prix et disponibilité du HP Spectre x360 (2020)

Alors que nos voisins anglais peuvent bénéficier de quatre configurations distinctes, les utilisateurs français, comme américains, doivent composer avec deux modèles séparés par 800 € de composants.



La version standard à 1 299 € est livrée avec processeur Intel Core i5-1035G4, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’écran tactile est limité au Full HD, ce qui permet de tirer deux fois moins sur la batterie que le modèle premium. Celui-ci coûte 2 099 € mais intègre, pour ce surplus, un processeur Intel Core i7-1065G7, 16 Go de RAM, 1 To de stockage et surtout un écran tactile 4K.

Dans l'ensemble, les prix proposés correspondent parfaitement à ceux d’un ordinateur portable 2-en-1 haut de gamme. D’autant que le HP Spectre x360 dispose également, dans son pack de lancement, d’un système audio Bang & Olufsen et du stylet intelligent HP Tilt Pen.

A noter qu’à l’occasion de la Fête des Pères, la boutique en ligne de HP propose une remise de 10% sur les deux appareils qui passent respectivement à 1 169,10 € et 1 889,10 €. Pour profiter de cette offre promotionnelle, ajoutez le code PAPA10, juste avant de valider votre achat.

(Image credit: Future)

Design du HP Spectre x360 (2020)

Dans la continuité de ses prédécesseurs, le HP Spectre x360 (2020) s’expose comme un ordinateur de haute qualité. Grâce à sa finition en métal brossé, il garantit un châssis robuste. Cette qualité de fabrication supérieure s’applique aussi à la charnière à 360 degrés qui vous permettra de passer du mode ordinateur portable au mode tablette, sans aucune résistance.

Le poids du x360 est un facteur d’achat déterminant. Malgré la solidité de son revêtement, le 2-en-1 brille par sa légèreté, en affichant à la pesée à peine plus de 1 000 grammes. Il est facile à tenir d'une seule main, et la dalle s’impose avec un mode plein écran rendu possible par la quasi-inexistence du cadre.

Une conception ultra-fine agréable mais qui suppose également une gestion de la chaleur plus délicate sous le châssis. Le refroidissement du HP Spectre x360 (2020) est assuré par deux modestes ventilateurs placés sous le socle de l'ordinateur portable. Parfaitement silencieux – à moins de lancer un logiciel ou un jeu beaucoup trop exigeant en ressources -, ce système ne s’avère pas pour autant des plus ergonomiques. Ainsi, le Spectre x360 nouvelle génération peut devenir très chaud pendant les périodes d'utilisation prolongée, jamais à un degré inquiétant mais quelque peu inconfortable s'il est posé sur vos genoux.

Heureusement, le reste de la conception est exempt de telles lacunes techniques. Comme nous l'avons écrit plus haut, le cadre est incroyablement discret, nous laissant découvrir un merveilleux écran AMOLED. La représentation des niveaux de noirs est sublime, tandis que les couleurs nous parviennent nettes et vives et que la qualité de l’image nous apparaît toujours lumineuse, y compris dans les espaces trop ou pas assez éclairés.

Le clavier demeure un véritable plaisir à l’usage, subtilement rétroéclairé en blanc avec de belles grosses touches malgré son design compact. Il n'y a pas de pavé numérique, les touches fléchées ont été tronquées (ô frustration !), mais il s’agit là de sacrifices communs sur un modèle convertible de 13 pouces. Un défaut largement effacé par la présence d’un trackpad bluffant, qui surpasse sans conteste nombre de ses contemporains. Ce, grâce à sa large surface tactile et à son clic ferme et efficace.

Le nombre de ports disponibles, lui, est bien maîtrisé. Nous comptons deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 3 et un port USB-A qui s'ouvre via un fermoir à ressort ; le port lui-même parait presque plus épais que le bord superfin de l'ordinateur portable, de sorte qu'il se bouche en un clin d'œil lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous avons déjà aperçu ce genre de design malin, mais rarement avec une telle qualité de conception.

La connectivité comprend également une prise jack et un emplacement pour carte mémoire micro SD. Seul bémol : le HP Spectre x360 se charge via USB-C, ce qui vous prive d’un port conséquent si vous avez l’habitude de l’utiliser en mode branché.

(Image credit: Future)

Performances du HP Spectre x360 (2020)

Les processeurs de 10e génération d'Intel employés ici font leur part du travail, et même plus. En associant l'un d'entre eux à une solide mémoire vive à grande vitesse de 16 Go, le HP Spectre x360 (2020) prend facilement en charge toutes les tâches quotidiennes. La navigation le web, la diffusion de vidéos en streaming et l'utilisation de la suite logicielle Microsoft Office deviennent des opérations aisées à réaliser sous sa vitesse de traitement.

Ce 2-en-1 puissant ne se contente pas de missions standards. Des tâches plus complexes comme l’édition et l'encodage vidéo sont ici envisageables grâce à sa mémoire étendue et à son processeur expérimenté. Evidemment, si vous êtes designer ou vidéaste professionnels et que vous avez pour habitude d’ouvrir plusieurs projets sous Photoshop ou Première, une solution graphique plus poussée vous est chaudement recommandée.

Les puces graphiques Iris Plus de nos HP Spectre x360 (2020) n’ont pas à rougir pour autant. Nous les avons soumises à des tests de performance via Cinebench et elles ont obtenu des scores bien supérieurs aux éditions HP précédentes. Mais aussi des notes convenables au milieu de leurs compétiteurs ultralégers.

S’il n’est pas un ordinateur de jeu à proprement parler, le HP Spectre x360 (2020) peut exécuter de très bons titres en option. Les jeux AAA récents ne fonctionneront pas décemment sans une baisse importante de votre résolution et de la qualité graphique, mais moyennant cet effort, ils tourneront. Les jeux un peu plus anciens ou les titres sans exigence graphique exacerbée seront accueillis sans aucune latence. Nous avons profité des heures durant des paysages de Tomb Raider et du gameplay prenant de FTL: Faster Than Light avec une définition Full HD tout à fait correcte.

Le HP Spectre x360 (2020) poursuit de même l’effort de la gamme sur un critère clé : la protection de votre vie privée. C'est l'ordinateur portable idéal pour toute personne qui se méfie des risques liés à la portabilité des données et l’usage de réseaux Wi-Fi variés. Le nouveau x360 fourmille de fonctionnalités conçues spécifiquement pour verrouiller l’accès à votre appareil ainsi qu’à vos données personnelles.

La combinaison de Windows Hello et d’un réseau de caméras IR connecté à la webcam HD du x360, vous pouvez de ce fait vous connecter à votre ordinateur portable en scannant votre visage. Même dans des conditions de faible éclairage - par exemple, lorsque vous êtes recroquevillé sous la couette, dans votre lit, pour regarder Netflix). Point qui retiendra votre intérêt quant à la présence de la webcam - et le risque de piratage de celle-ci -, une touche physique permet de désactiver l’œil de judas lorsque vous ne l’utilisez pas. Enfin, un capteur d’empreintes digitales vous invite à vous identifier plus rapidement, si vous êtes trop pressé pour lancer Windows Hello.

Quels sont les meilleurs jeux vidéo optimisés pour votre PC portable ?

(Image credit: Future)

Autonomie du HP Spectre x360 (2020)

La durée de vie de la batterie est l'un des rares aspects où le HP Spectre x360 (2020) n'excelle pas totalement. L'autonomie est décente : en utilisation normale, votre ordinateur tiendra sans recharge pendant toute une journée de travail, soit environ 10 heures. Néanmoins, si vous décidez de binge-watcher vos séries Netflix préférées ou de jouer intensivement, la batterie du x360 nécessitera un chargement toutes les 4 heures.

Ce n'est pas honteux, bien que cette durée de vie s’avère légèrement inférieure aux configurations précédentes du HP Spectre x360. Le modèle 2019, par exemple, pouvait compter sur 2 heures d’autonomie supplémentaires. Forcément, l’insertion de tout ce nouveau matériel sophistiqué fait des ravages.

La batterie se recharge cependant assez rapidement grâce au port USB-C, passant de 0 à 100% en à peine plus d'une heure. Il est également facile à recharger en pleine utilisation : la conception coudée de son câble d'alimentation évite tout contact agaçant avec ce dernier, pendant vos sessions de travail (ou de divertissement).

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez un PC performant…

Le HP Spectre x360 offre le meilleur des performances d'un ordinateur portable convertible sans compromettre son design ultraléger et élégant. C'est un PC portable qui peut gérer le même genre de tâches qu’un ordinateur de bureau. Une vraie avancée.

… et une tablette très haute définition

Passez du mode ordinateur portable au mode tablette en quelques secondes sur le HP Spectre x360. Restez flexible tout en bénéficiant d’un magnifique écran tactile 4K et de l’interface Windows 10 pour naviguer d’une application à l’autre sans latence.

Vous ne transigez pas sur la sécurité

Les caractéristiques de sécurité physique offertes par le HP Spectre x360 le placent devant la majorité des autres 2-en-1. Ajoutez un logiciel antivirus de poids et des analyses régulières pour contrer tout logiciel malveillant, et vous obtenez l’un des systèmes mobiles les mieux protégés du moment.

Ne l'achetez pas si...

Vous travaillez sur des logiciels multimédia exigeants

Si votre outil professionnel n°1 est une application de retouche photo ou de montage vidéo de très haut niveau, vous aurez besoin d'un ordinateur plus puissant que le HP Spectre x360 (2020). Ne cherchez pas non plus dans sa catégorie, vous ne trouverez pas d’ultraléger qui puisse supporter une telle charge. Malheureusement.