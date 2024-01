Sony Xperia 1 VI : une fuite suggère qu'il pourrait bénéficier d'un appareil photo et d'un zoom plus performants

Le lancement de la nouvelle génération du Xperia 1 VI de Sony pourrait bien être imminent, car des documents marketing concernant le smartphone phare ont récemment fait l'objet d'une fuite.

Publiées sur X (l'ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter) par le célèbre informateur Insider Sony, les images montrent que le prochain dispositif bénéficiera d'une amélioration majeure de l'appareil photo par rapport au Xperia 1 V. Il n'y aura pas un, pas deux, mais trois objectifs de 48 Mpixels à l'arrière, permettant une photographie haute résolution pour l'ensemble du trio. Chacun des trois objectifs sera doté d'un capteur d'image Exmor T for mobile, le même que celui de l'objectif principal du Xperia 1 V. La particularité de cette technologie est qu'elle permet au téléphone d'absorber plus de lumière lors de la prise de vue tout en "réduisant de manière significative le bruit de l'image". Ce niveau de qualité élevé est désormais étendu au reste du groupe.

Sony Xperia 1 VI : Caractéristiques du matériel

Dans un article complémentaire, Insider Sony détaille les caractéristiques de chaque appareil.

L'objectif principal abrite un capteur Exmor T de 1/1,4 pouce avec une "grande ouverture de f/1,4". Cette configuration devrait permettre à l'appareil photo de capter plus de lumière, ce qui est utile pour les scénarios à faible luminosité. Il est doté d'un zoom optique 2x et prend en charge l'autofocus Dual-PD (Dual Phase Detection autofocus). Cette fonction permet à l'appareil photo de faire la mise au point sur le sujet avec plus de précision et plus rapidement que les appareils dépourvus de cette fonction. Parmi les autres caractéristiques notables, citons la possibilité d'enregistrer en 1080p et la stabilité électronique de l'image (EIS) qui assure la stabilité des prises de vue.

Sony Xperia 1 VI (Mark 6) Spec's"Read thread for complete breakdown so you can understand with the help of (Bing AI)"Exmor T 1/1.4 48M 1.12μm Full-pixel Dual-PD AF + 24mm w/ 2x ISZ (48mm)Exmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2x2 On-chip lens AF + 14-18mmExmor T 1/2.7 48M 0.6μm 2x2… pic.twitter.com/zx3iykVvnNJanuary 28, 2024

Vient ensuite l'appareil photo ultra-large. Il est équipé d'un capteur Exmor T de 1/2,7 pouce avec une "longueur focale de 14 à 18 mm", parfaite pour les prises de vue lointaines. L'objectif est doté d'une fonction autofocus sur puce qui lui permet également d'effectuer une mise au point rapide et précise sur un sujet. On ne sait pas encore comment ses performances se comparent à celles de l'autofocus Dual-PD.

Le dernier appareil photo, comme vous l'avez probablement déjà deviné, est l'option téléobjectif. Comme l'objectif précédent, il est doté d'un capteur Exmor T de 1/2,7 pouce et du même autofocus sur puce. Selon Insider Sony, le point fort de l'objectif sera son zoom 6x. Le téléobjectif offrirait "des niveaux de détail incroyables grâce à son capteur de 48 Mpx". Le zoom optique hybride 6x n'est toutefois accessible que par recadrage du capteur. Sans recadrage, le téléobjectif atteint un zoom optique 3x.

Plus d'informations à venir sur le Sony Xperia 1 VI

C'est à peu près tout ce que nous savons sur le Xperia 1 VI. De nombreux utilisateurs ont commenté l'article sur le X en demandant plus d'informations sur les spécifications de l'appareil, sa date de sortie et s'il sera doté de fonctions spéciales basées sur l'IA, comme les autres meilleurs téléphones. Insider Sony a répondu à la plupart d'entre eux en indiquant qu'il s'agissait de la seule information disponible pour le moment. Heureusement, nous n'aurons peut-être pas à attendre très longtemps pour en savoir plus.

Le site d'information NotebookCheck souligne qu'une autre fuite en septembre dernier laissait entendre que le Xperia 1 VI serait officiellement dévoilé lors du MWC de Barcelone 2024, le 28 février. Mais il se peut qu'il soit présenté un peu plus tôt, car l'informateur a également posté une image annonçant l'événement MWC 2024 de Sony, qui aura lieu le 26 février. Quoi qu'il en soit, nous devrons attendre quelques semaines pour savoir ce que le Xperia 1 VI apportera au MWC 2024.

En attendant, ne manquez pas de consulter le récapitulatif de TechRadar des meilleurs téléphones avec appareil photo pour 2024.