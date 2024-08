Voici une liste complète des changements que One UI 7 pourrait apporter à votre téléphone Samsung Galaxy

Nous avons beaucoup entendu parler de ce que l'on peut attendre d'Android 15, mais certains des changements à venir dans la prochaine grande refonte d'Android seront exclusifs aux téléphones Pixel de Google. Pour ceux qui possèdent des appareils Samsung, One UI 7 est la mise à jour qui devrait vous enthousiasmer, plus qu'Android 15 lui-même.

One UI 7 devrait être la prochaine grande mise à jour des téléphones Samsung, et elle devrait intégrer Android 15, mais avec divers ajustements spécifiques à Samsung. Et grâce à une nouvelle fuite, nous avons désormais une très bonne idée de ce que l'on peut attendre de One UI 7.

L'informateur @UniverseIce a publié une longue liste de changements qui sont censés arriver avec One UI 7. La liste a d'abord été publiée sur le site chinois Weibo, mais elle a été repérée par Android Authority, et vous pouvez en voir une version traduite mécaniquement ci-dessous.

(Image credit: @UniverseIce / Weibo)

Il y a beaucoup de choses à déballer ici, mais en bref, il semble que One UI 7 changera radicalement l'apparence de l'interface sur le Samsung Galaxy S24 et sur d'autres des meilleurs téléphones Samsung. Elle inclut apparemment de nouvelles icônes pour les applications système, de nouvelles animations, une nouvelle interface pour l'appareil photo et une nouvelle icône pour la batterie.

One UI 7 changera également la façon dont vous interagissez avec les téléphones Samsung, grâce à des éléments tels qu'une nouvelle zone de contrôle en bas de l'écran de verrouillage, et la possibilité de choisir entre des menus déroulants séparés ou unifiés pour les notifications et les paramètres rapides.

Plus de gadgets et de meilleurs appareils photo

Enfin, cette liste comprend plus de widgets pour l'écran de verrouillage et "un grand nombre" de nouveaux widgets de bureau de différentes tailles, ce qui devrait vous aider à mieux personnaliser votre téléphone.

En outre, nous avons déjà entendu dire que One UI 7 pourrait améliorer la qualité de l'appareil photo du Samsung Galaxy S24 Ultra et ajouter la prise en charge de la connectivité par satellite. Il pourrait donc y avoir beaucoup de nouveautés et d'améliorations sur votre téléphone Samsung.

Cette dernière fuite ne précise pas la date de lancement de One UI 7, mais la même source a précédemment affirmé que la version bêta de One UI 7 pourrait arriver début août. Ici, cependant, elle affirme que la version bêta a été reportée. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons donc pas quand la version bêta sera lancée.

Quoi qu'il en soit, la version finalisée de One UI 7 ne sera probablement pas lancée avant l'arrivée d'Android 15, et si l'on se fie au passé, nous pensons qu'elle sera disponible en octobre.

