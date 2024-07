Les propriétaires du Samsung Galaxy S24 Ultra peuvent s'attendre à une nouvelle mise à jour de l'appareil photo avec One UI 7

Le lancement de la version bêta de One UI 7 n'est plus qu'à quelques jours, et le logiciel devrait apporter des mises à jour importantes à des téléphones plus anciens ainsi qu'à des appareils plus récents comme le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Selon Ice Universe (via Android Authority), la prochaine mise à jour logicielle a "optimisé de manière significative" la configuration de la caméra arrière du Samsung Galaxy 24 Ultra, apportant une "plus grande clarté" pour les photos et les vidéos.

Selon de récentes fuites, One UI 7 apportera une refonte visuelle, en partie inspirée d'iOS 18. Les coins seront plus arrondis, les animations plus fluides et le panneau de notification sera modifié, entre autres.

Nous attendions déjà des améliorations des performances de l'appareil photo avec la mise à jour One UI 6.1.1 prévue pour le mois d'août, mais il semblerait que les optimisations de l'appareil photo du Samsung Galaxy S24 Ultra ne s'arrêtent pas là.

Un historique des mises à jour

Le S24 Ultra, ainsi que le Samsung Galaxy S24 et le Samsung Galaxy S24 Plus, n'ont été lancés qu'en janvier, mais nous avons déjà vu de nombreux correctifs et mises à jour déployés par Samsung, principalement axés sur les mises à jour de l'appareil photo.

Les problèmes de balance des blancs imprécise et de coloration rouge anormale ont déjà été résolus dans des mises à jour antérieures pour le Galaxy S24 Ultra, et ce après des améliorations en termes de vitesse d'obturation, de clarté vidéo et d'exposition.

D'un côté, il serait préférable que tout fonctionne aussi bien que possible dès la première fois, mais il est également bon de voir Samsung faire des efforts pour corriger tout ce qui n'est pas parfait - même s'il faut plusieurs tentatives pour y parvenir.

Reste à savoir quand la mise à jour One UI 7 fera son apparition, mais il faudra d'abord attendre One UI 6.1.1 pour qu'elle apparaisse. D'après les personnes informées, One UI 7 est encore en proie à des bugs, et il faudra donc attendre un certain temps avant qu'elle ne soit disponible pour tout le monde.

