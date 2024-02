Samsung Galaxy S24 Ultra : une mise à jour qui rend le photophone encore meilleur

Nous avons récemment rapporté que la première grande mise à jour du Galaxy S24 de Samsung apporterait "des options et des expériences améliorées sur l'écran et l'appareil photo", et nous avons maintenant une meilleure idée de ce que seront exactement ces mises à jour de l'appareil photo.

En plus d'un nouveau curseur de luminosité qui répondra aux préoccupations concernant l'écran du nouveau téléphone, la prochaine mise à jour du Galaxy S24 de Samsung - qui a déjà commencé à être diffusée en Corée du Sud - introduira plusieurs améliorations liées à l'appareil photo pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, en particulier.

Selon un modérateur du forum communautaire de Samsung (via 9to5Google), la nouvelle mise à jour logicielle augmentera la vitesse d'obturation du Galaxy S24 Ultra, la clarté des vidéos et améliorera l'exposition et l'expression des couleurs des sujets. Lors de l'utilisation du zoom à fort grossissement du téléphone, la clarté du texte sera également améliorée.

L'article de blog du modérateur est rédigé en coréen, mais une traduction rapide de la page révèle le programme de mise à jour suivant :

La qualité de l'image a été améliorée en ajustant la luminosité lors de prises de vue en contre-jour en mode haute résolution.

La clarté du texte a été améliorée lors de l'utilisation du zoom à forte augmentation. (Uniquement pour le Galaxy S24 Ultra)

La clarté et la qualité de l'image ont été améliorées lors de l'enregistrement de vidéos avec la caméra arrière. (Uniquement pour le Galaxy S24 Ultra)

Dans l'aperçu du mode photo, la luminosité des zones sombres dans les environnements intérieurs a été augmentée et la netteté des personnes a été améliorée de manière fluide. (Uniquement pour le Galaxy S24 Ultra)

L'expression a été améliorée en appliquant en plus des données de couleur en mode alimentation.

Les couleurs ont été améliorées en ajustant la saturation et la balance des blancs en mode nuit.

La qualité de l'image a été améliorée lors du zoom sur les photos dans la galerie après avoir pris une nouvelle photo au format DNG dans l'application Expert RAW.

L'expression des sujets en mouvement rapide en conditions de contre-jour en mode photo arrière a été améliorée. (Uniquement pour le Galaxy S24 Ultra)

L'exposition et l'expression des couleurs des sujets (personnes, fleurs, etc.) ont été améliorées en mode photo. (Uniquement pour le Galaxy S24 Ultra)

Samsung avait déjà confirmé que sa prochaine mise à jour du Galaxy S24 améliorerait les "fonctions de zoom, le Mode Portrait, la photographie de nuit et les capacités de tournage vidéo avec la caméra arrière" de tous les trois téléphones Galaxy S24, mais le journal des modifications ci-dessus offre un regard plus détaillé sur ce à quoi on peut s'attendre.

On est particulièrement heureux de voir que "l'expression des sujets en mouvement rapide" (c'est-à-dire la vitesse d'obturation) est améliorée sur le Galaxy S24 Ultra, puisque les téléphones haut de gamme de Samsung – et en effet les smartphones plus généralement – ont généralement du mal à capturer en détail les objets en mouvement rapide.

Nous pensons que le Galaxy S24 Ultra (ci-dessus) est le meilleur téléphone avec appareil photo au monde (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Quant à la fiabilité de ce modérateur Samsung, c'est la même personne qui a confirmé la semaine dernière que l'Instant Slow-Mo arriverait bientôt sur les appareils Samsung de dernière génération. Et, comme mentionné, cette mise à jour – avec les améliorations décrites ci-dessus – a déjà commencé à être déployée en Corée, donc on est confiant quant à son authenticité.

Dans un email envoyé à 9to5Google, Samsung dit que sa première grande mise à jour du Galaxy S24 sera disponible dans d'autres marchés à partir du 22 février, donc le reste d'entre nous n'a plus trop longtemps à attendre avant que le meilleur téléphone appareil photo devienne encore meilleur.

Pour notre verdict complet sur les derniers handsets de Samsung, consultez notre test du Samsung Galaxy S24, la prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus et le test du Samsung Galaxy S24 Ultra.