Samsung Galaxy S25 Ultra : des rumeurs dévoilent des innovations pour l'écran et la mémoire

Un nouveau Gorilla Glass en vue pour le Galaxy S25 Ultra

Le téléphone pourrait également bénéficier d'une amélioration de la vitesse de stockage

Les quatre modèles du Galaxy S25 sont attendus le 22 janvier

Un autre jour, une autre fuite autour du Samsung Galaxy S25 – ou plutôt deux – et cette fois, il s'agit de mises à niveau possibles concernant l'écran et le stockage interne du modèle Ultra de la série.

Premièrement, d'après les informations d'un informateur bien connu, @UniverseIce, on peut s'attendre à un verre Corning Gorilla Armor Glass de "deuxième génération" avec une technologie anti-reflets intégrée pour le Galaxy S25 Ultra. Cette nouveauté viendrait améliorer l'écran Corning utilisé sur le Galaxy S24 Ultra.

Les détails précis sur les améliorations apportées à cette nouvelle technologie d'écran restent flous. La dernière annonce majeure de Corning concernant un nouveau type de verre remonte à novembre 2022, mais on suppose que cette évolution a été conçue spécialement pour Samsung.

C'était déjà le cas avec le modèle actuel, et il est donc probable que la prochaine version de cette technologie soit encore plus résistante et encore meilleure pour réduire les reflets. Cela devrait améliorer la lisibilité en extérieur tout en apportant une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Augmentation de la capacité de stockage

Le Galaxy S24 Ultra lancé en janvier 2024 (Image credit: Future)

Autre rumeur autour du Samsung Galaxy S25 Ultra : une amélioration de la vitesse de stockage interne semble être au programme. Ces informations proviennent d'une analyse de fichiers divulgués réalisée par l'équipe d'Android Authority.

Ces fichiers pointent vers une version de la technologie UFS (Universal Flash Storage) 4.0. Bien que cela corresponde aux spécifications du Galaxy S24 Ultra, le nouveau téléphone utiliserait apparemment une version améliorée de l'UFS 4.0 avec davantage de voies de données, ce qui permettrait des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides.

Beaucoup d'autres détails circulent déjà sur le Galaxy S25 Ultra, notamment les couleurs attendues et les caractéristiques techniques internes. Il semble également que le modèle de l'année prochaine adopte un design plus arrondi.

Si les fuites s'avèrent exactes, le modèle Ultra devrait être dévoilé le 22 janvier, accompagné de trois autres modèles : le Samsung Galaxy S25 standard, le Samsung Galaxy S25 Plus, et un nouveau Samsung Galaxy S25 Slim.