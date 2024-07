La série Galaxy S25 de Samsung pourrait être dotée d'une mémoire vive supplémentaire, jusqu'à 16 Go pour le S25 Ultra

Les téléphones phares de Samsung figurent toujours parmi les appareils les plus puissants de l'année, mais ils ne disposent pas toujours de la plus grande quantité de mémoire vive. Dans le cas du Samsung Galaxy S24 standard, par exemple, vous ne disposez que de 8 Go. Toutefois, la société pourrait offrir plus de mémoire vive dans la série Samsung Galaxy S25.

Cette affirmation provient de deux sources, la plus claire et la plus détaillée de ces fuites provenant de @theonecid. Ils affirment que les Samsung Galaxy S25 et Samsung Galaxy S25 Plus auront 12 Go de mémoire vive, tandis que le Samsung Galaxy S25 Ultra en aura 16.

Il s'agirait donc de 4 Go de RAM supplémentaires pour le S25 par rapport au S24, et d'une mise à niveau similaire pour l'Ultra, puisque le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose de 12 Go de RAM. En revanche, il ne s'agirait pas d'une mise à niveau pour le modèle Plus, puisque le Galaxy S24 Plus dispose également de 12 Go.

Bien que nous prenions cette fuite avec des pincettes - d'autant plus que la source n'est pas très connue - nous avons également entendu @UniverseIce dire que le Samsung Galaxy S25 Ultra aura 16 Go de mémoire vive.

Ou du moins, c'est ce qu'ils semblent dire. Ils affirment que quelque chose aura 16 Go de RAM, et bien qu'ils ne nomment pas le téléphone, la majorité de leurs messages sur X se concentrent sur les téléphones Samsung, et ce message a été inséré entre deux messages sur les logiciels Samsung. Allez comprendre.

Une fuite probable concernant le Galaxy S25

@UniverseIce a également des antécédents beaucoup plus solides que @theonecid, donc même si rien n'est encore certain, il y a de fortes chances que le Samsung Galaxy S25 Ultra soit équipé de 16 Go de RAM. Mais comme @UniverseIce ne s'exprime pas sur les deux autres modèles, nous sommes moins sûrs de la quantité de mémoire vive de ces téléphones.

Il convient également de noter que, même si cette fuite est exacte, il pourrait toujours y avoir une version 12 Go du Galaxy S25 Ultra, la version 16 Go n'étant peut-être disponible qu'avec la capacité de stockage la plus élevée ou dans certaines régions.

Nous n'en aurons probablement pas la certitude avant le début de l'année prochaine, car c'est à ce moment-là que la série Samsung Galaxy S25 devrait être dévoilée, mais nous entendons déjà plusieurs choses à propos de ces téléphones, notamment qu'ils pourraient être équipés d'un puissant chipset Snapdragon 8 Gen 4, et qu'ils pourraient subir des changements de design non spécifiés.

De nombreuses autres fuites et rumeurs ne manqueront pas d'émerger, et nous vous présenterons les plus crédibles ici même sur TechRadar.

