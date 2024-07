L'iPhone 16 serait équipé de la même puce que l'iPhone 16 Pro, mais pas d'écran OLED

Depuis quelques années, Apple différencie ses iPhones de niveau Pro de leurs frères et sœurs non Pro en n'intégrant ses dernières puces que dans les appareils haut de gamme. Les iPhones ordinaires, quant à eux, sont équipés des puces Apple de l'année précédente.

Cette stratégie pourrait toutefois être sur le point de changer, puisqu'un nouveau rapport de la publication taïwanaise CTEE (via AppleInsider) affirme qu'Apple veillera à ce que tous ses prochains iPhone 16 fonctionnent avec la famille de puces A18. Parallèlement, une autre fuite provenant d'ETNews suggère que la série Pro sera dotée d'un écran OLED plus lumineux et plus efficace.

La stratégie en matière de puces serait différente de celle de l'année dernière, où l'iPhone 15 utilisait l'A16 Bionic tandis que l'iPhone 15 Pro était équipé de la toute nouvelle puce A17 Pro. Cette fois, il semble que vous pourrez obtenir une puce de la série A18 quel que soit le téléphone que vous choisirez.

Cette idée est confirmée par les recherches de code effectuées par MacRumors. Le site Web a rapporté un code iOS qui répertorie les numéros de modèle pour la série iPhone 16, avec des numéros allant de iPhone17,1 à iPhone 17,5.

Il est important que chaque modèle utilise la désignation 17 - dans la série iPhone 15, les téléphones d'entrée de gamme étaient nommés iPhone15,4 et iPhone15,5, tandis que les modèles Pro étaient nommés iPhone16,1 et iPhone16,2. Apple utilise ces numéros pour indiquer la puce utilisée par le téléphone. Si tous les modèles d'iPhone 16 utilisent la désignation 17, cela signifie qu'ils seront tous équipés de puces de la même famille.

Maintien du système iPhone à deux classes d'Apple ?

(Image credit: Future / Apple)

Bien que cela puisse sembler être un changement majeur de la part d'Apple, ne soyez pas trop surpris si l'approche à deux niveaux reste évidente cette année.

Le CTEE pense que la puce A18 à l'intérieur de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus sera un A17 Pro retravaillé avec un nouveau processus N3E. L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, quant à eux, seront apparemment équipés d'une nouvelle puce A18 Pro, 15 à 20 % plus grande que l'A18. Cela lui permettra d'intégrer un plus grand nombre d'"unités de calcul graphique et d'intelligence artificielle", selon le CTEE.

Il existe une autre possibilité : Apple pourrait désactiver certaines fonctionnalités de l'A18 et utiliser cette version légèrement plus faible dans l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Il est également possible qu'Apple utilise des puces moins performantes pour ces téléphones.

L'une des raisons pour lesquelles tous les iPhone sont équipés de la série A18 pourrait être la puissance accrue qu'ils possèdent pour gérer l'Apple Intelligence. Après tout, seuls les iPhone 15 Pro équipés de la puce A17 Pro peuvent faire fonctionner les outils d'intelligence artificielle d'Apple. Si tous les iPhone 16 sont équipés de l'A18 Pro ou de l'A17 Pro remanié, ils devraient tous être en mesure de gérer les tâches d'intelligence artificielle avec facilité.

Quoi qu'il en soit, il semble que si tous les iPhone 16 seront équipés d'une puce A18, la différence entre celles des téléphones Pro et celles des modèles d'entrée de gamme sera toujours perceptible. Mais ce n'est pas la seule façon de différencier les téléphones les uns des autres.

Selon ETNews (version traduite), l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront équipés d'un nouvel écran OLED que l'on ne retrouvera pas dans les modèles de base de l'iPhone 16. ETNews ne fournit pas beaucoup de détails, si ce n'est que les panneaux améliorés utilisent une nouvelle pile AMOLED "M14". Nous devrons voir quelle différence cela fera lorsqu'Apple lancera la série iPhone 16 - en supposant que la rumeur soit vraie, bien sûr.

Tout cela suggère que l'événement iPhone d'Apple en septembre sera à surveiller, surtout si vous voulez essayer l'intelligence d'Apple sans avoir besoin d'un téléphone coûteux de niveau Pro.