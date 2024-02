L'iPhone 15 Pro chauffe encore, mais Apple insiste - c'est "Tout à fait normal" !

Il y a eu plusieurs rapports indiquant que l'iPhone 15 Pro chauffe plus que prévu. Apple avait abordé le problème en septembre l'année dernière, mentionnant qu'une cause possible était due aux applications tierces, et un correctif supposé a été publié dans iOS 17.1.

Cependant, malgré plusieurs mises à jour d'iOS avec des téléphones à jour fonctionnant sous 17.3 et 17.4 en approche, certains utilisateurs signalent toujours des problèmes de chauffe avec les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Selon Notebookcheck, les problèmes de chauffe de l'iPhone 15 Pro ont été référés en interne par les techniciens d'Apple comme un "comportement attendu", bien qu'Apple n'ait pas confirmé cela.

Certains utilisateurs rapportent également que le téléphone chauffe alors que l'appareil ne réalise aucune tâche exigeante. Un utilisateur Reddit, Meghrathod, a rapporté qu'après avoir emmené son iPhone à la boutique Apple, il lui a été dit qu'à moins de recevoir un avertissement de température, le téléphone était en bon état d'utilisation et avait passé tous les diagnostics. D'autres utilisateurs Reddit ont cependant affirmé que de légers jeux ou simplement l'utilisation de l'appareil photo ne devraient pas causer une chaleur inconfortable sur le téléphone.

D'autres dans la discussion ont confirmé que leurs modèles iPhone 15 Pros et Pro Max étaient encore excessivement chauds. Un utilisateur a dit qu'il pensait avoir reçu une unité défectueuse, alors il l'a échangée, mais le même problème est survenu avec le remplaçant. Certains affirment avoir résolu le problème par un effacement complet puis une restauration, ce qui pourrait indiquer un simple problème logiciel plutôt qu'un défaut de conception de l'iPhone 15 Pro.

Un utilisateur, richard1864, a contredit le groupe en disant que l'utilisation de la 5G et des jeux causant un échauffement du téléphone est un comportement normal parce que les données cellulaires 5G sont énergivores, de nombreux jeux sollicitent à la fois le CPU et le GPU et tous les téléphones Android et iOS font cela. Cependant, selon beaucoup dans la discussion, l'iPhone 15 Pro semble fonctionner légèrement plus chaud que les modèles précédents.

Certains soupçonnent que le passage à un cadre en titane, bien que plus durable, pourrait exacerber le problème car le titane est moins conducteur et moins capable de dissiper la chaleur que l'acier et l'aluminium trouvés sur les modèles précédents d'iPhone.

Le graphène: La solution d'Apple contre la surchauffe

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason.November 16, 2023 See more

Apple pourrait essayer de régler cela dans la série iPhone 16, car un utilisateur sur X (anciennement Twitter) @KosutamiSan affirme qu'Apple travaille sur un système thermique en graphène pour l'iPhone 16 pour résoudre le problème de chauffe présumé. Le graphène pourrait fonctionner, comme le matériel diffuse efficacement la chaleur et est plus solide que l'acier, cependant, il est plus cher et difficile à produire.

Avec les augmentations de performance d'année en année des téléphones, le refroidissement pourrait devenir un point clé pour les smartphones futurs. La surchauffe pourrait devenir un problème plus commun avec les fabricants ayant besoin de trouver de nouvelles manières de maintenir les températures des appareils, surtout sous de fortes charges. Nos téléphones pourraient rapidement approcher les limites de ce que la technologie de refroidissement actuelle peut gérer.

Nous pourrions voir plus de téléphones avec un refroidissement actif comme les ventilateurs dans le Redmagic 9 Pro ou de plus grandes chambres de refroidissement à vapeur comme dans le Samsung Galaxy S24 Ultra et le OnePlus 12.