L'iPhone 16 bénéficiera d'une puce plus performante

Ces dernières années, Apple a réservé ses puces les plus performantes aux meilleurs iPhones, qui sont actuellement l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 normal et l'iPhone 15 Plus, en revanche, ont été équipés de la puce A16 Bionic de l'année dernière au lieu de la nouvelle A17 Pro.

Cette année, la différence s'est accentuée car l'A17 Pro est fabriqué à l'aide d'un processus de 3 nanomètres, ce qui permet d'améliorer les performances et l'efficacité par rapport à l'A16 Bionic de 5 nanomètres. L'année prochaine, cependant, tout cela pourrait changer.

En effet, l'analyste Jeff Pu (via Wccftech) affirme que l'ensemble de la gamme iPhone 16 sera équipée de puces à 3 nm améliorées. Cela devrait se traduire par une amélioration des performances de chaque iPhone.

C'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont rebutés par le prix des iPhones haut de gamme d'Apple. Les puces de l'iPhone d'Apple sont déjà bien plus performantes que celles des meilleurs téléphones Android, et si cette rumeur se confirme, l'iPhone 16 pourrait être un superbe appareil pour tous ceux qui recherchent des performances de haut niveau.

Améliorations de l'iPhone dans tous les domaines

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Les puces de l'iPhone d'Apple sont fabriquées par une société appelée TSMC, et Pu affirme que la gamme iPhone 16 adoptera le processus 3nm de deuxième génération de TSMC, appelé N3E. Ce processus présente de nombreux avantages par rapport au processus N3B de première génération.

Outre de meilleures performances, le procédé N3E pourrait contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie des futurs iPhone en consommant moins d'énergie pour obtenir des performances élevées. L'alliance de la puissance et de l'efficacité a été l'une des caractéristiques des puces d'Apple ces dernières années, ce qui leur a permis d'offrir quelque chose qu'aucun de leurs rivaux n'est en mesure d'égaler.

Pu explique que les iPhone 16 d'entrée de gamme utiliseront une puce A18 Bionic, tandis que les modèles Pro seront équipés d'une puce A18 Pro. Nous ne connaissons pas encore les spécificités de ces puces, mais il est possible que d'autres détails apparaissent à mesure que nous nous rapprochons de la date de lancement prévue pour septembre 2024.

Tout cela signifie que les iPhones de l'année prochaine pourraient apporter des améliorations significatives, qu'il s'agisse des modèles d'entrée de gamme ou des modèles phares. Et si vous envisagez une mise à niveau, c'est une excellente nouvelle, quel que soit votre budget.