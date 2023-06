iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : les principales différences selon les rumeurs

La prochaine génération d'iPhones approche à grands pas, avec l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra (ou iPhone 15 Pro Max, comme on pourrait l'appeler), tous susceptibles de débarquer en septembre.

Il n'est jamais trop tôt pour décider lequel vous souhaitez acheter, car ces appareils ont tous fait l'objet de nombreuses fuites, ce qui nous permet d'avoir une idée partielle de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Dans cette optique, nous avons comparé les deux petits téléphones ci-dessous, à savoir l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Pro, plus haut de gamme.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : comparaison des caractéristiques techniques

Avant de nous plonger dans les rumeurs concernant les caractéristiques de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro, voici un tableau pratique qui vous permettra de comparer d'un coup d'œil ce que nous avons entendu et pressenti jusqu'à présent. N'oubliez pas que tous ces détails ne sont que des rumeurs pour l'instant, et qu'il est donc possible qu'ils s'avèrent erronés lors de la sortie officielle des téléphones, mais d'après les sources interrogées, nous nous attendons à ce qu'ils soient en grande partie exacts.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : caractéristiques techniques iPhone 15 (rumeurs) iPhone 15 Pro (rumeurs) Affichage : OLED de 6,1 pouces OLED de 6,1 pouces Résolution : 1179 x 2556 pixels 1179 x 2556 pixels Taux de rafraîchissement : 60Hz Adaptive 1-120Hz Puce : A16 Bionic A17 Bionic Caméra arrière : 48MP large, 12MP ultra-large 48 Mpx large, 12 Mpx ultra-large, 12 Mpx téléobjectif avec zoom optique 3x Caméra avant : 12MP 12MP RAM : 6GB 8GB Stockage : 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Batterie : ≈3,279mAh ≈3,200mAh

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : prix et disponibilité

Il n'y a pas de rumeurs de prix très précises concernant l'iPhone 15 ou l'iPhone 15 Pro, mais il y a fort à parier que ces téléphones coûteront au moins aussi cher que leurs prédécesseurs. Cela signifierait un prix de départ de 1 019€ pour l'iPhone 15, et un prix de départ de 1 329€ pour l'iPhone 15 Pro.

En d'autres termes, l'iPhone 15 Pro sera probablement plus cher d'au moins 300 euros que l'iPhone 15.

En réalité, la différence de prix pourrait même être plus importante, car selon Jeff Pu, analyste chez Apple, et une source sur le site chinois Weibo, Apple pourrait facturer l'iPhone 15 Pro plus cher que l'iPhone 14 Pro. Il s'agirait apparemment d'une tentative pour rendre l'iPhone 15 plus populaire que son prédécesseur.

L'iPhone 15 coûtera probablement au moins aussi cher que l'iPhone 14 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La société ne précise pas le prix de l'iPhone 15 Pro, mais cela pourrait signifier que nous devrions payer environ le même prix que l'iPhone 14 Pro Max, à savoir 1 479€, l'iPhone 15 Ultra coûtant encore plus cher.

En ce qui concerne la disponibilité, nous nous attendons à ce qu'Apple annonce les deux téléphones en même temps lors d'un événement organisé au cours de la première quinzaine de septembre. Plus précisément, sur la base des jours et dates des annonces précédentes, nous pensons aux 5, 6, 12 ou 13 septembre, Apple optant généralement pour un mardi ou un mercredi de la première ou de la deuxième semaine de septembre.

Les deux téléphones seront probablement mis en vente en même temps l'un que l'autre, une semaine environ après la date d'annonce.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : design et écran

Les deux téléphones pourraient avoir des bords plus arrondis que l'iPhone 14 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro pourraient être très différents de leurs prédécesseurs. Quant à savoir comment ils se comparent l'un à l'autre, il s'agira probablement d'un mélange de similitudes et de différences.

Les deux téléphones seraient dotés de la Dynamic Island au lieu d'une encoche. Ce n'est pas une nouveauté pour le modèle Pro, mais ce serait le cas pour l'iPhone 15 standard. Ils auraient également tous deux des bords légèrement arrondis, à la place des bords plats que l'on voit sur les modèles actuels et disposeraient d'un port USB-C au lieu d'un port Lightning.

À bien des égards, ils pourraient donc se ressembler, mais l'iPhone 15 Pro aura probablement une finition plus haut de gamme, puisqu'il aurait des bords plus fins, un bouton d'action de type Apple Watch Ultra à la place du bouton de mise en sourdine, et des tranches en titane.

Un rendu de l'iPhone 15 Pro qui a fait l'objet d'une fuite (Image credit: 9to5Mac)

Les dimensions de ces téléphones ne sont pas connues, mais on s'attend à ce qu'ils aient les mêmes tailles d'écran que l'année dernière. Ils pourraient donc mesurer environ 146,7 x 71,5 x 7,8 mm - dans le cas de l'iPhone 15 - et 147,5 x 71,5 x 7,9 mm - dans le cas de l'iPhone 15 Pro, puisque c'est la taille des modèles actuels. Nous ne nous attendons toutefois pas à ce que ces dimensions soient exactement les mêmes, compte tenu des modifications apportées par les rumeurs à leur design.

En ce qui concerne les écrans, les deux téléphones auront probablement un écran de 6,1 pouces, ce qui correspond aux modèles actuels. Toutefois, alors que l'iPhone 15 Pro sera très certainement doté d'un écran à 120 Hz, l'iPhone 15 resterait bloqué à 60 Hz. Ce dernier téléphone pourrait également ne pas disposer d'un écran toujours allumé.

Il est cependant probable que les deux téléphones auront des résolutions similaires l'un à l'autre - et à celles de leurs prédécesseurs. En fait, ils pourraient être identiques à cet égard, avec une résolution de 1179 x 2556 (soit 460 pixels par pouce).

C'est la résolution exacte de l'iPhone 14 Pro, et comme l'iPhone 15 serait doté d'un Dynamic Island, il serait logique que sa résolution soit la même, puisque les légères différences de résolution entre le 14 et le 14 Pro s'expliquent par la présence d'une encoche sur l'un des deux.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : appareils photo

L'iPhone 15 aura probablement deux caméras arrière, comme l'iPhone 14 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Des fuites suggèrent que l'iPhone 15 sera doté d'un appareil photo principal de 48 mégapixels, comme sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Toutefois, il s'agira probablement toujours d'un téléphone à double objectif, avec les mêmes caméras ultra grand-angle et selfie de 12 Mpx que l'année dernière.

Quant à l'iPhone 15 Pro, il sera probablement doté d'une configuration à triple objectif comme son prédécesseur. Pour rappel, l'iPhone 14 Pro dispose d'un appareil photo principal de 48 mégapixels, d'une caméra ultra-large de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Les appareils photo du 15 Pro pourraient donc être similaires, mais une fuite indique que ce téléphone utilisera un nouveau capteur Sony de pointe, qui permettrait de capturer beaucoup plus de lumière, améliorant ainsi les performances en basse lumière.

En dehors de cela, la principale différence probable entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro réside dans le fait que le Pro sera certainement équipé d'un téléobjectif, alors que l'iPhone 15 standard n'en aura probablement pas.

Il convient de noter que certaines fuites ont également fait état d'une caméra périscopique, offrant un grossissement à plus longue portée que le zoom 3x de l'iPhone 14 Pro, mais on pense actuellement que cette fonctionnalité sera réservée à l'iPhone 15 Ultra.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : performances

Les modèles Pro d'Apple sont toujours plus performants (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Jusqu'à récemment, on pouvait s'attendre à trouver la même puce dans un iPhone standard et dans un modèle Pro, la seule différence de puissance potentielle provenant de la quantité de mémoire vive. Mais Apple n'a pas procédé de la sorte avec la série iPhone 14.

Au lieu de cela, la société a doté les modèles Pro de sa toute dernière et meilleure puce A16 Bionic, tandis que l'iPhone 14 standard et l'iPhone 14 Plus ont adopté la puce A15 Bionic de la génération précédente d'iPhones Pro.

Des fuites suggèrent que la même chose se produira cette année, l'iPhone 15 recevant l'A16 Bionic, et l'iPhone 15 Pro une nouvelle puce A17 Bionic.

L'A17 Bionic serait doté d'un processeur 20 % plus puissant que son prédécesseur, ce qui pourrait faire de l'iPhone 15 Pro un téléphone bien plus puissant. Cela dit, l'A16 Bionic n'est pas dépourvu de ressources, et il est donc peu probable que l'iPhone 15 standard se sente sous-puissant.

Par ailleurs, l'iPhone 15 Pro pourrait également disposer de plus de mémoire vive (8 Go, contre 6 Go pour l'iPhone 15). Il pourrait également prendre en charge des vitesses de transfert de données bien plus élevées que l'iPhone 15, jusqu'à 40 Gbps, contre 20 Gbps pour l'iPhone 15 standard.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : batterie

Une photo du port USB-C de l'iPhone 15 Pro a fuité (Image credit: @URedditor)

Nous n'avons pas encore entendu parler de la capacité de la batterie de l'un ou l'autre téléphone, mais pour référence, l'iPhone 14 a une batterie de 3 279 mAh et l'iPhone 14 Pro a un bloc d'alimentation de 3 200 mAh. Il y a de fortes chances qu'ils aient des capacités similaires cette année - et il est presque certain qu'ils seront identiques l'un à l'autre, étant donné que les deux téléphones auront probablement des écrans de même taille.

Nous avons cependant entendu certaines choses en ce qui concerne la recharge. D'une part, les deux téléphones se chargeront probablement via l'USB-C, ce qui constitue un grand changement pour Apple, puisque la société utilise actuellement le Lightning sur ses téléphones.

Il est également possible que les deux téléphones bénéficient de la recharge sans fil inversée, ce qui signifie que vous pourrez les utiliser pour recharger d'autres appareils, tels qu'une Apple Watch ou vos AirPods.

iPhone 15 vs iPhone 15 Pro : verdict

D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, l'iPhone 15 Pro sera probablement plus haut de gamme et ses bords seront plus fins que ceux de l'iPhone 15. Il sera probablement doté d'un écran à taux de rafraîchissement plus élevé, d'une puce plus puissante, de plus de mémoire vive, d'un appareil photo supplémentaire pour les prises de vue au téléobjectif et de vitesses de transfert de données plus élevées.

Il est également question d'un meilleur capteur pour au moins l'un des objectifs de l'appareil photo, mais nous n'en sommes pas certains.

En revanche, la taille et la résolution de l'écran, l'aspect général du téléphone, la taille de la batterie et au moins certains appareils photo seront probablement les mêmes sur les deux téléphones. Et, bien sûr, l'iPhone 15 Pro sera plus cher, avec un surcoût potentiel d'au moins 200 €.

Nous n'en savons pas encore beaucoup plus, et rien de ce qui précède n'est encore certain, mais il est probable que ces deux appareils soient d'excellents smartphones, l'iPhone 15 Pro semblant représenter une amélioration significative dans un certain nombre de domaines.