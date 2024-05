Couleurs de l'iPhone 16 : chacune semblerait divulguée, y compris deux nouvelles teintes

Si vous réfléchissez déjà à la couleur que vous souhaitez pour l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro ou l'iPhone 16 Pro Max, vous pouvez maintenant réduire les options, car une fuite crédible a apparemment révélé toutes les teintes probables.

Cette dernière information provient de Ming-Chi Kuo, un analyste réputé pour ses informations sur Apple, via MacRumors. Le premier affirme sur X que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront vendus en noir, blanc (ou peut-être argenté), rose et gris (qui, selon Kuo, sera commercialisé sous le nom de "Natural Titanium").

Cette information concorde avec une précédente fuite sur les couleurs de l'iPhone 16 Pro, qui indiquait le Space Black, le blanc, le rose et le gris. Étant donné que ces deux fuites concordent et que le dernier tuyau provient d'une source fiable, nous pensons qu'il y a de fortes chances que ce soit les couleurs de l'iPhone 16 que nous verrons en septembre.

2H24 iPhone 16系列機殼顏色預測iPhone 16 Pro & Pro Max:黑色、白色 (或銀色)、灰色 (應該是原色鈦金屬)、玫瑰iPhone 16 & 16 Plus:黑色、綠色、粉紅、藍色、白色 Apple可能對顏色會有不同的稱呼 (如先前稱呼白色為星光色)。此外,即便顏色名稱與既有機種相同,但看起來可能會不一樣。 --…May 19, 2024

Pour rappel, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont vendus en titane naturel, titane bleu, titane noir et titane blanc. Si les fuites ci-dessus sont exactes, l'option bleue sera remplacée par une teinte rose. Sinon, les couleurs devraient être similaires.

Le blanc remplace le jaune pour l'iPhone 16

En ce qui concerne l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus, Kuo affirme que ces appareils seront disponibles en noir, vert, rose, bleu et blanc. Nous sommes un peu moins sûrs de cette prédiction, car une précédente fuite sur les couleurs de l'iPhone 16 indiquait que ces appareils seraient disponibles en rose, jaune, bleu, vert, noir, blanc et violet.

Cependant, nous avons toujours été un peu sceptiques quant à cette dernière fuite, car il s'agit d'un plus grand nombre de couleurs que ce qu'Apple propose habituellement, et l'information elle-même ne provient pas d'une source qui a fait ses preuves. Elle correspond aux affirmations de Kuo, mais la source mentionne en plus le jaune et le violet.

Les couleurs actuelles de l'iPhone 15 comprennent le rose, le jaune, le bleu, le vert et le noir, donc si les informations de Kuo sont correctes, le jaune sera remplacé par le blanc cette année.

Kuo note cependant que si les options restantes sont similaires aux couleurs actuelles de l'iPhone 15, les nuances exactes peuvent différer (par exemple, le rose pourrait être plus foncé ou plus clair cette année). Les noms qu'Apple donne aux couleurs pourraient également être différents.

Pour l'instant, nous prenons tout ce qui précède avec des pincettes, car il reste encore des mois avant le lancement de la série iPhone 16, prévu en septembre. Cela dit, il s'agit de la fuite la plus crédible concernant les couleurs de l'iPhone 16 à ce jour, il y a donc de fortes chances qu'elle soit exacte.