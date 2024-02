L'adoption d'iOS 17 est plus lente que celle d'iOS 16 - voici pourquoi certains attendent pour le télécharger

C'est officiel : l'adoption d'iOS 17 est à la traîne par rapport à celle d'iOS 16 à la même période l'année dernière.

Selon les données d'Apple (repérées par MacRumors), 76 % de tous les modèles d'iPhone sortis au cours des quatre dernières années et ayant effectué une transaction sur l'App Store le 4 février utilisaient iOS 17 (ou une version ultérieure). En comparaison, l'enquête équivalente de l'année dernière avait déterminé que 81 % des utilisateurs d'iPhone ayant complété une transaction avaient téléchargé iOS 16 avant le 4 février 2023.

Certes, une baisse de 5 % ne semble pas énorme, mais étant donné que le nombre d'iPhones actifs sortis au cours des quatre dernières années doit sûrement se chiffrer en centaines de millions, il est clair que plusieurs millions d'utilisateurs d'iPhone n'ont pas encore téléchargé iOS 17, malgré le fait qu'ils aient téléchargé iOS 16 à la même période l'année précédente.

Alors, pourquoi l'adoption de la dernière mise à jour logicielle d'Apple est-elle plus lente que l'année dernière ? Il convient de noter que l'adoption des mises à jour d'iOS n'atteint jamais 100 %, en partie à cause de l'apathie et de l'ignorance d'une certaine base d'utilisateurs d'iPhone. Mais cette manière de penser ne justifie pas la différence entre l'adoption d'iOS 17 et celle d'iOS 16.

Il y a également un argument selon lequel il s'agit d'une comparaison statistiquement non pertinente, puisque la base d'utilisateurs d'iPhone a sans doute augmenté au cours des 12 derniers mois (et donc le nombre d'utilisateurs ayant actuellement installé iOS 17 pourrait en réalité dépasser le nombre de personnes ayant installé iOS 16 à la même période l'année dernière). Cependant, un rapide coup d'œil aux sections de commentaires sur MacRumors et AppleInsider révèle qu'il existe en effet un grand nombre de personnes qui s'abstiennent volontairement de télécharger iOS 17.

Ignorer les détracteurs d'Apple

(Image credit: Shutterstock / fizkes)

Comme la qualité de l'assurance logicielle d'Apple a régulièrement diminué au fil des ans, certains ont reporté la mise à niveau vers la dernière version. Initialement, c'était pour un mois, ou six semaines, mais au fil des années, le délai avant la mise à jour s'est allongé. Ces dernières années, la mise à jour a été effectuée au deuxième trimestre, généralement début avril. Cette année, la mise à jour sera probablement faite lorsque iOS 17.6.1 sera disponible, ce qui devrait garantir que la plupart des fonctionnalités ont été publiées et que les bugs les plus graves ont été résolus. Ne pas sauter de versions sur les appareils est une pratique courante.

"Pourquoi installer iOS 17 alors que des fonctionnalités annoncées en juin 2023 ne sont toujours pas livrées ? Et lorsqu'elles le seront, plusieurs versions seront nécessaires pour qu'elles fonctionnent correctement." commente un lecteur sur MacRumors.

Il y a trois points à aborder ici : les bugs, le ralentissement des appareils et le manque de nouvelles fonctionnalités. Il est vrai que les premières versions des mises à jour logicielles comportent des bugs, et iOS 17 n'a pas fait exception. Cependant, ces bugs sont souvent de petits problèmes qui affectent une petite proportion d'utilisateurs d'iPhone, et les avantages en matière de sécurité introduits via les nouvelles mises à jour d'iOS l'emportent largement sur les risques posés par ces bugs relativement mineurs.

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie de votre iPhone dans Réglages (Image credit: Shutterstock / FellowNeko)

En ce qui concerne le ralentissement des appareils, il est vrai que les nouvelles mises à jour d'iOS peuvent affecter négativement les performances et l'efficacité de la batterie. Mais bien que ces problèmes puissent sembler désastreux au premier abord, ils sont presque toujours temporaires et dans certains cas, même nécessaires. Lorsque Apple – ou en effet tout développeur de logiciels – déploie des mises à jour majeures du système d'exploitation, les téléphones doivent souvent réindexer des données et recalibrer leurs paramètres de batterie, ce qui entraîne à son tour une décharge plus rapide de la batterie.

En plus de cette recalibration, les nouvelles mises à jour du système d'exploitation déclenchent souvent une série de mises à jour spécifiques aux applications qui mettent encore plus à l'épreuve la batterie et les niveaux de performance de votre iPhone. Une fois que ces applications se sont adaptées à la dernière version d'iOS, cette décharge diminue.

Et enfin, en ce qui concerne le fait qu'Apple retarde la livraison de fonctionnalités précédemment promises dans les nouvelles mises à jour d'iOS, il est vrai que l'entreprise montre parfois des fonctionnalités qu'elle finit par sortir dans des versions ultérieures d'une nouvelle mise à jour d'iOS – mais encore une fois, ces situations sont presque toujours atténuées par le nombre de nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dès le lancement d'une mise à jour donnée.

NameDrop est une fonctionnalité phare d'iOS 17 (Image credit: Future / Apple)

Avant la sortie d'iOS 17, par exemple, Apple a vanté sa nouvelle application Journal, qui n'est arrivée qu'avec iOS 17.2. Mais le mode StandBy, NameDrop, Check In, Contact Posters, une nouvelle fonctionnalité de messagerie vocale en direct, et de nombreuses autres additions utiles ont toutes été introduites avec la version de base de la dernière mise à jour logicielle d'Apple.

La conclusion ? Ne tardez pas à télécharger iOS 17. Dans notre test d'iOS 17, nous avons décrit la nouvelle mise à jour comme un « bond en avant considérable », et on ne devrait pas laisser les bugs temporaires, le ralentissement des appareils ou un supposé manque de nouvelles fonctionnalités vous dissuader de franchir le pas.

Consultez notre article sur les six nouvelles fonctionnalités qui arriveront sur votre iPhone avec iOS 17.4.