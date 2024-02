Le Honor Magic 6 Pro est comme une montre de luxe dans votre poche

Lorsque Honor s'est associé à des super-modèles, Burberry et Vogue Britannique pour dévoiler son Honor V Purse, à l'allure de sac, lors de l'IFA 2023, il est devenu évident que cette marque chinoise d'électronique en pleine expansion a des ambitions audacieuses sur le marché de l'électronique de luxe.

Nous avons récemment qualifié son dernier effort pliable, l'Honor Magic V2, de « beauté qui redéfinit les standards », et le successeur frappant de l'excellent Honor Magic 5 Pro semble prêt à bouleverser une industrie mobile de plus en plus homogène (lire : monotone).

D'un point de vue design, l'Honor Magic 6 Pro – qui vient d'être annoncé pour le marché mondial au MWC 2024 – pourrait bien être le téléphone le plus séduisant de l'année jusqu'à présent. Ou tout du moins, c'est le plus distinctif. Pas de titane en vue, mais le dernier fleuron d'Honor peaufine la découpe de caméra « Roue Étoilée » de son prédécesseur en s'inspirant des pierres précieuses et des montres de luxe.

Honor dit que ce design de module amélioré rend hommage aux « montres en forme de coussin, aux congs de jade et aux diamants baroques », et étant donné que les premiers ont été popularisés par le fabricant de montres de luxe Panerai dans les années 1940, il est facile de comprendre pourquoi Honor a adopté cette forme unique de « squircle » sur le Magic 6 Pro.

Image 1 of 2 Le module caméra du Honor Magic 6 Pro en noir (Image credit: Honor / Future) Les montres Panerai sont connues pour leur forme de coussin (Image credit: Panerai)

Mais au-delà de ses attraits esthétiques, l'Honor Magic 6 Pro affiche des spécifications matérielles capables de rivaliser avec les meilleurs téléphones de 2024. À l'avant de l'appareil se trouve un écran OLED LTPO de 6,8 pouces qui offre non seulement un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, mais aussi une luminosité HDR maximale de 5 000 nits et la technologie propriétaire d'Honor, le Circadian Night Display. En termes simples, cette dernière filtre la lumière bleue pour améliorer la qualité de votre sommeil, et elle est assistée par un impressionnant taux de gradation PWM de 4 320 Hz qui travaille à minimiser la fatigue oculaire.

Cet écran de 6,8 pouces est protégé par le NanoCrystal Shield d'Honor, qui est supposé être 10 fois plus résistant que le verre ordinaire. Naturellement, nous devrons mettre cette affirmation à l'épreuve, mais c'est rassurant de savoir que Honor est confiant quant à la durabilité de son nouveau téléphone. Le Magic 6 Pro a également un indice de résistance à l'eau et à la poussière IP68, ce qui équivaut à celui du Samsung Galaxy S24 Ultra et de l'iPhone 15 Pro Max.

(Image credit: Honor / Future)

Sous le capot, le dernier fleuron de Honor est équipé d'un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 - le même que celui du Galaxy S24 Ultra - et d'une batterie silicium-carbone de 5 600 mAh, qui devrait lui permettre de tenir plus d'une journée.

Puissance du périscope d'Honor

L'aspect le plus impressionnant du Honor Magic 6 Pro, cependant, est peut-être la technologie de l'appareil photo cachée sous le module " Roue étoilée " susmentionné. Le nouveau téléphone est équipé d'un objectif large de 50 Mpx, d'un objectif ultra-large de 50 Mpx et d'un téléobjectif périscopique de 180 Mpx qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, est le plus grand téléobjectif que nous ayons jamais vu sur un smartphone.

Malheureusement, ce téléobjectif n'offre qu'un zoom optique de 2,5 fois (vous pourrez zoomer numériquement jusqu'à 100 fois), mais nous sommes impatients de mettre le Honor Magic 6 Pro à l'épreuve de la photographie dans notre test complet du Honor Magic 6 Pro.

Honor a présenté sa nouvelle technologie d'eye-tracking au MWC 2024 (Image credit: Honor)

Quant aux nouveautés du Magic 6 Pro, Honor a fait beaucoup de bruit autour des nombreuses fonctionnalités de l'appareil alimentées par l'IA, allant d'une 'Capsule Magique' à la manière d'une île dynamique à un système de navigation 'Portail Magique' basé sur l'intention. Là encore, nous testerons ces fonctionnalités IA par nous-mêmes dans les semaines à venir, mais les premiers signes sont prometteurs – Honor vise clairement le logiciel Galaxy AI de Samsung avec le Magic 6 Pro.

Le dernier fleuron d'Honor sera vendu à 1299,90 € et commencera à être expédié à partir du 8 mars 2024. Vous pourrez pré-commander le Magic 6 Pro à partir du 1er mars 2024, et il sera disponible en deux couleurs : Noir et Vert Épi. Le premier présente un "verre mat velouté", tandis que le second est en "cuir classique ondulé". Nous avons eu entre les mains la variante Vert Épi, et c'est une merveille.

Pour référence, l'Honor Magic 5 Pro a été lancé à 1 199 €, donc Honor a augmenté le prix de son successeur de 100 €, ce qui n'est pas négligeable.