Test Honor 90 : un téléphone extrêmement performant à l'excellent rapport qualité-prix

Honor 90 : examen en deux minutes

Avec le lancement de l'excellent Honor Magic 5 Pro au MWC 2023, la marque Honor a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec des marques comme Samsung et Apple lorsqu'il s'agit de développer des terminaux mobiles réellement innovants. Le dernier modèle intermédiaire de la marque, le Honor 90, représente une tentative encore plus ambitieuse de regrouper les meilleures caractéristiques du Magic 5 Pro dans un appareil résolument plus abordable.

En effet, Honor nous a confié, lors d'une présentation de l'appareil avant son lancement, que le Honor 90 était destiné à des "utilisateurs plus jeunes avec un budget plus modeste", et bien que ce successeur du Honor 70 doive nécessairement faire des compromis dans certains domaines pour répondre au budget d'une telle population, la marque a fait un travail remarquable pour que son nouveau téléphone ressemble à quelque chose de proche d'un téléphone phare.

En vérité, Honor a réussi le même tour de force avec le Honor 70, que nous avons qualifié de "téléphone attrayant avec de bonnes spécifications pour le prix", mais ce sentiment est encore plus vrai pour le Honor 90, dont l'ADN Magic 5 Pro apporte un niveau différent proche du haut de gamme.

La principale caractéristique du téléphone est son écran AMOLED de 6,7 pouces, qui bénéficie de la même technologie d'affichage agréable à l'œil que le dernier fleuron d'Honor, tandis que l'appareil photo principal de 200 Mpx, très performant, représente également une nette amélioration par rapport au Honor 70.

Le Honor 90 offre également jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, en fonction de votre région, alors que le Honor 70 était limité à 8 Go de RAM sur l'ensemble de sa gamme. Certes, ce gain de mémoire ne dispense pas le téléphone de quelques baisses de performances occasionnelles, mais de tels cas sont tout à fait acceptables pour un appareil à 449,90 €.

Ce qui est moins impressionnant, c'est l'engagement de Honor en matière d'assistance logicielle et de sécurité pour le Honor 90. Vous bénéficierez de deux ans de mises à jour Android et de trois ans de mises à jour de sécurité avec ce téléphone. C'est nettement moins que l'engagement de Samsung pour son appareil comparable, le Galaxy A54 (consultez notre test du Samsung Galaxy A54 pour obtenir notre verdict complet sur ce téléphone).

Néanmoins, le Honor 90 offre plus de stockage de base, une charge plus rapide et un meilleur affichage que presque tous ses rivaux de milieu de gamme, et étant donné qu'il s'agit d'un téléphone objectivement supérieur au déjà impressionnant Honor 70, on peut dire sans risque de se tromper qu'Honor a un autre gagnant de milieu de gamme entre les mains.

Honor 90 : prix et disponibilité

En France, le Honor 90 est disponible à partir de 499,90 €.

À titre de comparaison, le Honor 70 est proposé à partir de 399,90 €. Le dernier modèle milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A54, est proposé à partir de 499 € pour la configuration 8 Go de RAM / 128 Go de stockage, de sorte que le Honor 90 offre un meilleur rapport qualité-prix dans ce domaine.

Rapport qualité/prix : 4/5

Honor 90 : caractéristiques techniques

Découvrez les caractéristiques complètes du Honor 90 ci-dessous :

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques Header Cell - Column 1 Dimensions : 162mm x 74.1mm x 7.8 mm Poids : 183g OS : MagicOS 7.1 atop Android 13 Taille de l'écran : 6.7 pouces Résolution : 2664 x 1200 pixels Puce : Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition RAM 8GB / 12GB LPDDR5 Stockage : 256GB / 512GB UFS 3.1 Caméras arrière : 200MP (large), 12MP (ultra-large), 2MP (profondeur) Caméra frontale : 50MP Batterie : 5,000mAh

Honor 90 : design

Le Honor 90 pèse un peu plus lourd que son prédécesseur - 183 g contre 178 g - mais le téléphone est tout aussi confortable en main, mesurant 161,9 mm x 74,1 mm x 7,8 mm, ce qui n'est pas beaucoup.

Le design lui-même est en grande partie inchangé par rapport au Honor 70, à l'exception d'un léger remodelage des deux anneaux de l'appareil photo, et les bords arrondis du téléphone le rendent tout aussi facile à tenir et à utiliser d'une seule main. Au début, nous n'étions pas très enthousiastes à l'idée d'avoir le bouton de volume et le bouton d'alimentation sur le côté droit du Honor 90, sans rien sur le côté gauche, mais cette configuration est ergonomique une fois que l'on s'y est habitué.

Le Honor 90 est disponible en quatre couleurs : Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver et Peacock Blue, ces deux derniers coloris étant exclusifs au site web de Honor. Nous avons testé la variante vert émeraude, qui a une finition arrière givrée, et à vrai dire, nous la préférons de loin à la variante argent diamant, qui est carrément ostentatoire et bien trop pailletée selon nous. Mais il est bon d'avoir le choix.

En ce qui concerne la durabilité, le Honor 90 utilise ce qu'Honor décrit comme du "verre profondément renforcé", mais il ne s'agit pas de verre Gorilla, donc vous devrez vous fier à la parole de l'entreprise sur ce point. Il n'y a pas non plus d'indice IP officiel de résistance à la poussière et à l'eau, ce qui place le Honor 90 dans une position désavantageuse par rapport aux appareils comparables de Samsung et de Google.

Design : 3/5

Honor 90 : affichage

Le Honor 90 est doté d'un écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 2664 x 1200 et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz.L'écran est grand, lumineux et tout à fait adapté aux jeux et au visionnage de films, grâce à la prise en charge du HDR10+ et aux certifications HDR des diffuseurs, notamment Netflix et Amazon Prime Video.

Les bordures d'écran sont pratiquement inexistantes - ce qui n'est pas une évidence sur les smartphones de milieu de gamme - et la découpe de la caméra frontale en "poinçon" (plutôt qu'une encoche qui prend plus de place) en haut de l'écran donne une impression de complète immersion.

En d'autres termes, c'est le type d'écran que l'on s'attend à trouver sur l'un des meilleurs téléphones du marché. Et ce n'est pas une surprise de voir que DXOMARK considère le Honor 90 comme ayant le meilleur écran - aux côtés du Google Pixel 7 et du Google Pixel 7a - dans la catégorie des mobiles haut de gamme.

La différence entre l'écran du Honor 90 et ceux utilisés sur les modèles comparables de milieu de gamme, cependant, est sa convivialité pour les yeux.

Le Honor Magic 5 Pro a été salué pour avoir été le premier téléphone à intégrer la technologie Circadian Night Display, propriété de Honor, qui filtre efficacement la lumière bleue afin de favoriser la sécrétion naturelle de mélatonine chez l'utilisateur et d'améliorer la qualité de son sommeil. Le Honor 90 est équipé de la même intelligence d'écran, ainsi que d'un impressionnant cycle de gradation PWM de 3840 Hz qui contribue à minimiser la fatigue oculaire.

Bien sûr, tout cela ressemble à un discours marketing, mais Honor a fait appel aux services du Dr Glen Jeffery, professeur de neurosciences à l'University College London, pour l'aider à prouver la valeur de sa nouvelle technologie d'affichage, et le professeur a rendu le jugement suivant : "la perturbation du sommeil à long terme est associée à une série de maux que la nouvelle technologie d'Honor pourrait être en mesure d'aider à contourner.

En régulant la lumière bleue dans le Honor Magic 5 Pro [et le Honor 90], la marque fait un pas important dans cette direction".

Vous l'aurez compris, l'écran du Honor 90 est agréable à l'œil.

Affichage : 5/5

Honor 90 : appareils photo

Le Honor 90 utilise un système à trois caméras qui comprend un objectif principal de 200 Mpx (avec un capteur de 1/1,4 pouce), un objectif ultra-large de 12 Mpx (avec un champ de vision de 112°) et un capteur de profondeur de 2 Mpx qui aide l'appareil photo à évaluer précisément la distance.

Dans l'ensemble, cette configuration est meilleure que celle du Honor 70, qui utilise un objectif de 54 mégapixels associé à un objectif ultra-large de 50 mégapixels et au même capteur de profondeur de 2 mégapixels, même si le Honor 90 ne menace pas les meilleurs appareils photo en termes de polyvalence et de qualité d'image.

Cela ne veut pas dire que le téléphone ne prend pas de superbes photos. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les photos sont toujours éclatantes et lumineuses, que ce soit dans des conditions de bonne ou de faible luminosité. De plus, grâce à une bonne dose d'intelligence artificielle, le Honor 90 n'a plus à se soucier de savoir quel paramètre utiliser pour tel ou tel scénario photographique.

Le téléphone introduit également un mode portrait à la manière de l'iPhone, que vous pouvez utiliser en deux grossissements (1x et 2x) pour mieux mettre en valeur le sujet cadré.

Comme pour le Honor 70, il n'y a pas de téléobjectif, ce qui signifie qu'il n'y a pas de zoom optique pour le Honor 90. Il est possible de zoomer numériquement jusqu'à 10x, mais, comme on peut s'y attendre, la qualité de l'image se dégrade au fur et à mesure que l'on s'approche de ce grossissement (comme vous pouvez le voir dans les exemples de photos ci-dessous).

À l'avant, le Honor 90 est doté d'un appareil photo de 50 Mpx, ce qui représente une amélioration par rapport à l'appareil selfie de 32 Mpx du 70. Une fois de plus, l'optimisation de l'IA permet aux photos prises avec cet objectif d'être claires et nettes, et il est rafraîchissant de voir qu'un fabricant de téléphones mobiles ne se contente pas de s'intéresser à la configuration de l'appareil photo arrière d'un téléphone.

Appareils photo : 3/5

Honor 90 : performances

Sous le capot, le Honor 90 est équipé de la puce Snapdragon 7 Gen 1 "Accelerated Edition" de Qualcomm, qui est en quelque sorte une inconnue dans le domaine de la téléphonie mobile. Le Xiaomi 13 Lite et la version chinoise de l'Oppo Reno 8 Pro utilisent le Snapdragon 7 Gen 1 de base, et le Honor 90 - sans surprise - offre des performances largement comparables.

Le Honor 90 peut répondre aux exigences de la navigation, du streaming et des jeux avec facilité, et bien que nous ayons remarqué une baisse occasionnelle des performances lorsque plusieurs applications gourmandes en énergie étaient ouvertes en même temps, il est peu probable que l'utilisateur moyen soumette le téléphone à des épreuves aussi éprouvantes.

Pour ceux que cela intéresse, les scores Geekbench 6 du Honor 90 - 1120 en monocœur et 3206 en multicœur - sont comparables à ceux du Google Pixel 7, qui est un appareil puissant mais loin d'être l'un des meilleurs téléphones de jeu du marché. Il en va de même pour le dernier modèle intermédiaire de Honor.

Performances : 3/5

Honor 90 : logiciel

Le Honor 90 fonctionne sous MagicOS 7.1 - qui s'appuie sur Android 13 - et le téléphone est pré-équipé d'applications et de services Google, ce qui signifie que le Play Store, Google Maps et Gmail sont prêts à l'emploi dès le premier démarrage du téléphone.

Le Honor 90 est également doté d'un grand nombre de fonctions intelligentes - comme Magic Text, qui reconnaît le texte sur une image et vous permet d'effectuer diverses actions - et vous découvrirez la plupart de ces outils utiles au fur et à mesure que vous en aurez besoin (plutôt que d'avoir à suivre une multitude de tutoriels fastidieux dès la sortie de l'appareil).

Ce qui est moins brillant, c'est l'engagement de Honor en matière de support logiciel. Vous bénéficierez de deux ans de mises à jour Android et de trois ans de mises à jour de sécurité avec le Honor 90, ce qui est moins que ce que nous attendons des téléphones de cette gamme de prix (le Samsung Galaxy A54, par comparaison, bénéficie de quatre ans de mises à jour du système d'exploitation et de cinq ans de mises à jour de sécurité).

Logiciel : 3/5

Honor 90 : autonomie de la batterie

En ce qui concerne la batterie, le Honor 90 dispose d'une batterie de 5 000 mAh, d'une capacité un peu plus importante que celle de son prédécesseur (4 800 mAh).

Honor promet jusqu'à 19,5 heures d'autonomie en streaming vidéo local avec le Honor 90, ce qui s'est avéré exact lors de nos tests. Le téléphone tiendra confortablement une journée entière dans tous les cas d'utilisation, sauf les plus exigeants.

En ce qui concerne la charge, le téléphone autorise une charge filaire de 66 W, et le chargeur Honor SuperCharge vendu en option (bravo, Honor) a permis de faire passer l'appareil de 0 à 35 % en 15 minutes seulement. Au bout de 30 minutes, nous avions atteint 68 %, et une charge complète à 100 % a pris 50 minutes.

Si l'on considère que le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7 - deux téléphones comparables de milieu de gamme que nous avons mentionnés tout au long de cet examen - prennent tous deux bien plus d'une heure pour se charger à 100 %, 50 minutes est un chiffre très impressionnant, et les propriétaires du Honor 90 auront du mal à se retrouver en manque d'autonomie.

Malheureusement, le Honor 90 ne dispose pas de la fonctionnalité de charge sans fil, et bien que ce ne soit pas quelque chose que nous attendons d'un téléphone de milieu de gamme, son absence empêche le téléphone d'être vraiment génial.

Autonomie de la batterie : 4/5

Devriez-vous acheter le Honor 90 ?

Achetez-le si...

Vous voulez un écran digne d'un flagship pour moins cher

L'écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces du Honor 90 est le type d'écran que l'on s'attend à trouver sur un téléphone phare à quatre chiffres.

Vous avez souvent besoin de recharger rapidement

Il faut moins d'une heure au Honor 90 pour se recharger complètement, et seulement 15 minutes pour atteindre environ 35 % de batterie à partir de 0 %.

Ne l'achetez pas si...

Vous prévoyez de garder votre prochain téléphone pendant quatre ans ou plus.

L'engagement d'Honor en matière d'assistance logicielle et de sécurité pour le Honor 90 est médiocre par rapport à celui de ses concurrents.

Vous voulez jouer à des jeux mobiles exigeants

La puce Snapdragon 7 Gen 1 du Honor 90 peut faire tourner des jeux mobiles exigeants, mais il ne s'agit pas d'un appareil conçu pour des performances de jeu de haut niveau.

Honor 90 : à considérer également

Samsung Galaxy A54 Le Galaxy A54 est l'équivalent du Honor 90 chez Samsung, offrant des performances similaires, des capacités d'appareil photo comparables, une batterie légèrement moins impressionnante et un support logiciel à long terme supérieur.

Google Pixel 7 Si vous préférez une expérience Android plus traditionnelle, le Google Pixel 7 représente la version la plus épurée de l'OS de Google. Les appareils photo du téléphone offrent également des fonctionnalités uniques très cool.

Honor Magic 5 Pro Si vous êtes convaincu par l'écran du Honor 90 mais que vous disposez d'un budget pour un mobile haut de gamme, le Honor Magic 5 Pro offre de meilleurs appareils photo, un processeur plus rapide et un design sans doute plus accrocheur que son homologue milieu de gamme.

Période de test d'évaluation = 14 jours

Tests inclus = Utilisation quotidienne, navigation sur Internet, navigation sur les médias sociaux, streaming vidéo, jeux, photographie

Outils utilisés = Geekbench 6, Geekbench ML, statistiques natives Android

Ayant reçu une version prête à être testée du Honor 90 avant sa présentation mondiale le 6 juillet 2023, nous avons vécu avec l'appareil pendant environ une semaine, avant d'y retourner pour réaliser cette évaluation complète quelques mois plus tard. Nous avons utilisé le téléphone à des fins de productivité pendant la journée de travail et pour naviguer sur les médias sociaux et jouer le soir.



Nous avons comparé l'expérience de jongler avec plusieurs applications gourmandes en énergie sur le Honor 90 à celle d'autres téléphones plus haut de gamme, ce qui nous a permis de quantifier les performances de sa puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Nous avons également utilisé le téléphone pour visionner des documentaires riches en couleurs sur YouTube, et nous nous sommes connectés à Twitter pour évaluer l'expérience de navigation sur les réseaux sociaux.

Nous avons utilisé le tout nouveau Geekbench 6 pour tester le processeur (le Honor 90 a obtenu un score moyen de 1120 pour un seul cœur et un score de 3206 pour plusieurs cœurs) et Geekbench ML pour l'apprentissage automatique et l'analyse comparative de l'intelligence artificielle (le téléphone a obtenu un score moyen de 368). Il convient également de noter que nous avons effectué les tests avec le téléphone en mode Performance, bien qu'il utilise le mode Équilibré en standard, dès sa sortie de l'emballage. L'autonomie de la batterie a été évaluée sur la base d'une utilisation réelle, et nous avons mesuré le temps de charge par intervalles de 15 minutes.

Premier test en juillet 2023