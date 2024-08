Les fuites de prix suggèrent que le Pixel 9 Pro pourrait coûter le même prix que le Pixel 8 Pro - mais il y a un piège

Nous sommes maintenant à quelques jours du lancement, le 13 août, de la série Google Pixel 9, mais, de manière typique, presque tout ce qui concerne ces téléphones a apparemment maintenant fuité. L'une des rares choses dont nous ne sommes pas assez sûrs à ce stade est le prix, mais maintenant celui-ci a également fuité - au moins pour le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL.

Selon un post Reddit montrant une capture d'écran des prix chez T-Mobile (repéré par GSMArena), le Google Pixel 9 Pro commencera à 999,99 €. C'est le même prix de départ que le Pixel 8 Pro, et bien que nous n'ayons pas les prix pour les autres régions, si ce prix est exact, il y a de bonnes chances qu'ils soient les mêmes ailleurs aussi, ce qui signifie que nous pourrions être à la recherche de 999 €.

Bien que cela puisse sembler être une bonne nouvelle, nous noterons toutefois que le Pixel 9 Pro serait un téléphone beaucoup plus petit que le Pixel 8 Pro. Ce dernier mesure 6,7 pouces, alors que selon les fuites, le premier n'a qu'un écran de 6,3 pouces.

(Image credit: Reddit / 5XDylanBISHF)

Un prix XL pour un téléphone XL

Le véritable successeur du Pixel 8 Pro est le Pixel 9 Pro XL, qui aurait un écran d'environ 6,7 pouces, et qui, selon cette liste de prix, commence à 1 199 $ (environ 1 100 €). Nous pourrions donc essentiellement assister à une hausse de prix de 200 dollars par rapport au 8 Pro (il n'y avait pas de modèle Pro XL l'année dernière).

Encore une fois, il n'y a pas de prix pour les autres régions, mais en se basant sur les prix des autres configurations du Pixel 8 Pro, cela pourrait se traduire par environ 1 199 € .

Il y a un peu de confusion ici dans la mesure où les modèles Pixel 9 Pro XL de 256 Go et 512 Go sont listés comme coûtant 1 199 $, nous prendrions donc cette liste avec une pincée de sel. Cependant, selon l'informateur Roland Quandt, l'une des offres de précommande de Google vendra un modèle de 512 Go pour le prix d'un modèle de 256 Go, c'est donc probablement ce qui se passe ici.

Cette offre pourrait atténuer la hausse de prix annoncée par la rumeur, mais il s'agit tout de même d'une augmentation considérable. Reste à savoir si le Pixel 9 Pro XL méritera une telle augmentation de prix, mais nous le découvrirons très bientôt - restez à l'écoute de TechRadar pour toutes les fuites de dernière minute, et pour notre couverture de l'événement de lancement et nos impressions sur la gamme Pixel 9 le 13 août.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Vous aimerez aussi