Le Pixel 9 Pro Fold ne prend pas en charge un stylet, et c'est un grand raté de la part de Google - voici pourquoi

Google a un parcours en demi-teinte en ce qui concerne ses appareils Pixel, mais il serait difficile de critiquer la réinvention remarquable de son dernier appareil pliable. Le Google Pixel 9 Pro Fold est si différent du premier modèle Fold qu'il est presque méconnaissable en tant que successeur. Cette nouvelle version semble bien partie pour figurer parmi les meilleurs smartphones pliables du marché.

Il aurait même pu surpasser un autre favori, le Samsung Galaxy Z Fold 6, s'il n'y avait pas une grande fonctionnalité manquante : la compatibilité avec un stylet.

Peut-être que cela ne semble pas essentiel pour certains. Après tout, la plupart des meilleurs smartphones n'ont pas de stylet intégré ou ne supportent pas l'entrée au stylet numérique. Certes, il est possible d'utiliser un stylet analogique à embout souple sur quasiment n'importe quel smartphone à écran tactile, mais celui-ci ne reconnaîtra ni la pression ni l'inclinaison, et il sera impossible de poser la main sur l'écran tout en écrivant ou dessinant. Ces capacités sont particulièrement importantes si l'on envisage de dessiner sur l'écran.

Les propriétaires de Samsung Galaxy S24 Ultra (et des anciens Samsung Galaxy Note) profitent depuis longtemps d'un stylet intégré qui se glisse dans le corps de l'appareil et est prêt à être utilisé à tout moment sur l'écran de grande taille. La série Galaxy Fold de Samsung offre également une compatibilité avec le stylet depuis quelques générations. Samsung ne fournit pas un S Pen pour Fold gratuitement lors de l'achat du Samsung Galaxy Z Fold 6, mais il est proposé pour 99 €, un investissement qui en vaut la peine.

Dessin sur le Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff)

La compatibilité avec le stylet est cruciale pour les appareils pliables en raison de leur écran caché. Le Google Pixel 9 Pro Fold n'est pas seulement un smartphone de 6,3 pouces un peu épais. C'est un appareil Android performant, infusé d'intelligence artificielle Gemini, doté d'un écran tablette dissimulé de 8 pouces. C'est la seule raison qui justifierait de dépenser 1 899 € pour un tel appareil : avoir accès à un grand écran dans un format qui n'est pas beaucoup plus grand qu'un téléphone standard. Et quand on dispose d'un écran tactile de cette taille, on veut l'utiliser pour toutes les activités que l'on pourrait faire sur un écran de tablette de taille similaire.

Lors de la première prise en main du Google Pixel 9 Pro Fold, il n'y avait pas de temps pour explorer les fonctionnalités secondaires comme le support du stylet. Il semblait logique de penser qu'il en prendrait en charge un, mais ce n'était pas certain.

Quand un responsable de Google a été interrogé à ce sujet, il a répondu qu'il n'y avait pas de support pour le stylet (et que Google ne vendait pas de stylet pour cet appareil), semblant assez surpris qu'une telle fonctionnalité puisse être souhaitée. Ne pensent-ils pas, a-t-il demandé, que la plupart des artistes numériques utilisent de grandes tablettes Wacom ?

Les tablettes Wacom ont fait partie des premières expériences en dessin numérique, mais avec l'arrivée de l'iPad, la transition vers cet appareil et, initialement, des stylets simples, s'est faite rapidement. L'arrivée de l'Apple Pencil (et d'applications comme Procreate) a été une véritable révolution.

Il a été expliqué que, en tant qu'artiste amateur et gribouilleur de longue date, on dessine sur un écran (ou une feuille de papier) de n'importe quelle taille, et, dans le cadre des tests continus du Samsung Galaxy Z Fold 6, le dessin sur l'écran flexible de 7,6 pouces est devenu une habitude. Certes, ce n'est pas exactement la même expérience que sur un iPad. Le stylet est relativement petit, mais pas trop. La pointe est un peu souple pour protéger l'OLED flexible, mais cette sensation est plutôt agréable. De plus, il y a la pliure de l'écran, mais une fois plongé dans le dessin, on ne la remarque plus.

Que faire d'un écran pliable ?

L'idée partagée avec ce responsable était la suivante : lorsqu'on a un écran de 8 pouces caché dans sa poche, on s'attend à pouvoir le sortir, le déplier et commencer à dessiner. Malheureusement, le Google Pixel 9 Pro Fold semble dépourvu de la couche de numérisation nécessaire pour prendre en charge un stylet. Il serait possible d'emporter un stylet analogique souple et de l'essayer, mais étant donné que l'entrée au stylet n'est pas explicitement supportée, il y a un risque de pouvoir endommager l'écran flexible.

Il faut reconnaître que l'ajout d'une couche de numérisation à un écran pliable n'est pas simple. Lorsque Samsung a décidé d'ajouter cette capacité en 2022 au Z Fold 5, les responsables ont expliqué qu'ils avaient dû trouver un moyen d'intégrer une couche de cuivre rigide sous l'OLED pliable. Finalement, ils ont coupé la dalle en deux et placé chaque moitié de part et d'autre de l'écran de 7,6 pouces.

On pourrait argumenter que Google a fait des progrès similaires et innovants avec le Pixel 9 Pro Fold, lui donnant l'avantage en termes de dimensions – un écran externe plus large et un écran pliable plus grand – mais le Samsung Galaxy Z Fold 6 est déjà en train de l'emporter en matière de créativité.

Peut-être que Google inclura la compatibilité avec un stylet dans le prochain Pixel pliable. La demande a déjà été formulée.