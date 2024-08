Made by Google - 7 choses que nous avons vues et apprises, notamment le Pixel 9 Pro Fold, la Pixel Watch 3, les Pixel Buds Pro 2 et plus encore

Le premier événement Made by Google de l'année a été riche en annonces, avec toute une série de produits Pixel, de nouvelles fonctionnalités Google Gemini et une multitude d'outils intelligents alimentés par l'IA pour accompagner le nouveau matériel.

Pour un compte-rendu détaillé de la présentation, consultez notre blog en direct de l'événement Made By Google [en anglais]. Mais lisez la suite pour connaître les sept plus grandes annonces qui ont attiré notre attention collective pendant la présentation.

1. Le Fold devient Pro

(Image credit: Google)

Plutôt que de faire une simple suite au Pixel Fold, le Google Pixel 9 Pro Fold, comme son nom l'indique, est une version pliable du Pixel 9 Pro. Cela signifie qu'il reprend la puissante suite d'appareils photo de la version non pliable, ainsi qu'un mélange de fonctionnalités alimentées par l'IA, et les place dans un emballage de téléphone pliable soigné.

Vous obtenez donc des éléments tels qu'une puce Tensor G4, 16 Go de RAM et un écran OLED Super Actua Flex pliable de 8 pouces. Ajoutez à cela les fonctions d'intelligence artificielle et un design plus fin et plus léger, et vous obtenez un téléphone pliable qui a tout d'un pro.

En savoir plus : découvrez notre prise en main du Google Pixel 9 Pro Fold.

2. La Pixel Watch devient plus grande et plus intelligente

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

La Google Pixel Watch 3 est une mise à jour étonnamment complète, y compris l'amélioration la plus impressionnante visuellement du lot - une nouvelle option de taille plus grande. Le nouveau modèle Pixel Watch 3 XL de 45 mm est doté d'un écran plus lumineux que jamais - il est 40 % plus grand que l'écran de la Pixel Watch 2 - mais il y a aussi beaucoup de nouvelles fonctionnalités sous le verre.

Une batterie 35% plus grande dans la XL maintient l'autonomie d'une journée même avec un écran plus puissant et un affichage toujours activé, tandis que du côté de la santé, la détection de perte de pouls peut identifier si votre rythme cardiaque s'arrête et envoyer un message aux services d'urgence. Il y a aussi un tas de nouveaux outils d'entraînement Fitbit, y compris un score de préparation quotidienne remanié et des informations améliorées sur la course à pied. La Pixel Watch 3 s'annonce certainement comme le meilleur wearable de Google à ce jour.

En savoir plus : découvrez notre prise en main de la Google Pixel Watch 3

3. Vous ne voulez pas d'un téléphone pliable ? Le Pixel 9 Pro est devenu XL

On pourrait dire que le Google Pixel 9 Pro a un écran qui est déjà bien grand, mais peut-être êtes-vous de l'avis que plus c'est grand, mieux c'est : entrez dans le Google Pixel 9 Pro XL. Ce nouveau venu dans la gamme des téléphones Pixel reprend le cœur du Pixel 9 Pro et y ajoute un écran de 6,8 pouces et une batterie de 4 700 mAh. Et c'est tout.

En tant que tel, vous obtenez un nouveau téléphone Pixel Pro avec un écran qui n'est que 0,1 pouce plus grand que celui du Pixel 8 Pro ; ce n'est pas énorme, mais un peu d'espace peut faire beaucoup lorsqu'on tient un téléphone à l'horizontale et qu'on regarde Netflix dessus. Mais le revers de la médaille est que le Pixel 9 Pro a maintenant un écran plus petit de 6,2 pouces, ce qui le rend plus facile à manipuler d'une seule main pour les personnes qui veulent des fonctionnalités "pro" mais pas un grand téléphone girond. Et pour ceux qui le veulent, le XL comble cette lacune.

En savoir plus : découvrez notre prise en main du Google Pixel 9 Pro XL

4. Les Google Pixel Buds Pro 2 ont rétréci et peuvent désormais "annuler deux fois plus de bruit"

(Image credit: Google)

Une annulation active du bruit "deux fois plus puissante" que l'ancien modèle est une grande revendication, mais c'est ce que Google dit avoir réalisé, grâce à la puce Tensor A1 nichée dans les Pixel Buds Pro 2. Cette puce (la première puce Tensor dans des écouteurs sans fil) traite apparemment l'audio 90 fois plus vite que la vitesse du son, ce qui signifie que son algorithme ANC peut s'adapter à votre environnement (et éliminer les bruits parasites) jusqu'à trois millions de fois par seconde.

Il s'agit également des "plus petits écouteurs haut de gamme du marché", selon Google. Avec 4,7 g et une taille inférieure de 27 % à celle des écouteurs précédents, ces écouteurs sont vraiment bijou.

En plus d'un mode de transparence, d'un système actif de réduction de la pression intra-auriculaire et d'une nouvelle fonction de détection de conversation (les écouteurs détectent les conversations et passent automatiquement en mode de transparence), vous bénéficiez également d'un embout supplémentaire, ce qui fait un total de quatre embouts. Enfin, vous bénéficiez de Google Gemini pour vos requêtes les plus intimes, avec des transcriptions sauvegardées sur votre téléphone Google pour une consultation ultérieure.

Lire la suite : Les Google Pixel Buds Pro 2 sont là, avec une puce d'IA personnalisée et une capacité de réduction du bruit "doublée".

5. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire

(Image credit: Philip Berne / Future)

Les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro étaient les plus prévisibles des quatre téléphones Pixel 9 lancés lors de l'événement Made by Google, mais les deux modèles apportent une foule d'améliorations intéressantes par rapport à leurs prédécesseurs respectifs. En bref, le Google Pixel 9 reçoit les mêmes caméras principale de 50MP et ultra-large de 48MP que le Pixel 9 Pro, ainsi qu'un design plus durable, un écran plus lumineux et un chipset plus puissant que son prédécesseur.

Le Pixel 9 Pro, quant à lui, bénéficie d'une énorme RAM de 16 Go pour alimenter un florilège d'astuces Google Gemini, sans parler de l'amélioration des performances de l'appareil photo et d'un design similaire, mais pas identique, à celui du Pixel 9 standard. Oui, ces mises à niveau semblent itératives (sur le papier, du moins), mais le Google Pixel 9 Pro, en particulier, se révélera presque certainement l'un des meilleurs téléphones AI de l'année.

6. Gemini Live vous encourage en quelque sorte à être grossier avec l'IA

(Image credit: Google)

Il nous est probablement arrivé à tous d'être désagréables avec Siri ou de contrarier Alexa, et Google semble savoir qu'il y a un attrait inhérent à être un peu impoli avec les assistants dotés d'une intelligence artificielle. Ainsi, avec Gemini Live, une fonction de l'assistant Gemini conçue pour répondre au langage courant et fournir des informations sur la spécification et la brinade, vous pouvez interrompre l'assistant et changer de sujet au milieu de la conversation.

Ce n'est pas aussi impoli que de lancer des obscénités à un assistant virtuel parce qu'il a mal compris une commande, mais ce n'est pas la façon la plus polie de mener une conversation. Néanmoins, cette approche signifie que l'utilisation de chatbots et d'outils alimentés par l'IA peut sembler plus naturelle et ne pas donner l'impression de parler à une machine sans âme... même si c'est le cas.

7. Et Gemini peut faire beaucoup plus...

(Image credit: Philip Berne / Future)

Lors de son récent événement Made for Google, le géant de la recherche a annoncé de nouvelles fonctionnalités Gemini impressionnantes qui propulsent l'IA à un tout autre niveau dans le domaine de l'informatique mobile. Tout d'abord, Gemini Live porte l'interaction vocale de l'IA à un tout autre niveau, vous permettant d'avoir une conversation avec votre téléphone sur des sujets complexes, comme si vous parliez à une personne.

Ensuite, il y a les nouvelles fonctions multimodales - Gemini peut analyser une photo que vous avez prise et utiliser les informations qu'elle contient pour répondre à des questions. Il dispose également d'une fonction "Captures d'écran" qui examine vos captures d'écran (à condition que vous en preniez) pour recueillir des informations aléatoires sur vous afin de mieux vous connaître. Gemini s'intègre aux applications Google, ce qui lui permet de consulter votre boîte de réception et votre agenda pour connaître les détails de votre vie, si vous l'y autorisez. Pixel Studio utilise l'IA Gemini pour générer des photos sur le téléphone. Il vous suffit de taper quelques invites de l'IA et de laisser Gemini faire le reste.

Une autre fonction d'IA liée à l'image est Add Me, qui peut insérer une photo de vous dans une photo de vos amis, de sorte que vous n'avez plus besoin de tendre votre téléphone coûteux à un étranger pour prendre une photo de groupe. Il existe également de nouveaux outils d'édition de photos par l'IA qui vous permettent de saisir ce que vous aimeriez voir sur une photo et qui l'ajoute tout simplement. Google a également ajouté Call Notes, qui utilise Gemini pour enregistrer vos conversations téléphoniques et en produire des transcriptions. Enfin, Gemini est désormais un véritable outil de recherche, qui crée des documents Google Docs sur le sujet de votre choix.