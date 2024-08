Google Pixel 9 Pro Fold : ne vous attendez pas à des changements majeurs pour les caméras d'après cette fuite

Avant sa révélation, selon les rumeurs, lors de l'événement Made By Google de la semaine prochaine (qui aura lieu le 13 août), des détails sur les caméras du Pixel 9 Fold ont fuité, et ils n'ont pas l'air bien méchants.

Les fuites proviennent de Camera FV-5 (repéré par 91mobiles) et semblent gâcher les spécifications des caméras principales avant et arrière du prochain pliable. L'appareil photo arrière peut capturer des images de 12MP (ce qui est supposé être réalisé en utilisant un capteur de 48MP, et le pixel-binning - la combinaison des données des pixels dans le traitement de l'image - qui crée des clichés plus beaux) avec une large ouverture f/1,7 et une stabilisation optique de l'image (pour supprimer les tremblements de vos photos et vidéos).

Si c'est le cas, l'appareil photo principal du Pixel 9 Pro Fold serait identique à celui que nous avons vu dans le Pixel Fold original, de sorte qu'il s'appuiera sur ses autres capteurs pour une mise à niveau - en supposant que sa configuration d'appareil photo soit mise à niveau du tout.

En attendant, la caméra frontale principale est apparemment une caméra de 10MP avec une ouverture f/2.2. Le rapport ne précise pas s'il s'agit de la caméra selfie de l'écran de couverture ou de la caméra selfie de l'écran pliable. Dans les deux cas, il s'agit d'une amélioration, car l'original se vantait d'avoir des capteurs de 9,5MP et 8MP respectivement - bien qu'il soit en retard par rapport à la caméra frontale de 10,5MP que l'on trouve dans le Google Pixel 8.

Le Pixel 8 a une meilleure caméra selfie (Image credit: Peter Hoffmann)

Comme pour toutes les fuites, ces informations sont à prendre avec des pincettes - tant que Google n'aura pas fait d'annonce officielle, nous ne saurons pas avec certitude quelles seront les spécifications de ce téléphone pliable - mais jusqu'à présent, les choses ne semblent pas trop mal engagées pour le prochain téléphone.

En plus de ces caméras, des fuites affirment que le nouveau téléphone pliable sera doté d'un écran plus grand - il devrait être équipé d'un écran extérieur de 6,3 pouces et d'un écran pliable de 8 pouces. De plus, nous nous attendons à ce qu'il affiche des spécifications similaires à celles qui ont été annoncées pour le Pixel 9 Pro. Il faut donc s'attendre à un chipset Tensor G4 et à 16 Go de mémoire vive.

Parallèlement à la gamme de smartphones Pixel 9, nous nous attendons à ce que nous découvrions une nouvelle Pixel Watch 3 et des Pixel Buds 2 Pro, mais nous devrons attendre de voir ce qu'elle annoncera le 13 août.

