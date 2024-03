Google affirme avoir résolu le problème de balayage du Pixel, mais patience

Les téléphones Pixel de Google ont connu un certain nombre de problèmes logiciels au fil des ans, et heureusement, l'entreprise a tendance à les corriger assez rapidement, mais un problème particulièrement gênant pourrait ne pas être résolu avant un certain temps.

Il s'agit du problème de défilement saccadé que de nombreux utilisateurs de téléphones Pixel ont remarqué. Ce problème provoque un décalage de l'animation du défilement, ce qui rend l'utilisation des téléphones beaucoup moins fluide qu'elle ne devrait l'être. Ce problème semble plus fréquent sur le Pixel 8 Pro, mais il a également été signalé sur d'autres modèles.

La bonne nouvelle est que ce problème - qui a été signalé pour la première fois en octobre - a été marqué comme "corrigé" sur le système de suivi des problèmes de Google (via Android Police et Reddit). La mauvaise nouvelle est que ce correctif pourrait ne pas être déployé avant Android 15.

Dans un commentaire sur le correctif, Google indique que "des optimisations continues des performances et de la puissance sont prévues pour la prochaine version d'Android. Il s'agit notamment d'améliorations ayant un impact positif sur l'interface utilisateur globale du système ainsi que sur des cas d'utilisation liés à certaines applications Android".

Une solution dans plusieurs mois

Bien que la formulation ne soit pas très claire, on pense que la "prochaine version d'Android" signifie Android 15, plutôt qu'une petite mise à jour d'Android 14, et dans ce cas, ce problème prétendument corrigé ne le sera pas pour la plupart des utilisateurs avant au moins le mois d'août, car d'après le passé, c'est la date la plus précoce à laquelle nous nous attendons à ce qu'Android 15 soit lancé.

Bien sûr, un aperçu pour développeurs d'Android 15 est déjà disponible, et la première version bêta publique est attendue en avril, donc - si cela ne vous dérange pas d'introduire potentiellement plus de bugs et d'instabilité sur votre téléphone - vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre aussi longtemps pour un correctif.

Que vous rencontriez ou non ce problème de défilement, Android 15 devrait, je l'espère, valoir la peine d'être attendu. Il s'agit d'une mise à jour importante qui devrait inclure des widgets pour l'écran de verrouillage, un pourcentage de santé de la batterie, la prise en charge de Bluetooth Auracast, et bien d'autres choses encore.