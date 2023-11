Android 14 : Google met en place un correctif pour le gros bug lié aux utilisateurs multiples

Si vous avez suivi les dernières nouvelles sur les bugs d'Android 14, vous savez qu'un problème sérieux affecte les propriétaires de Pixel qui ont plusieurs profils sur leurs appareils. Aujourd'hui, il semble que de l'aide soit en route, car Google déploie un correctif.

Le patch fait partie de la mise à jour November 2023 pour les appareils Pixel, et (comme repéré par 9to5Google), il mentionne un bug qui a "occasionnellement causé des appareils avec plusieurs utilisateurs activés à afficher un manque d'espace ou à rester dans une boucle de redémarrage".

Les utilisateurs de Pixel ont vu la mise à jour apparaître à partir d'hier (7 novembre), même si, comme d'habitude, il faudra quelques jours pour qu'elle atteigne tout le monde. Vous pouvez vérifier manuellement la présence de mises à jour sur un téléphone Pixel en allant dans Système et Mise à jour du système dans Paramètres.

À ce stade, il n'y a aucune confirmation que les personnes touchées par ce bug particulièrement désagréable ont vu leurs problèmes résolus, mais nous croyons Google sur parole sur le fait que la mise à jour logicielle sera efficace. En revanche, il n'y a aucune mention d'un correctif pour le problème de teinte de l'écran que certains propriétaires de Pixel 8 ont signalé.

Récupération des données sur votre appareil Android

La note jointe à la mise à jour logicielle confirme que les problèmes de stockage et de redémarrage ont été remarqués sur les appareils Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 et Pixel 8 Pro - donc tout ce que Google a sorti depuis fin octobre 2021.

Google a reconnu le problème la semaine dernière, et a confirmé qu'il était lié à la présence de plusieurs comptes d'utilisateurs sur un appareil fonctionnant sous Android 14. À ce moment-là, il a déclaré qu'il "étudiait" les moyens de récupérer les données perdues - mais sur la base de la mise à jour la plus récente, cela semble peu probable pour les personnes les plus gravement touchées.

Selon un message d'assistance mis à jour, les utilisateurs qui peuvent entrer dans leur téléphone mais ne peuvent pas accéder aux fichiers devraient pouvoir accéder à nouveau à leurs données une fois la mise à jour installée. Toutefois, pour les utilisateurs dont les appareils sont bloqués dans une boucle de redémarrage, le nouveau correctif logiciel "peut ne pas permettre de récupérer les données".

Si votre téléphone ou votre tablette redémarre constamment, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine à l'aide des boutons de l'appareil. Cette opération réinstallera Android et vous permettra d'installer la dernière mise à jour, mais toutes les données (comme les photos et les documents) que vous n'aurez pas sauvegardées ailleurs seront très certainement perdues.