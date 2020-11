L’abonnement Xbox Game Pass Ultimate inclut désormais un accès à Disney Plus - mais ne vous excitez pas trop

La formule Xbox Game Pass Ultimate compte désormais Disney Plus parmi les avantages offerts aux abonnés - mais uniquement pour un essai gratuit de 30 jours. Notez également que si vous avez déjà souscrit à un abonnement Disney Plus, ce dernier ne s’appliquera pas. L’offre promotionnelle est valable jusqu'à fin janvier, elle vous permet d’obtenir un code pour regarder l’ensemble des programmes Disney Plus pendant un mois, sans engagement. Le code lui-même peut-être activé jusqu’au 31 mars 2020.

Si vous êtes membre Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez visionner gratuitement Disney Plus depuis votre console Microsoft, l'application mobile Xbox Game Pass ou l'application Xbox sur PC. Presque tous les pays dans lesquels les contenus Disney Plus sont diffusés peuvent profiter desdits avantages, y compris la France. À l'issue de la période d'essai, vous devrez commencer à payer 6,99 € par mois pour maintenir votre abonnement au service de streaming vidéo. Evidemment, il est toujours possible d’annuler votre souscription avant d'être facturé.

All we're gonna say is that we're not posting The Mandalorian and The Child for no reason pic.twitter.com/LK5iDuzDcnNovember 8, 2020

Sous couvert d’engagement, il semble que Xbox ait placé la barre trop haut avec ce type de bonus - proposer un abonnement dans l’abonnement relève en en effet du casse-tête pour la plupart des utilisateurs. Certains se sont même demandés si Microsoft ne cherchait pas à teaser le développement d’un futur jeu The Mandalorian, exclusif à la plateforme Xbox. Aucune réponse de l’intéressé à ce jour.

Toujours est-il que, grâce à cet avantage quelque peu alambiqué, vous pouvez au moins découvrir la saison 2 de The Mandalorian, et probablement la première de WandaVision, sans avancer le moindre euro. Un vrai plus quand on sait que Disney Plus a cessé sa propre offre d’essai gratuit, qui était alors de 7 jours. Actuellement, seul Canal Plus met également à disposition un mois d’essai gratuit si vous vous engagez sur certains packs MyCanal. Voici comment.