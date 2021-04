The Witcher saison 2 : date de sortie, bande-annonce, nouveaux personnages, théories - tout ce que nous savons

La saison 2 de The Witcher devrait sortir en 2021 sur Netflix. Cette superproduction Heroic Fantasy, basée sur les romans d'Andrzej Sapkowski, a connu un énorme succès lors de son lancement sur Netflix en décembre 2019. Et malgré un certain nombre de contretemps liés à la pandémie mondiale, le tournage de la saison 2 s’est achevé fin mars 2021.

On en sait beaucoup sur la saison 2 de The Witcher, grâce aux livres eux-mêmes et aux entretiens avec les créateurs de la série qui ont permis de faire la lumière sur la suite des événements. Nous pouvons également tirer de nombreuses conclusions sur la prochaine saison de huit épisodes à partir du casting annoncé, qui garantit la présence de nombreux nouveaux sorciers.

Nous vous expliquons donc ci-dessous tout ce que nous savons à ce jour sur les futurs épisodes de The Witcher : sa date de sortie probable sur Netflix, sa distribution confirmée - et enfin sur l’avenir probable de Geralt, Ciri et Yennefer.

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelobApril 2, 2021 See more

La sortie de la saison 2 de The Witcher est attendue pour 2021, mais aucune date officielle n'a encore été révélée par Netflix. Lauren S. Hissrich a déclaré sur Reddit : « Nous n'avons pas encore de calendrier de lancement pour la saison 2, si ce n’est que ceci devrait avoir lieu en 2021. »

Un rapport de la société d'effets spéciaux Platige Image laisse pourtant croire que nous pourrions découvrir la saison 2 de The Witcher en août 2021. Cette dernière devrait en effet intervenir sur les huit nouveaux épisodes attendus en juillet. Or, l’ajout des CGI en post-prod se cale toujours un mois avant la diffusion du produit fini.

Après avoir été l'une des premières séries touchées par un retard lié à l’épidémie de Covid 19, Netflix a officiellement confirmé que la saison 2 de The Witcher avait repris son tournage le 17 août 2020. Pourtant, la production a de nouveau été temporairement interrompue en novembre 2020 à la suite de quatre cas diagnostiqués positifs sur le plateau de tournage à Londres.

La production a ensuite subi un nouveau coup dur, car Henry Cavill a dû faire une pause suite à une « blessure musculaire mineure, à la jambe » en décembre 2020. L’acteur principal a vite récupéré, postant des selfies à tout va.

Récemment, la coiffeuse et maquilleuse de la série, Jaqueline Rathore, a annoncé sur Instagram la fin du tournage le 30 mars dernier. La post-prod est en route, soit un bon présage pour une programmation de la saison 2 cette année même.

Premières photos de la saison 2 de The Witcher

En octobre 2020, Netflix a publié les premières photos de Geralt, Yennefer et Ciri issues de la saison 2 de The Witcher. Nous pouvons y croiser une Ciri solidement armée, ce qui indique que cette saison se concentrera sur sa formation en tant que sorceleuse honoraire à Kaer Morhen.

En décembre 2020, Netflix a publié d'autres photos de la série, que vous pouvez voir ci-dessous.

We've got a little #Witchmas present for you. Here's some sneak peeks from the set of Witcher Season 2. pic.twitter.com/CtGS354FU6December 16, 2020 See more

À la fin de l'année dernière, Netflix a publié la première page du scénario de la saison 2 de The Witcher, épisode 1. Cela ne révèle pas grand-chose, mais c'est ce qui se rapproche le plus d’un teaser (non vidéo) à ce jour.

Casting de The Witcher saison 2 : qui revient, qui arrive ?

Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) et Freya Allan (Ciri) sont bien évidemment tous de retour pour la saison 2 de The Witcher. Netflix a révélé l’intégralité du casting présent au cours des épisodes inédits, y compris les nouveaux personnages clés.

Trois sorciers d’importance vont apparemment rejoindre le casting dont Lambert, joué par Paul Bullion, et Coën, interprété par Yasen Atour. Le troisième répondrait au nom d’Hemrik, Joel Adrian devrait lui prêter ses traits.

La saison 2 de The Witcher nous emmène à Kaer Morhen, où les sorciers seront formés. Les fans des romans et des jeux reconnaîtront ici certains visages connus, aux côtés de Geralt et Vesemir.

Les prochains épisodes devraient nous présenter d’autres écoles de sorciers, comme celles du Chat et de l’Ours. L'école du Loup, qui est la faculté à laquelle appartient Geralt, semble être l'une des rares formations de sorceleurs à agir contre la menace grandissante des monstres, qui pèse sur le continent.

Kim Bodnia, de Killing Eve, jouera le rôle de Vesemir, maître des sorceleurs, et Kristofer Hivju, plus connu sous les traits de Tormund au générique de Game of Thrones, interprétera Nivellen. La distribution comprend également Mecia Simson dans le rôle de Francesca, Aisha Fabienne Ross pour Lydia et Agnes Bjorn incarnant Vereena. Deadline rapporte que Carmel Laniado a rejoint le casting, son jeune personnage se nommera Violet et interviendra sur au moins trois épisodes.

Les personnages de la première saison qui font leur grand retour sont : Jaskier (Joey Batey) et Triss (Anna Shaffer). Eamon Farren sera également de retour dans le rôle de Cahir. Les autres visages familiers de la saison 1 seront Tissaia (MyAnna Buring), Filavandrel (Tom Canton), Stregobor (Lars Mikkelson), Artorius (Terence Maynard), Sabrina (Therica Wilson Read), Murta (Lilly Cooper), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford) et Istredd (Royce Pierreson).

En septembre, des informations ont circulé selon lesquelles la production remaniait le rôle d'Eskel, désormais incarné par l'acteur suisse Basil Eidenbenz. Ce changement de casting serait intervenu en raison de la pandémie.

Des personnages des jeux The Witcher devraient intégrer la saison 2 de The Witcher. D’après Redanian Intelligence, la puissante et spirituelle reine Meve de Lyria et Rivia, présentée dans le jeu Thronebreaker: The Witcher Tales, sera personnifiée par Rebecca Hanssen (Enola Holmes). Alastair Parker, qui doublait Cleaver dans le jeu vidéo The Witcher 3, devrait également faire son apparition dans un rôle inconnu. Kevin Doyle, de Downton Abbey, sera également présent dans la saison 2.

La saison 2 de The Witcher aura des réalisateurs totalement différents de ceux de la saison 1, Netflix a confirmé leurs identités :

Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who)

Sarah O'Gorman (Jamestown, Cursed)

Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Meet the Patels)

Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella Academy)

En ce qui concerne l'équipe de scénaristes, Mme Hissrich a expliqué sur Twitter son processus d'embauche en termes de diversité et de connaissance de l'univers de The Witcher. À la question de savoir si les meilleurs scénaristes sont ceux qui ont le plus de connaissances, elle a répondu : « Oui et non ». Hissrich recherche plutôt un éventail d'auteurs qui « aiment le monde, mais n'ont pas peur de le remettre en question. Qui sont des fans, mais qui sont prêts à prendre du recul et à ouvrir leur esprit, afin d'amener leur univers adoré dans notre (grand) monde réel. »

I believe I've covered in detail why diverse voices are important in tv. But there's another part of this tweet that is worth discussing: when writing an adaptation, are the best writers always the ones most familiar with the world? https://t.co/Q95XTBsrTSJune 8, 2020 See more

Bande-annonce de The Witcher saison 2

Hélas, nous l’attendons toujours. Le tournage étant encore relativement précoce, Netflix n'a pas encore annoncé de date de diffusion pour un trailer futur. Cependant, Netflix nous a déjà offert une série spéciale de clips spécial Halloween. Une featurette « Monster Mash », avec quelques brèves images à base de crânes aux terrifiants yeux bleus. Il y a comme un air de Marcheurs blancs dans la mythologie The Witcher.

La saison 2 de The Witcher aura une préquelle, The Witcher : Blood Origin

En juillet 2020, Netflix a annoncé The Witcher : Blood Origin, une série en six épisodes et en live action revenant sur l’histoire du premier sorceleur. Le synopsis est le suivant : « 1200 ans avant Geralt de Riv, les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul, et le premier Witcher a vu le jour. »

Lauren Schmidt Hissrich et le scénariste de la série, Declan de Barra, sont à l'origine de cette nouvelle série, dont on attend un tout nouveau casting.

L'histoire de The Witcher saison 2 : ce qui se prépare

Maintenant que nous avons le synopsis officiel de la saison 2 de The Witcher, il est confirmé que, comme prévu, Ciri occupera le devant de la scène. Geralt pensant que Yennefer est morte dans la bataille de Sodden à la fin de la première saison, le loup blanc emmène sa jeune protégée entre les murs qui l’ont vu grandir : Kaer Morhen.

Ce n'est pas une surprise que Cirilla soit le personnage central. Dans les livres, l'histoire de Ciri constitue l'intrigue centrale de "la saga". La saga couvre cinq livres, en commençant par Le Sang des Elfes, et se concentre sur Ciri, son importance en tant que magicienne avec un héritage elfique, sa relation avec Geralt, ses efforts continus pour survivre, et comment tout cela façonne les événements sur le Continent.

Les préparatifs ont déjà commencé, puisque le tout début de Blood of Elves est couvert dans la saison 1 par le siège, la chute de Cintra et la fuite de Ciri. Attendez-vous à voir plus de Nilfgaardiens dans la saison 2, alors que les tensions entre humains et non-humains augmentent.

L'un des points forts de la saison 1 de The Witcher était la façon dont elle racontait des histoires dans l’Histoire, sur une ligne de temps non linéaire (bien que la carte et la ligne de temps officielles de The Witcher, désormais publiées, soient d'une grande aide).

Le point culminant de la saison 1 a permis de rassembler tous les pans de cette Histoire, la saison 2 devrait donc compter sur une intrigue simplifiée. Mme Hissrich a confirmé que Geralt, Ciri et Yennefer évoluent désormais dans la même ligne temporelle et que leurs histoires seront racontées simultanément.

« C'est là que nous avons terminé la saison 1. C'est absolument là que nous reprendrons dans la saison 2. Les épisodes seront racontés de manière beaucoup plus linéaire. Il n'y aura pas qu'une seule histoire. »

Des flashbacks et quelques aventures courtes consacrées à Geralt devraient tout de même apporter une pause salutaire dans le récit.

Hissrich a annoncé que cette saison sera particulièrement intéressante pour notre héros, une saison où son « conflit interne » atteindra son paroxysme (via TV Guide). Entre son devoir de ne pas s’interposer dans l’univers et son désir de marquer son temps, l’avenir de Geralt va exploser dans cette saison 2.

Il semblerait en outre que le lien initial entre Ciri et Geralt, largement ignoré dans les livres, sera davantage exploré au cours de la saison 2. « En écrivant la série, nous avons découvert que nous ne voulions pas passer outre ces premiers mois où ils apprennent à se connaître », a déclaré Hissrich à TV Guide, « cela fait partie du plaisir ».

En ce qui concerne les spécificités de l'histoire, Redanian Intelligence affirme qu'une autre nouvelle de The Last Wish apparaîtra. Cette histoire courte, A Grain of Truth, met en scène Geralt rencontrant l'homme maudit, Nivellen, qui a été transformé en bête.

Interrogé par Pure Fandom, Mme Hissrich s'est exprimé ainsi : « Sans spoiler, je dirai qu'il y aura une multitude de nouveaux monstres, un prix à payer pour la magie, et des couples inédits et inattendus ».

Attendez-vous à en apprendre davantage sur Fringilla. Interrogé par Vulture, Hissrich a confirmé que « vous aurez absolument plus de Fringillla [...] nous creusons plus profondément dans son passé pour expliquer comment elle finit à Nilfgaard, qui elle est en tant que personne, et pourquoi elle et Yennefer ont fini par prendre des chemins si différents ».

#tbt one month ago on the set of ⁦@witchernetflix⁩. The sun will rise again. Until then, stay home and stay safe. pic.twitter.com/1PbeUa9YaOApril 10, 2020 See more

D'autres changements sont également prévus. L'armure Nilfgaardienne, que certains fans n'ont pas appréciée, sera également modifiée dans la saison 2.

De nouveaux aperçus du plateau suggèrent que nous allons assister aux retombées de la bataille de Sodden. Grâce à Redanian Intelligence, des photos du tournage laissent entendre qu'il y aura une rencontre entre les forces de Nilfgaard et les elfes, notamment le roi Foltest, Stregobor et Vilgefortz. D'autres visuels montrent de même une variante de l'armure de Nilfgaard et Francesca Findabair, dont la grossesse est suspecte.

Les ruines elles-mêmes, selon RI, pourraient bien représenter le palais elfique de Shaerrawedd, un refuge où Geralt et Ciri échouent dans le roman Le Sang des Elfes. Les derniers clichés dévoilent un Cahir apparemment emprisonné, ainsi que Tissaia et Yennefer.

La saison 2 de The Witcher sera accompagnée d'un film d'animation

Maintenant que nous savons que Kim Bodnia joue le rôle de Vesemir dans The Witcher saison 2, nous pensons qu'il le doublera également ici. Un synopsis officiel, depuis retiré, révèle quelques indices : « Bien avant d'être le mentor de Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorceleur, il croisera la route du mystérieux Delgan ».

En plus de la saison 2 de The Witcher, un film d'animation a été annoncé pour Netflix, intitulé The Witcher: Nightmare of the Wolf. Aucune date de sortie n'a encore été fixée pour celui-ci, mais nous l'attendons avant l'arrivée de la saison 2.

Il sera écrit par Beau DeMayo (qui a scénarisé l'épisode 3 de la première saison de The Witcher), et se concentrera sur Vesemir, le mentor de Geralt. Il sera familier pour tous ceux qui connaissent les jeux et les livres. L'animation sera assurée par le Studio Mir, à l'origine de la série populaire Legend of Korra. L'histoire nous ramènera « à une nouvelle menace qui pèse sur le continent ».

La saison 3 de The Witcher semble également probable

The Witcher pourrait être diffusé sur Netflix pendant longtemps. Hissrich prétend avoir réfléchi à des idées pour sept grandes saisons. Et nous sommes presque certains qu'il reste assez de matériel source pour que ce soit viable.

Les différents livres originaux emmènent Geralt, Ciri et Yennefer à travers le continent dans une grande variété de lieux. Le développement de Ciri est une excellente base pour de futurs récits dans l'univers de The Witcher qui combinent les thèmes de la famille et de l'amour, du mystère et de la magie.

Les créateurs peuvent s'inspirer d'un grand nombre de chapitres, et certains pourraient donner naissance à des courts-métrages complémentaires, entre chaque saison. Espérons que la série ne s'éternise pas au point de s'essouffler...

The Witcher est là pour durer

La première saison de The Witcher s'est débarrassée de la réputation de n'être là que pour remplacer Game of Thrones. Elle a raconté avec assurance des histoires à sa manière et présenté un monde fantastique qui a déjà captivé l'imagination des abonnés Netflix. Et, bien qu'il soit peu probable que le prochain jeu The Witcher mette en avant Geralt, il est fort probable que des allusions à la série soient désormais ajoutées.

Hissrich et sa compagnie n'ont pas l'intention de se précipiter. Si cela vous aide à passer le temps jusqu'à la saison 2, vous pouvez écouter la version officielle de "Toss a Coin to your Witcher" sur Spotify.

Si vous voulez plus de sorcellerie dans votre vie, vous pouvez, bien sûr, lire les romans officiels ou (re)découvrir les trois jeux mettant en scène le sorceleur. Si les deux premiers ne sont pas très impressionnants, The Witcher 3 : Wild Hunt, cependant, reste l’un des meilleurs RPG modernes.