Netflix : The Witcher perd de l'audience, le producteur de la série accuse TikTok

La saison 3 de The Witcher est actuellement disponible sur Netflix. Très attendue, celle-ci a été divisée en deux parties à cause de Stranger Things . Et pourtant, cette troisième saison sera la dernière pour Henry Cavill, qui quitte la série pour être remplacé par Liam Hemsworth dans le rôle du célèbre sorcier, ce qui inquiète les fans . Henry Cavill a d'ailleurs fait ses adieux à ses coéquipiers . Netflix a noté une baisse d'audience considérable au cours de cette troisième saison, ce qui a poussé Tomek Baginski, le producteur de la série, à se justifier.

Le producteur de The Witcher a ainsi expliqué que des événements survenus en coulisses, comme une réécriture du scénario après qu'un acteur soit tombé malade, ont conduit à de nombreuses "décisions controversées". Celui-ci ajoute que la décision de simplifier la géopolitique étendue de The Witcher est souvent "nécessaire".

The Witcher : les jeunes dans le viseur du producteur de la série

Tomek Baginski justifie également ses choix scénaristiques en affirmant vouloir toucher le public le plus large possible, au risque de frustrer les fans. Celui-ci déclare : "Une série est faite pour une grande masse de téléspectateurs, avec des expériences différentes, de différentes parties du monde, et une grande partie d'entre eux sont des Américains".

L'homme accuse ainsi le public américain, qui n'aimerait pas les intrigues trop compliquées. Tomek Baginski ajoute ainsi : "J'ai eu le même blocage perceptuel lorsque j'ai présenté Hardkor 44 à l'étranger [...] Pour les Américains, c'était complètement incompréhensible, trop compliqué, parce qu'ils ont grandi dans un contexte historique différent, où tout était arrangé : l'Amérique est toujours bonne, les autres sont les méchants. Et il n'y a pas de complications".

Tomek Baginski pense également que les services de vidéos courtes, comme TikTok et YouTube, impactent la capacité de concentration des jeunes. Le producteur de The Witcher a ainsi déclaré : "Plus le public est jeune, moins la logique de l'intrigue est importante... Ces gens ont grandi sur TikTok et YouTube, ils sautent d'une vidéo à l'autre".