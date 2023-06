The Witcher : Henry Cavill fait ses adieux à ses coéquipiers

Tandis que la franchise des jeux The Witcher est l'une des plus populaires de tous les temps , la série de Netflix connaît également un succès mondial. Mais Henry Cavill, pourtant passionné par le projet depuis le tout début, ne reviendra pas pour la quatrième saison, ce qui inquiète les fans . Anya Chalotra (Yennefer) s'est d'ailleurs exprimée quant à son départ . Et c'est cette fois au tour d'Henry Cavill de prendre la parole.

À l'occasion du festival Tudum de Netflix qui s'est déroulé au Brésil le week-end dernier, des milliers de fans sont venus voir des stars de séries comme Bridgerton, Avatar : The Last Airbender, FUBAR, ou encore The Witcher. Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra et Joey Batey ont ainsi donné quelques indices sur la saison 3 de The Witcher. Puis, Henry Cavill a été confronté à l'inévitable : évoquer son départ.

Henry Cavill : "Je veux juste dire que vous allez me manquer. Vous allez beaucoup me manquer."

Joey Batey, qui interprète Jaskier, le barde à l'humour bien singulier, plaisante ainsi : "Je suppose que nous devrions parler à Henry." Puis, celui-ci demande à Henry Cavill comment s'est déroulé le tournage de la dernière saison de la série, dont la première partie sort officiellement sur Netflix le 29 juin prochain, tandis que la seconde suivra un mois plus tard, le 27 juillet.

Henry Cavill commence ainsi : "En fait, je voudrais juste parler de mes co-stars. Parce qu'une fois de plus, c'était un plaisir et un honneur de travailler avec vous. Vous apportez tellement de nuances et de détails à ces personnages, qui risquent souvent d'être simplifiés à l'extrême, et ce que vous avez fait de ces personnages a demandé du travail, de l'attention et des efforts. Et croyez-moi, travailler avec vous a été un grand plaisir. Alors, je veux juste dire que vous allez me manquer. Vous allez beaucoup me manquer."

Liam Hemsworth remplacera Henry Cavill dans le rôle de Geralt à partir de la saison 4, tandis que la série a déjà été renouvelée pour une cinquième saison. Liam Hemsworth n'était pas présent au festival Netflix, mais son frère, Chris Hemsworth, est venu faire la promotion d'Extraction 2.