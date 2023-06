The Witcher : la saison 3 aurait été divisée en deux à cause de Stranger Things

La saison 3 de The Witcher sera la dernière pour Henry Cavill, ce qui inquiète les fans . Anya Chalotra (Yennefer) s’est d’ailleurs confiée quant au départ de l’acteur de Superman. De son côté, Henry Cavill a fait ses adieux à ses coéquipiers , leur rendant un hommage touchant. Afin de faire durer le plaisir, Netflix a pris la décision de scinder cette troisième saison en deux parties. Le producteur exécutif de la série, Steve Gaub, vient de donner davantage de justifications quant à ce choix.

Après avoir popularisé le concept du binge-watching en diffusant tous les épisodes d'une série en une seule fois, Netflix a voulu expérimenter un nouveau concept. La diffusion de la série dérivée League of Legends: Arcane, par exemple, a été étalée sur trois semaines. La saison 4 de Stranger Things, sortie en mai dernier, a été scindée en deux parties.

The Witcher : une décision prise à la dernière minute

Selon le producteur exécutif Steve Gaub, la décision aurait ainsi été prise en partie à cause de Stranger Things, mais pas seulement. En effet, au cours de la production, l'équipe s'est rendu compte que la troisième saison de The Witcher avait un point médian très naturel qui permettrait à ce modèle de bien fonctionner.

Mais, fait inhabituel, la décision finale aurait été prise pendant la post-production. Steve Gaub précise ainsi : "C'est apparu au cours du montage... Ce n'était pas écrit dans le scénario ; nous ne le savions pas au moment du tournage. Cependant, nous savions ce qu'était la saison, et il y a un tournant important. Et pendant que nous étions en production, Stranger Things est sorti, et ils ont divisé leur saison. On s'est dit que c'était intrigant".

De plus, la série s'appuie sur l'un des points forts de Stranger Things : les cliffhangers. Ce sont ces scènes fortes en fin de film qui donnent envie de regarder l'épisode suivant. Le producteur ajoute : "Dans le monde du streaming, les cliffhangers n'existent pas vraiment, car on appuie sur play... On ne ressent pas la satisfaction de l'attente, des discussions et des échanges en ligne. Nous voulions donc donner cela aux fans, et l'histoire était là pour nous permettre de le faire".