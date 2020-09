The Division est gratuit pour les joueurs PC et les abonnés Xbox Live Gold

Ubisoft a l'habitude de distribuer ses titres gratuitement, certains d’entre vous ont probablement bénéficié de la mise à disposition gracieuse de Watch Dogs 2 sur PC, en juillet dernier. Aujourd'hui, l’éditeur offre The Division, un jeu de tir tactique scénarisé par Tom Clancy. Plus précisément, il s’agit du premier volet sorti en 2016, et non de sa suite lancée l’an dernier.

Pour obtenir gratuitement The Division, il suffit de vous rendre sur le site d'Ubisoft, de créer un compte Uplay et de télécharger l’application client du service sur votre PC (si ce n’est déjà fait). Une fois ces démarches effectuées, il ne vous reste plus qu’à récupérer le jeu via ce lien et l’ajouter à votre bibliothèque. Attention : vous avez jusqu’au 8 décembre, 10h (heure française) pour vous emparer de The Division sur Uplay, sans débourser un euro. Après, il sera trop tard.

Les abonnés Xbox Live Gold peuvent également se procurer le titre gratuitement dans le cadre de la formule « Games with Gold » de ce mois. Cette dernière comprend également Override : Mech City Brawl et de Blob 2. A noter qu’ici, The Division est disponible gratuitement jusqu’au 30 septembre.

Tant que vous ajoutez le titre à votre collection Uplay avant le 8 septembre (ou la fin du mois pour les joueurs de Xbox Live Gold), vous pourrez le conserver de manière illimitée. Même une fois les deux offres expirées - encore faut-il ne pas renoncer à son abonnement Xbox Live Gold dans le cas de la seconde.

Une pépite multijoueur à tester

The Division de Tom Clancy se déroule dans un New York post-apocalyptique, après qu'une pandémie mortelle ait fait des ravages et que les rues aient sombré dans la violence. Vous pouvez jouer en solo, vous allier avec trois amis ou affronter n’importe quel adversaire dans un combat joueur vs joueur.

Bien que la campagne solo de The Division s’avère convenable, il convient de mentionner que le mode multijoueur a été largement reconnu comme le point fort du jeu. Mais aussi qu'une grande partie des joueurs de l’opus original a probablement migré depuis vers The Division 2.

Ainsi, même si la communauté en ligne n'est plus aussi vivante qu'elle l'était il y a deux ans, il est très probable que la gratuité de The Division puisse aider Ubisoft à relancer sa notoriété et à raviver ce mode oublié.